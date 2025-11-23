Estudiantes le dio la espalda al campeón: el gesto contra la AFA que dio la vuelta al mundo

Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central en los octavos del torneo clausura de Argentina. Foto: ESPN

La imagen dio la vuelta al mundo en minutos. En el Gigante de Arroyito de Rosario Central de Argentina, los jugadores de Estudiantes de La Plata formaron el tradicional pasillo para recibir al campeón, pero lo hicieron de espaldas.

El equipo platense cumplió la orden de hacer el recibimiento, pero lo transformó en una protesta contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que el jueves otorgó al club rosarino un título no contemplado en el reglamento.

La espalda al campeón

Antes del partido por los octavos de final del Torneo Clausura, en las tribunas, los hinchas locales recibían a su equipo con euforia, mientras en el túnel el ambiente era de tensión.

Los jugadores de Estudiantes, encabezados por su técnico Eduardo Domínguez, avisaron con antelación a los futbolistas de Central: cumplirían el protocolo, pero no rendirían homenaje a una decisión que consideraban injusta.

¿Qué pasó?

Días antes, el Comité Ejecutivo de la AFA había resuelto, de manera inesperada, crear un título adicional para premiar al equipo que más puntos sumara en la tabla anual de 2025.

El reconocimiento recayó en Rosario Central, que lideró el acumulado de los torneos Apertura y Clausura —algo como la reclasificación en la Liga BetPlay en Colombia—.

La decisión —adoptada sin votación formal, según denunció Estudiantes— fue interpretada como una maniobra política.

La Nación de Argentina reveló que en la reunión el presidente Claudio Tapia apenas preguntó: “¿Están todos de acuerdo?”, y ante el silencio de los dirigentes dio paso a la coronación: Ángel Di María, junto a Gonzalo Belloso —presidente de Rosario—, Ariel Holan —técnico de Rosario— y Jorge Broun —arquero de Rosario—, aparecieron para recibir la copa.

La AFA difundió la resolución como “votación unánime”, pero Estudiantes respondió públicamente:

“En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

El gol de Cetré

En la cancha, el mensaje de Estudiantes fue todavía más contundente. Ganó 1-0 con un potente disparo del colombiano Edwuin Cetré, que marcó al minuto 31 y sentenció la eliminación del campeón improvisado.

Con ese gol, Estudiantes se clasificó a los cuartos de final del Clausura, donde enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

¿Qué dijo Di María?

Después del partido, Di María intentó bajar la tensión: “Es cosa de ellos. El pasillo lo hicieron igual. Nosotros entramos como teníamos que entrar y quedó ahí”.

El malestar creció cuando el propio Fideo justificó la corona obtenida en una oficina: “Hay que preguntarles a los que querían que el líder de la tabla anual saliera campeón. Eso vino de los equipos grandes y aceptamos. Nos sentimos campeones porque hicimos un gran año y clasificamos a la Libertadores”.

El pasillo de espaldas quedará como una de las imágenes más fuertes del año en el fútbol sudamericano: la de un equipo que, en lugar de confrontar con gritos, eligió el silencio.

