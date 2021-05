El vallecaucano ya pasó por la selección de mayores entre 2004 y 2006. El director técnico fue escogido por encima de otros entrenadores de buena trayectoria e importantes logros.

Reinaldo Rueda conoce la selección de Colombia. Y la conoce no solo porque ya estuvo a cargo del equipo de mayores, también porque hizo todo el recorrido de las divisiones inferiores con las categorías sub 17 y sub 20, en las que condujo equipos de jugadores muy importantes como Radamel Falcao García, Fredy Guarín, Abel Aguilar, Cristián Zapata, Camilo Zúñiga, entre otros.

En 2018, a pesar de que no se sabía si José Néstor Pékerman iba a continuar en la dirección técnica del equipo colombiano, ya se especulaba con que la selección necesitaría un nuevo estratega. Reinaldo Rueda era uno de los primeros nombres, si no el número uno, de la lista de candidatos para reemplazar al argentino.

Sin embargo, había un problema, Rueda ya había firmado con Chile en enero de 2018. En ese momento, era imposible traer al técnico colombiano y por eso la Federación Colombiana de Fútbol decidió continuar por la línea de los entrenadores extranjeros y en febrero de 2019 anunció al portugués Carlos Queiroz.

En contexto: Es oficial, Reinaldo Rueda es el nuevo DT de la selección de Colombia

El fracaso del europeo, tras perder 6-1 contra Ecuador en Quito, generó su salida inmediata. Y después, como un secreto a voces, la mayoría de la opinión pública ya lo tenía claro: Reinaldo Rueda iba a ser, de nuevo, el director técnico de la selección de Colombia.

Se barajaron varios nombres y no había muchas opciones. Si Colombia quería seguir por el camino de los técnicos extranjeros, no había uno solo de buenas credenciales que estuviera en el rango de presupuesto de la Federación. Se mencionaron especialmente a Mauricio Pochettino, que llegó hace unos días a París Saint German, y a Roberto Bob Fernández, técnico de la selección de Bélgica, que actualmente es el número uno en el ranking de la FIFA. Ilusiones imposibles para dirigir la escuadra nacional.

Incluso sonó Marcelo Gallardo, exitoso estratega de River Plate. El Muñeco se ha rehusado en más de una ocasión a dirigir a su propio país y ha rechazado mejores ofertas de clubes europeos para salir de su actual equipo, por lo cual era otra opción sin mucho sustento.

A lo mejor, tenía mayor base argumentativa la vuelta de Pékerman e incluso la llegada del técnico brasileño de Gremio, Renato Portaluppi. No obstante, no hay que engañarse, el único nombre que manejaba la Federación era el de Reinaldo Rueda.

Mire también: Los retos de Reinaldo Rueda al frente de la selección de Colombia

El acuerdo era complicado porque Rueda tenía un contrato vigente con La Roja, pero el colombiano venía siendo cuestionado por la prensa y afición chilena, y eso abría la puerta de su llegada a la Tricolor.

De hecho, el vallecaucano era el plan A, el plan B y el plan C de la Federación. Estaba cantado que él sería el elegido y cuando se estaba iniciando el año, dos semanas antes de que fuera oficial, la noticia ya estaba dada: “Reinaldo Rueda es el nuevo director técnico de Colombia”.

¿Por qué él y no otro colombiano?

Rueda tiene bastantes credenciales como también las tienen otros nombres. Primero tiene experiencia en selecciones nacionales. Lo mismo que técnicos como Luis Fernando Suárez, Juan Carlos Osorio, Hernán Darío El Bolillo Gómez y Jorge Luis Pinto. Tal vez, este último es el más exitoso de los cuatro, pues llevó a Costa Rica hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

Como ya lo dijimos, Rueda ya tuvo su ciclo con Colombia. El Bolillo también. De hecho, tuvo dos, y el último terminó de forma abrupta después de que Gómez golpeara a su pareja de esa época en una fiesta. Jorge Luis Pinto, que solo duró unos meses dirigiendo a Emiratos Árabes en su última experiencia, también contó con su oportunidad en la eliminatoria a Suráfrica 2010, pero no la pudo aprovechar de la mejor manera.

