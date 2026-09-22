Piden a Difútbol garantizar atención de emergencias para proteger a futbolistas

La solicitud está relacionada con los riesgos que pueden enfrentar los jóvenes durante competencias que demandan un alto esfuerzo físico y que, además, pueden desarrollarse bajo condiciones ambientales adversas. Para la Universidad Nacional, garantizar una respuesta…

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional solicitó a Difútbol reforzar las medidas de seguridad y atención médica en los escenarios donde se realizan sus torneos , con el propósito de garantizar la protección de los futbolistas menores de edad ante posibles emergencias.

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La solicitud está relacionada con los riesgos que pueden enfrentar los jóvenes durante competencias que demandan un alto esfuerzo físico y que, además, pueden desarrollarse bajo condiciones ambientales adversas. Para la Universidad Nacional, garantizar una respuesta adecuada ante una emergencia debe ser una prioridad en este tipo de eventos deportivos.

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Los riesgos del esfuerzo físico extremo

De acuerdo con la Facultad de Medicina, la combinación entre ejercicio intenso, altas temperaturas y una hidratación insuficiente puede generar complicaciones que van desde la deshidratación severa hasta situaciones potencialmente graves como el golpe de calor, la rabdomiólisis y los síncopes.

El golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular adecuadamente su temperatura. En el caso de los deportistas jóvenes, el riesgo puede ser mayor debido a las diferencias en sus mecanismos de termorregulación frente a los adultos.

La Universidad Nacional también advierte que los niños presentan una aclimatación al calor más lenta. Por esa razón, las condiciones ambientales, la intensidad de la actividad y el tiempo de exposición son factores que deben ser tenidos en cuenta durante las competencias.

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La importancia de contar con atención inmediata

Uno de los puntos centrales del llamado tiene que ver con la infraestructura disponible en los escenarios deportivos. La ausencia o insuficiencia de recursos para atender una emergencia puede aumentar las consecuencias de un episodio médico durante un partido o entrenamiento.

Entre los elementos señalados como necesarios están las ambulancias, los desfibriladores externos automáticos (DEA) y la presencia de personal de salud debidamente calificado para actuar ante situaciones de emergencia.

La disponibilidad de estos recursos permite que un deportista pueda recibir atención en los primeros minutos después de sufrir una complicación. En casos como un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, el acceso oportuno a un DEA y a personal capacitado puede resultar determinante.

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El llamado para los torneos de menores

La petición de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional pone el foco en las condiciones en las que se desarrollan las competencias de fútbol aficionado con participación de menores de edad.

El objetivo es que los escenarios cuenten con protocolos y recursos suficientes para responder ante las diferentes situaciones que puedan presentarse durante los partidos, teniendo en cuenta que los jóvenes deportistas tienen características fisiológicas distintas a las de los adultos.

Además de la atención ante emergencias, las condiciones de hidratación, descanso y exposición al calor hacen parte de los factores que deben ser considerados para reducir los riesgos asociados al esfuerzo físico.

Así, el llamado a Difútbol busca que la organización de los torneos no se limite al desarrollo de la competencia deportiva, sino que también contemple las condiciones necesarias para proteger la salud y la vida de los futbolistas menores de edad.

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