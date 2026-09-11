Sin embargo, después del encuentro, el propio futbolista explicó en zona mixta que la…

Fabián Viáfara generó preocupación durante el partido entre Deportivo Cali y Millonarios, disputado el jueves en El Campín. El jugador del conjunto azucarero aparentemente presentó un dolor en el pecho durante el compromiso y tuvo que ser retirado del estadio en ambulancia para ser trasladado a un centro médico cercano, donde le realizaron los respectivos exámenes.

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El diagnóstico de Fabián Viáfara: «Era la costilla y me entendieron que era el corazón»

Sin embargo, después del encuentro, el propio futbolista explicó en zona mixta que la alarma se produjo por una confusión en medio de la cancha.

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“Hubo una desinformación, pensé que era la costilla y eso intenté decirle a mi compañero, pero él entendió que era el corazón”, aseguró Viáfara.

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El jugador agregó que inicialmente temió haber sufrido una lesión ósea: “Yo pensaba que de pronto me había fracturado la costilla. Yo quise decirle a mis compañeros que era la costilla, ellos pensaron que era mi corazón”.

🟢 Fabián Viáfara y un parte de tranquilidad: “Yo pensaba que de pronto me había fracturado la costilla. Yo quise decirle a mis compañeros que era la costilla, ellos pensaron que era mi corazón”. pic.twitter.com/SZUQk5XA4D — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) September 11, 2026

Las palabras de Viáfara llevaron tranquilidad después de las imágenes que habían generado preocupación durante el partido. El dolor en el pecho obligó a activar el protocolo para trasladarlo inmediatamente a un centro médico, pero posteriormente el futbolista pudo explicar personalmente lo sucedido y aclarar que cuando señaló la zona afectada se refería a una posible lesión en la costilla y no a un problema en el corazón.

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