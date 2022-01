Nacional empató en casa de Cortuluá, que regresó a la A

Cortuluá y Nacional empataron 1-1 en su estreno en la Liga BetPlay 2022. / Dimayor Foto: Dimayor

Con un empate 1-1 en casa, frente a Atlético Nacional, Cortuluá celebró su regreso a la primera división del fútbol colombiano. Fue un duelo intenso en el que los visitantes dominaron ampliamente la etapa inicial, pero en el que los locales reaccionaron e hicieron méritos para igualar en el complemento.

Nacional se fue en ventaja muy temprano, con anotación de Jefferson Duque, quien aprovechó un centro preciso de Yerson Candelo desde el costado derecho, tras un pase en profundidad de Yeison Guzmán.

En el cuadro verde de Antioquia reapareció Alexander Mejía, el eje en la mitad de la cancha, y debutó el santandereano Daniel Mantilla, quien estuvo muy activo y participó en la mayoría de la acciones de gol que creó su equipo, pero por decisión del técnico Alejandro Restrepo, fue sustituido.

En la etapa inicial Cortuluá se vio liviano para afrontar un torneo de mayor exigencia que el de la B, en el que brilló el año pasado de la mano del técnico Jaime de la Pava, reemplazado por Manuel Suárez. Pero en el complemento se paró mejor y tuvo mayor ambición, lo que le valió para equilibrar el resultado con gol del penalti del experimentado Luis Carlos Ruiz, al minuto 68, tras una falta de Juan David Cabal.

En la parte final del juego ambos equipos acusaron el desgaste físico y se acercaron poco al arco rival, por lo que el empate fue justo. En la próxima fecha, Nacional recibirá el miércoles al Junior, mientras que Cortuluá visitará a Jaguares.

La Liga BetPlay comenzó el jueves con el empate 1-1 entre Águilas y Bucaramanga, en Rionegro, mientras que América le ganó 1-0 a Envigado. El viernes se estrenaron los tres equipos bogotanos. Santa Fe y Equidad igualaron 1-1 en El Campín y Millonarios se impuso 1-0 en su visita al Deportivo Pasto.

La jornada sabatina se complementa con los duelos Once Caldas vs. Unión (6:10 p.m.) y Júnior vs. Patriotas (8:15 p.m.). Este domingo, Medellín recibe al Tolima (4:05 p.m.), Jaguares al campeón Deportivo Cali (6:10 p.m.) y Alianza Petrolera al Deportivo Pereira (8:15 p.m.).

