Tras diez jornadas, el equipo Citizen, segundo con 21 puntos, está a seis unidades del vigente campeón de Inglaterra. Además, se encuentra bajo la amenaza directa del Brighton, tercero con 19 unidades y último integrante del podio, que recibe al Brentford el domingo.

Manchester City, lastrado de nuevo por su defensa, sufrió una tercera derrota consecutiva en la Premier League el sábado en el campo del modesto Nottingham Forest (3-1), una mala racha que le sirve a Arsenal para consolidar su liderato.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

El Forest de Muñoz le encadenó la tercera derrota al City: así quedó la tabla de la Premier

El equipo de Enzo Maresca había comenzado su temporada a la perfección, con siete victorias en las siete primeras jornadas, pero ahora se ve lastrado por un tercer revés seguido, después de los sufridos ante el Aston Villa y el Brighton.

Y eso que el Nottingham Forest estaba en puestos de descenso al inicio del partido y todavía no había ofrecido ningún gol a sus aficionados en casa.

Sin embargo, los locales sirvieron una doble ración en los veinte primeros minutos por medio de Jair Cunha (6′) y Liam Delap (18′).

El defensa brasileño le robó el balón a Josko Gvardiol y luego armó un disparo entre los dos centrales, Marc Guéhi y Rúben Dias. El delantero inglés, por su parte, arrancó desde el círculo central para alojar un misil en la portería de Gianluigi Donnarumma.

El delantero francés Rayan Cherki también aportó su joya para marcar su quinto gol en nueve apariciones en liga: un balón con efecto a la entrada del área tras un despeje de la defensa (51′).

Pero la zaga del City se está mostrando demasiado porosa. En un contraataque, y con la ayuda de Morgan Gibbs-White, Delap logró un doblete con un potente zurdazo (73′).

Le podría interesar: Jhon Córdoba se reportó con doblete en Rusia tras quedar fuera de la selección de Colombia

Daniel Muñoz jugó 65 minutos y mantuvo a Jeremy Doku a raya durante los primeros 45 minutos. Tuvo ocho contribuciones defensivas, ganó seis duelos y realizó cinco entradas

"En la primera parte no estuvimos lo bastante bien en los duelos, en las segundas jugadas, las perdimos todas. Luego, cuando intentamos reaccionar, ya íbamos 2-0 abajo y, en el fútbol, siempre es complicado", resumió Maresca en Sky Sports.

La victoria del Forest (16º, 9 puntos) tiene como consecuencia precipitar al Manchester United (18º, 7 pts) a la zona de descenso, a la espera del partido de los Red Devils el domingo contra el Aston Villa en Old Trafford.

Arsenal cumplió y es líder de Premier League

El Arsenal se conformó más temprano con una victoria mínima ante el Hull (1-0), sin brillar realmente, aunque tampoco pasando por serios apuros.

Un gol del capitán Martin Odegaard (72′), en una segunda parte de claro dominio, permitió al vigente campeón de Inglaterra consolidar su primera posición por delante de su perseguidor mancuniano.

El resultado supone una nueva portería a cero para la mejor defensa del campeonato, pero también una nueva victoria por la mínima: los londinenses solo han marcado 15 goles desde el inicio de la temporada en la Premier League.

Publicidad

Fin de la racha de Tottenham

Horas antes, su gran rival y vecino, el Tottenham, vio cortada su mejoría al perder 1-0 en casa del Leeds.

Los Spurs, pese a que llegaban impulsados por tres victorias consecutivas, volvieron a sus viejos defectos, sobre todo en la segunda parte, en la que los Whites de Daniel Farke monopolizaron el balón y las ocasiones.

Publicidad

"Lo siento por nuestro rendimiento en la segunda parte: no jugamos como un gran equipo, no mostramos el carácter adecuado ni la intensidad física necesaria", reconoció el DT italiano Roberto De Zerbi.

Le recomendamos leer: Los medallistas colombianos en los Olímpicos de la Juventud: ¿qué fue de sus carreras?

Más allá de la derrota, la otra mala noticia para el equipo londinense es la pérdida del internacional francés Mathys Tel, que tuvo que retirarse poco después de la media hora de juego por lesión.

Publicidad

Tel se disponía a controlar un balón cuando sufrió la entrada por detrás del local Jayden Bogle, quien pisó el tobillo izquierdo del francés. El árbitro solo señaló la falta, sin ninguna amonestación, ni siquiera tras la revisión del VAR.

El gol del triunfo del Leeds lo marcó el suizo Noah Okafor (79′).

Con la victoria, el Leeds asciende provisionalmente a la octava plaza de la clasificación con 14 puntos, dos más que los Spurs, que por ahora son décimos.

Publicidad

Así quedó la tabla de la Premier League

Club PJ Pts Dif 1. Arsenal 10 27 +10 2. Manchester City 10 21 +8 3. Brighton 9 19 +17 4. Chelsea 9 16 +4 5. Everton 10 16 +2 6. Liverpool 9 15 +2 7. Brentford 9 14 +7 8. Leeds 10 14 +2 9. Bournemouth 9 12 +1 10. Tottenham 10 12 -1 11. Newcastle 10 12 -3 12. Aston Villa 9 12 -3 13. Hull City 10 11 0 14. Ipswich 9 11 -4 15. Fulham 10 10 -2 16. Nottingham Forest 10 9 -4 17. Coventry City 10 9 -9 18. Manchester United 9 7 -5 19. Crystal Palace 9 7 -12 20. Sunderland AFC 9 5 -10

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador