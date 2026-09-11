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En imágenes: reviva el empate entre Millonarios y Cali en El Campín por Liga BetPlay

El conjunto azucarero se adelantó en El Campín, pero Francisco Chaverra marcó el empate en el segundo tiempo. El resultado dejó a Millonarios con 13 puntos y al Cali con nueve en la Liga BetPlay.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
10 de septiembre de 2026 – 10:23 p. m.
Millonarios vs. Cali
Rodrigo Contreras disputa un balón con Edwin Velasco.
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
Contreras fue uno de los jugadores más incisivos en ataque de Millonarios.
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
Francisco Chaverra va en carrera en un duelo contra Eduard Bello.
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
El equipo de Cali celebró primero en El Campín gracias al gol de Johan Martínez
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
Millonarios vs. Cali
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
Francisco Chaverra cumplió con solvencia sus funciones en ataque y defensa.
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
El empate para Millonarios llegó a través de Francisco Chaverra.
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
Francisco Chaverra llegó a dos anotaciones con Millonarios
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
El próximo partido para Millonarios será contra Cúcuta de visitante el domingo 13 de septiembre.
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
Rodrigo Contreras disputa un balón con Edwin Velasco.
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
Contreras fue uno de los jugadores más incisivos en ataque de Millonarios.
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
Francisco Chaverra va en carrera en un duelo contra Eduard Bello.
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
El equipo de Cali celebró primero en El Campín gracias al gol de Johan Martínez
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
Millonarios vs. Cali
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
Francisco Chaverra cumplió con solvencia sus funciones en ataque y defensa.
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
El empate para Millonarios llegó a través de Francisco Chaverra.
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
Francisco Chaverra llegó a dos anotaciones con Millonarios
Foto: Camilo Suárez
Millonarios vs. Cali
El próximo partido para Millonarios será contra Cúcuta de visitante el domingo 13 de septiembre.
Foto: Camilo Suárez
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