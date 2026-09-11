10 fichajes que estremecieron al FPC, a propósito de la llegada de James a Nacional

Las confirmaciones de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional y Juan Guillermo Cuadrado como refuerzo de Millonarios sacudieron el mercado del fútbol colombiano. Dos de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la selección regresan al país después de carreras construidas, en buena medida, en la élite internacional. Sus llegadas sirven como excusa para recordar otras contrataciones que, independientemente de su rendimiento posterior, tuvieron un impacto enorme en el FPC.

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Este ranking, precisamente, no pretende escoger a los mejores extranjeros ni a los jugadores que más rindieron después de ser contratados. De ser así aparecerían nombres como Omar Pérez, Franco Armani y muchos otros que construyeron su condición de ídolos jugando en Colombia. El criterio es diferente: el tamaño que tenía el futbolista al momento de llegar, su trayectoria previa y la conmoción que significó verlo aterrizar en el campeonato colombiano.

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El primer lugar pertenece a Alfredo Di Stéfano, quien llegó a Millonarios en 1949, en pleno comienzo de la época de El Dorado. El argentino venía de River Plate y ya había sido campeón con la selección de su país en el Sudamericano de 1947. En Bogotá encabezó uno de los equipos más famosos de América, el llamado Ballet Azul, antes de partir hacia el Real Madrid y convertirse en una de las mayores leyendas de la historia del fútbol.

El segundo puesto es para una contratación difícil de imaginar incluso hoy: Garrincha llegó al Junior de Barranquilla en 1968. No se trataba de cualquier campeón mundial, sino de una de las grandes figuras de Brasil en los títulos de 1958 y 1962 y uno de los futbolistas más reconocidos del planeta. Su paso por el club fue fugaz y se limitó a un partido oficial, pero justamente por eso ilustra el espíritu del ranking: su rendimiento es secundario frente a la dimensión de aquel fichaje.

El podio lo completa James Rodríguez, anunciado por Atlético Nacional en 2026. El goleador del Mundial de Brasil 2014 y exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich llega al fútbol colombiano con una hoja de vida difícil de igualar. Además, lo hace después de mantenerse durante años como uno de los referentes de la selección de Colombia. Por trayectoria internacional, reconocimiento y repercusión, su contratación entra inmediatamente entre las más sonoras que ha realizado un club del país.

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En el cuarto puesto aparece Radamel Falcao García y su llegada a Millonarios en 2024. Durante años, el regreso del Tigre al país fue apenas una posibilidad lejana hasta que finalmente pudo cumplir el sueño de vestir la camiseta del equipo del que se declaró hincha desde niño. Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y la selección de Colombia estaban detrás de un nombre que provocó una enorme expectativa desde el momento de su anuncio.

El quinto lugar devuelve la lista a El Dorado con Adolfo Pedernera, contratado por Millonarios en 1949. A diferencia de Di Stéfano, cuya dimensión mundial crecería todavía mucho más después de abandonar Colombia, Pedernera aterrizó en Bogotá siendo ya una figura consagrada. Había sido uno de los grandes referentes de La Máquina de River Plate y su llegada fue determinante para atraer otras estrellas argentinas y transformar a Millonarios en una potencia continental.

Ricardo Gareca llegó al América de Cali en 1985 y ocupa el sexto lugar. El argentino aterrizó en Colombia en plena vigencia y después de una etapa en River Plate. Además, venía de protagonizar uno de los momentos decisivos de la selección argentina en las eliminatorias, al marcar contra Perú el gol que aseguró la clasificación al Mundial de México 1986. América incorporaba así a un delantero internacional que estaba lejos de encontrarse en el final de su carrera.

Otro argentino ocupa el séptimo puesto: Juan Ramón Verón, fichado por Junior en 1976. La Bruja tenía detrás una trayectoria extraordinaria con Estudiantes de La Plata, con el que había conquistado tres Copas Libertadores consecutivas entre 1968 y 1970 y la Copa Intercontinental de 1968 frente al Manchester United. Barranquilla recibía así a uno de los grandes nombres del fútbol sudamericano de la generación anterior.

El octavo lugar corresponde a la otra contratación que revolucionó el mercado colombiano en 2026: Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios. El futbolista regresó al país después de una larguísima carrera europea en la que pasó por clubes como Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter y Atalanta. Su recorrido con la selección de Colombia y sus títulos en Europa hacen que, más allá de lo que termine haciendo vestido de azul, su llegada ya tenga una dimensión histórica.

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En el noveno puesto está Dragoslav Šekularac, quien llegó a Independiente Santa Fe en 1969. Apodado el “Pelé Blanco”, el yugoslavo había sido una de las figuras del Estrella Roja y tenía una trayectoria internacional extraordinaria: disputó los Mundiales de 1958 y 1962, fue subcampeón de Europa con Yugoslavia en 1960 y había terminado cuarto en la Copa del Mundo de Chile. Que un jugador de semejante reconocimiento apareciera en Bogotá fue uno de los grandes golpes internacionales del fútbol colombiano.

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Cierra el top 10 Roberto Cabañas, contratado por América de Cali en 1985. El paraguayo tenía apenas 23 años, había sido campeón de la Copa América de 1979 y venía de jugar durante varias temporadas con el New York Cosmos. A diferencia de varias estrellas que aterrizaron en Colombia en la recta final de sus carreras, Cabañas llegó joven y posteriormente confirmó su categoría: fue campeón con América y disputó tres finales consecutivas de Copa Libertadores.

James y Cuadrado todavía tienen su historia por escribir, pero por el impacto de sus anuncios ya consiguieron un lugar en una lista reservada para algunos de los fichajes que más ruido hicieron en la historia del FPC.

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