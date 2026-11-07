Jhon Córdoba se reportó con doblete en Rusia tras quedar fuera de la selección de Colombia

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Mientras su nombre volvió a quedar por fuera de la convocatoria de la selección de Colombia, Jhon Córdoba continúa respondiendo con goles en el fútbol ruso. El delantero colombiano tuvo una destacada actuación este sábado 7 de noviembre, al marcar por duplicado en la victoria 4-2 del Krasnodar frente al CSKA Moscú, por la jornada 14 de la Liga Premier de Rusia.
El atacante fue protagonista en un compromiso clave para su equipo, con anotaciones en momentos diferentes del partido. Primero abrió el marcador durante la etapa inicial y, cuando el encuentro entraba en su recta final, apareció nuevamente para ampliar la ventaja y encaminar la victoria de Krasnodar ante uno de sus rivales directos en el campeonato.
El doblete también llegó en medio de un momento particular para el colombiano, quien no fue incluido por Néstor Lorenzo en la convocatoria de 26 jugadores para los amistosos de la Tricolor frente a Chile, correspondientes a la próxima fecha FIFA. Se trató de su segunda ausencia consecutiva, pues tampoco había sido llamado durante los compromisos de septiembre y octubre.
Jhon Córdoba marcó dos goles ante CSKA Moscú
El primer festejo del colombiano llegó al minuto 16. Después de recibir un centro de Christian, Córdoba ganó la posición frente a su marcador dentro del área y resolvió con un remate de pierna derecha para establecer el 1-0 a favor de Krasnodar.
El delantero volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 82, cuando aprovechó otro envío de Christian, esta vez por vía aérea. Córdoba conectó de cabeza y consiguió el 4-1 parcial, una anotación que prácticamente sentenció el compromiso y confirmó su protagonismo en el encuentro.
Aunque Kirill Glebov consiguió descontar para CSKA Moscú en los últimos instantes, su anotación no modificó el desenlace del partido. Krasnodar terminó imponiéndose por 4-2 en su estadio y sumó tres puntos importantes en la clasificación.
Con estas dos anotaciones, Jhon Córdoba llegó a seis goles en la presente temporada, manteniendo su aporte ofensivo en el fútbol ruso, pese a no estar en los planes inmediatos de la Selección Colombia para los últimos compromisos del año.
¿Por qué Jhon Córdoba no está en la selección de Colombia?
La actuación del atacante se produjo pocos días después de conocerse la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos frente a Chile. El entrenador argentino seleccionó a 26 futbolistas, pero nuevamente dejó por fuera al delantero del Krasnodar.
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La ausencia llamó la atención teniendo en cuenta que Córdoba hizo parte de la selección en el Mundial, torneo en el que disputó tres partidos frente a Congo, Portugal y Ghana. Sin embargo, desde aquella participación mundialista no ha vuelto a recibir un llamado del combinado nacional.
Por ahora, el atacante continúa concentrado en su rendimiento con Krasnodar, donde sus goles siguen siendo una de sus principales cartas ofensivas.
Krasnodar escaló posiciones en la Liga Premier de Rusia
El triunfo ante CSKA Moscú también tuvo repercusiones en la clasificación del campeonato. Con los tres puntos conseguidos, Krasnodar alcanzó las 26 unidades y ascendió parcialmente al tercer puesto de la Liga Premier rusa.
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De esta manera, superó precisamente a CSKA Moscú, al que igualó en puntos, pero aventajó por diferencia de gol. El doblete de Jhon Córdoba no solo fue determinante para asegurar la victoria de su equipo, sino que también llegó en una jornada importante para sus aspiraciones en el torneo.
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