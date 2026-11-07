Deportivo Pasto, en crisis: jugará con juveniles contra Santa Fe por deuda salarial

El equipo volcánico visitará este domingo 8 de noviembre a Independiente Santa Fe, por la jornada…

El conflicto por el incumplimiento en el pago de salarios golpeó de lleno a Deportivo Pasto, que tendrá que afrontar un compromiso clave de la Liga BetPlay II-2026 con un equipo conformado por jugadores de sus divisiones menores. El plantel profesional decidió entrar en cese de actividades como medida de protesta por las deudas salariales, una situación que obligó al club nariñense a recurrir a sus canteranos para cumplir con su próximo partido.

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El equipo volcánico visitará este domingo 8 de noviembre a Independiente Santa Fe, por la jornada 18 del campeonato, en el estadio El Campín, a partir de las 2:00 p. m. Sin embargo, el encuentro estará marcado por la ausencia de los futbolistas habituales del primer equipo, quienes se mantienen en su postura de protesta ante los incumplimientos económicos.

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🔴🔵🟡 Nuestros canteranos se la juegan por todos nosotros, llevando con orgullo nuestro ADN TRICOLOR🌋



⚽ Santa Fe vs. Deportivo Pasto

📅 Domingo 8 de noviembre

🕑 2:00 p. m.

🏟️ Estadio El Campín



❤️💙💛 ¡ELLOS SON NUESTROS CONVOCADOS! pic.twitter.com/TFtFw2NdUV — Deportivo Pasto (@DeporPasto) November 6, 2026

Este viernes, Deportivo Pasto hizo oficial la convocatoria de 20 jugadores juveniles que representarán al club en Bogotá. A través de sus redes sociales, la institución presentó a los futbolistas de las divisiones menores y destacó su compromiso para afrontar el compromiso ante el conjunto cardenal.

"Nuestros canteranos se la juegan por todos nosotros, llevando con orgullo nuestro ADN tricolor", publicó el equipo, que acompañó el mensaje con la lista de convocados para el partido.

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La situación deportiva también representa un contraste entre los dos equipos. Mientras Pasto ya se encuentra eliminado de la competencia, Santa Fe tendrá la posibilidad de conseguir un resultado que le permita asegurar definitivamente su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

ACOLFUTPRO respaldó la protesta de los futbolistas

La situación del conjunto nariñense también motivó un pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), que manifestó públicamente su respaldo a las medidas adoptadas por los jugadores ante los incumplimientos laborales que se presentan en diferentes instituciones del fútbol colombiano.

Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, el organismo expresó su apoyo a los ceses de actividades y a las acciones de protesta emprendidas por los futbolistas, al considerar que responden a los reiterados incumplimientos de los clubes en el pago de sus obligaciones.

📢 ACOLFUTPRO informa que el plantel profesional del @DeporPasto notificó oficialmente a las directivas del club su decisión de iniciar un cese de actividades laborales, debido a su reiterado incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y aportes a la seguridad social,… pic.twitter.com/8GrIdzL1xk — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) November 7, 2026

"ACOLFUTPRO manifiesta su total respaldo a los ceses de actividades y a las acciones de protesta emprendidas por los futbolistas ante los reiterados incumplimientos de sus clubes en el pago de sus obligaciones laborales", señaló la asociación.

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Además, la entidad entregó detalles sobre las deudas salariales que afectan a varios equipos del fútbol profesional colombiano. De acuerdo con ACOLFUTPRO, Deportivo Pereira y Deportivo Pasto adeudan dos meses de salario a sus respectivos planteles profesionales.

A estos casos se suma el de América de Cali, que también registra una deuda equivalente a dos meses de salario, además de premios que habían sido pactados previamente.

De esta manera, el partido contra Santa Fe será apenas una de las consecuencias visibles de una problemática económica que afecta al fútbol colombiano. Deportivo Pasto tendrá que presentarse en El Campín con sus juveniles, mientras continúa la inconformidad de sus profesionales por el incumplimiento de sus obligaciones laborales.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Pasto por Liga BetPlay

Fecha: domingo 8 de noviembre de 2026

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín

TV: Win Sports

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