Rueda también tiene un importante recorrido en Suramérica. Dirigió, aunque fue muy breve, a Flamengo en Brasil. Juan Carlos Osorio, tuvo una experiencia parecida en el Sao Pablo, otro club grande del fútbol brasileño. Además, como agregado a su experiencia, los dos trabajos más recientes de ambos, a nivel de equipos nacionales, fueron en selecciones importantes. Rueda en Chile y Osorio en México, aunque ninguno de los dos tuvo un paso destacado.

De hecho, tanto Reinaldo Rueda como Juan Carlos Osorio, comparten el mérito de haber conducido la época más ganadora de la historia de Atlético Nacional. Puede ser que el buen recuerdo que dejaron ambos entrenadores en esa etapa sea el principal motivo por el que los seguidores del fútbol colombiano los consideran como dos de los máximos candidatos dirigir la selección.

Sería testarudo no reconocer que los dos técnicos convirtieron al club paisa en el mejor equipo del país y uno de los más dominantes en el continente. De la mano de Osorio, Nacional consiguió tres ligas locales, una Superliga y dos Copas Colombia. Además, en 2014, el risaraldense llevó a los verdes a la final de la Copa Suraméricana, año en que dejó al equipo y dio paso a Reinaldo Rueda.

Con Rueda, los antioqueños consiguieron dos ligas, una Copa Colombia, una Superliga y una Recopa Suramérica, que fue fruto de su logro más importante, la Copa Libertadores en el año 2016. Todo eso sin contar que ese mismo año llegó a la final de la Copa Surámericana, que no pudo disputar por el desafortunado accidente de Chapecoense.

Le puede interesar: La pandemia, el otro duro golpe del que se repuso Chapecoense

En esa carrera de dos, Rueda sacó amplia ventaja porque el último recuerdo de su equipo fue el éxito continental. Reinaldo Rueda dejó Atlético Nacional siendo un equipo ganador a nivel internacional y que, además, jugando muy bien con jugadores como Dávinson Sánchez, Miguel Ángel Borja, Alexander Mejía, Franco Armani, Alexis Henríquez y muchos más. Osorio también se fue muy reconocido por el medio, pero cuando volvió a Nacional en 2019 dejó muy mala imagen y fue despedido en la mitad del torneo en 2020.

¿Qué sigue ahora?

A Rueda lo sacaron en 2006 de la selección, para muchos, de forma injusta. El técnico tomó las riendas de un equipo que casi no tenía posibilidades de ir al mundial y quedó afuera en la última fecha por un arreglo entre las selecciones de Argentina y Uruguay.

Esta vez tendrá un reto parecido al de aquella vez. Tendrá el mando sobre un equipo golpeado y con alto riesgo de no clasificar a Catar 2022. Sin embargo, para esta ocasión, el resultado puede ser diferente. Y esta afirmación tan obvia y común en el fútbol se sustenta en que el recorrido de Rueda después de salir de Colombia fue muy exitoso.

Clasificó a Honduras a un Mundial después de casi 30 años. Lo mismo hizo con Ecuador en 2014. Ganó una Copa libertadores con un equipo colombiano, hecho que no se lograba desde 2004 (Once Caldas), y además dirigió en Brasil y en Chile, lo que certifica su experiencia.

Por todas esas razones, Reinaldo Rueda es el nuevo técnico de Colombia. Porque es una persona preparada, estudiosa del juego y que conoce muy bien nuestro medio y jugadores.

El tiempo le dará la razón a los que defendían la posibilidad de que un estratega colombiano volviera a dirigir la selección o ampliará la brecha entre quienes piensan que para que Colombia ascienda al siguiente nivel necesita de un extranjero al mando.