Santa Fe cerró su fase regular derrotando a Inter. Ahora, a pensar en los ocho

El equipo dirigido por Pablo Repetto llegó al encuentro con su clasificación a los cuadrangulares semifinales asegurada y con el objetivo de mejorar su ubicación en la tabla. Con eso conseguido, los leones ya miran lo que viene: las finales.

Independiente Santa Fe cerró con una victoria su participación en la fase regular de la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto cardenal derrotó este viernes a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo, en un compromiso correspondiente a la fecha 19 del campeonato.

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⏱️90+’ ¡Final del partido ⚽️! El León se lleva la victoria en la última jornada del todos vs. todos 🦁✨



Inter. de Bogotá 0-2 Santa Fe 🇮🇩



Fecha 19 – Liga BetPlay Dimayor pic.twitter.com/rXZswnNGX9 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 14, 2026

¿Cómo fue el triunfo de Santa Fe?

El triunfo llegó en un momento importante para Santa Fe, que venía de golear 5-0 a Deportivo Pasto en El Campín. Aquel resultado le permitió asegurar anticipadamente su clasificación después de atravesar un tramo irregular, marcado por las derrotas frente a Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo. Con el resultado de este viernes, el conjunto bogotano encadenó dos victorias y cerró con mejores sensaciones el todos contra todos.

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Santa Fe comenzó la jornada con 31 puntos, en la quinta posición de la clasificación. La victoria sobre Internacional le permite llegar a 34 unidades y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Sin embargo, su posición definitiva dependerá de los resultados del sábado, cuando Deportivo Cali, América de Cali y Atlético Bucaramanga disputarán sus respectivos encuentros.

Ahora, el equipo de Pablo Repetto deberá concentrarse en los cuadrangulares semifinales, cuyo sorteo se realizará este sábado 14 de noviembre, a las 5:50 de la tarde. Allí se conocerán los dos grupos de cuatro equipos que lucharán por los cupos a la final. Atlético Nacional ya aseguró uno de los dos primeros lugares, mientras que la segunda posición y los últimos clasificados se definirán durante la jornada del sábado.

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El desafío de Santa Fe será trasladar su recuperación reciente a la fase decisiva del campeonato. El conjunto cardenal buscará pelear por el título de diciembre y volver a una final del fútbol colombiano. Repetto tendrá que encontrar mayor regularidad en un equipo que ha mostrado capacidad ofensiva, pero también dificultades para sostener sus resultados. La clasificación ya está asegurada; ahora comienza la verdadera disputa por la estrella.

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