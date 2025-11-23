Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Estudiantes le dio la espalda al campeón: el gesto contra la AFA que dio la vuelta al mundo

El Pincha le hizo un pasillo de espaldas a Rosario Central, campeón por escritorio, y lo eliminó del Clausura con un gol del colombiano Edwuin Cetré.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
24 de noviembre de 2025 - 02:13 a. m.
Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central en los octavos del torneo clausura de Argentina.
Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central en los octavos del torneo clausura de Argentina.
Foto: ESPN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La imagen dio la vuelta al mundo en minutos. En el Gigante de Arroyito de Rosario Central de Argentina, los jugadores de Estudiantes de La Plata formaron el tradicional pasillo para recibir al campeón, pero lo hicieron de espaldas.

El equipo platense cumplió la orden de hacer el recibimiento, pero lo transformó en una protesta contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que el jueves otorgó al club rosarino un título no contemplado en el reglamento.

Vínculos relacionados

Así se vivió la final de la primera edición de “El Gamer del Año”: las mejores imágenes
Sorumi, primer Gamer del Año en la historia del premio de El Espectador
Pálido empate en el clásico paisa: Medellín y Nacional no pasaron del 0-0

Puede leer: Sorumi, primer Gamer del Año en la historia del premio de El Espectador

La espalda al campeón

Antes del partido por los octavos de final del Torneo Clausura, en las tribunas, los hinchas locales recibían a su equipo con euforia, mientras en el túnel el ambiente era de tensión.

Los jugadores de Estudiantes, encabezados por su técnico Eduardo Domínguez, avisaron con antelación a los futbolistas de Central: cumplirían el protocolo, pero no rendirían homenaje a una decisión que consideraban injusta.

¿Qué pasó?

Días antes, el Comité Ejecutivo de la AFA había resuelto, de manera inesperada, crear un título adicional para premiar al equipo que más puntos sumara en la tabla anual de 2025.

El reconocimiento recayó en Rosario Central, que lideró el acumulado de los torneos Apertura y Clausura —algo como la reclasificación en la Liga BetPlay en Colombia—.

Le recomendamos: ¡Cristiano Ronaldo, imparable! Así fue el golazo de chilena que desató la locura en el mundo

La decisión —adoptada sin votación formal, según denunció Estudiantes— fue interpretada como una maniobra política.

La Nación de Argentina reveló que en la reunión el presidente Claudio Tapia apenas preguntó: “¿Están todos de acuerdo?”, y ante el silencio de los dirigentes dio paso a la coronación: Ángel Di María, junto a Gonzalo Belloso —presidente de Rosario—, Ariel Holan —técnico de Rosario— y Jorge Broun —arquero de Rosario—, aparecieron para recibir la copa.

La AFA difundió la resolución como “votación unánime”, pero Estudiantes respondió públicamente:

“En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

El gol de Cetré

En la cancha, el mensaje de Estudiantes fue todavía más contundente. Ganó 1-0 con un potente disparo del colombiano Edwuin Cetré, que marcó al minuto 31 y sentenció la eliminación del campeón improvisado.

Con ese gol, Estudiantes se clasificó a los cuartos de final del Clausura, donde enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

¿Qué dijo Di María?

Después del partido, Di María intentó bajar la tensión: “Es cosa de ellos. El pasillo lo hicieron igual. Nosotros entramos como teníamos que entrar y quedó ahí”.

El malestar creció cuando el propio Fideo justificó la corona obtenida en una oficina: “Hay que preguntarles a los que querían que el líder de la tabla anual saliera campeón. Eso vino de los equipos grandes y aceptamos. Nos sentimos campeones porque hicimos un gran año y clasificamos a la Libertadores”.

Lo más leído: Hugo Rodallega, el goleador aliado del tiempo

El pasillo de espaldas quedará como una de las imágenes más fuertes del año en el fútbol sudamericano: la de un equipo que, en lugar de confrontar con gritos, eligió el silencio.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

rosario central - estudiantes

estudiantes vs

estudiantes

Edwuin Cetré

edwin cetre

cetre

cetre gol

protesta estudiantes

pasillo estudiantes

estudiantes rosario central

central estudiantes

rosario central

central

estudiantes de la plata

estudiantes central

club atlético rosario central

di maria

estudiante de la plata

veron

lpf

central vs

edwuin cetré

rosario central vs estudiantes central vs estudiantes estudiantes vs estudiantes vs rosario central rosario central vs. estudiantes central vs rosario central vs central hoy estudiantes hoy estudiantes vs central pelota libre tv rosario vs estudiantes muslera rosario estudiantes central estudiantes hoy estudiantes rosario rosario vs rosario central hoy cetre pelota libre en vivo a qué hora juega rosario central partido central cómo salió rosario central cuando juega rosario central estudiantes vs rosario a qué hora juega central cuando juega central cómo va rosario central partido de central facundo farías estudiantes partido hoy a qué hora juega estudiantes partido de estudiantes rosario central vs estudiantes donde ver a que hora juega rosario central hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.