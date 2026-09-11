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El diagnóstico de Fabián Viáfara: «Era la costilla y me entendieron que era el corazón»

En el partido entre Cali y Millonarios, que se jugó el jueves en El Campín, el jugador azucarero tuvo que ser retirado en ambulancia y generó mucha preocupación. Después, en zona mixta, el propio futbolista dio su parte de tranquilidad.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
11 de septiembre de 2026 – 08:20 a. m.
Fabián Viáfara, jugador de Deportivo Cali.
Fabián Viáfara, jugador de Deportivo Cali.

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Fabián Viáfara generó preocupación durante el partido entre Deportivo Cali y Millonarios, disputado el jueves en El Campín. El jugador del conjunto azucarero aparentemente presentó un dolor en el pecho durante el compromiso y tuvo que ser retirado del estadio en ambulancia para ser trasladado a un centro médico cercano, donde le realizaron los respectivos exámenes.

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Sin embargo, después del encuentro, el propio futbolista explicó en zona mixta que la alarma se produjo por una confusión en medio de la cancha.

“Hubo una desinformación, pensé que era la costilla y eso intenté decirle a mi compañero, pero él entendió que era el corazón”, aseguró Viáfara.

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El jugador agregó que inicialmente temió haber sufrido una lesión ósea: “Yo pensaba que de pronto me había fracturado la costilla. Yo quise decirle a mis compañeros que era la costilla, ellos pensaron que era mi corazón”.

Las palabras de Viáfara llevaron tranquilidad después de las imágenes que habían generado preocupación durante el partido. El dolor en el pecho obligó a activar el protocolo para trasladarlo inmediatamente a un centro médico, pero posteriormente el futbolista pudo explicar personalmente lo sucedido y aclarar que cuando señaló la zona afectada se refería a una posible lesión en la costilla y no a un problema en el corazón.

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Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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