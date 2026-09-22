“Si nos quieren sacar de El Campín, nos iremos”: Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe

Esta decisión tomó por sorpresa a Santa Fe, según explicó su presidente Eduardo Méndez. “Nosotros nos enteramos ayer previo a una reunión de…

La final de ida de la Liga Femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali no podrá disputarse en El Campín. Aunque la Dimayor había confirmado el lunes al estadio bogotano como escenario del partido de este miércoles 23 de septiembre, Sencia informó posteriormente que el escenario no estará habilitado para fútbol entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre, debido al concierto de BTS y trabajos en la grama.

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Esta decisión tomó por sorpresa a Santa Fe, según explicó su presidente Eduardo Méndez. “Nosotros nos enteramos ayer previo a una reunión de Comisión Local, donde nos dijeron que recibían el estadio hoy después de Cali y que el partido del femenino no se podía jugar. Estábamos esperando una comunicación de ellos como empresa”, aseguró.

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Méndez recordó que el contrato de arrendamiento entre Santa Fe y Sencia está vigente hasta 2050 y contempla condiciones específicas sobre el uso del escenario y la comunicación de decisiones. “Tengo un contrato firmado, está estipulado donde dice qué tienen que hacer, cómo deben comunicar, a quién deben comunicar”, señaló.

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#Actualidad 🚨 ¡COMUNICADO OFICIAL DE INDEPENDIENTE SANTA FE! 🇮🇩



📌 Independiente Santa Fe sacó un comunicado donde expresa su preocupación por el manejo del estadio.



📌 Mencionan que hasta ayer les fue notificado el mantenimiento a la cancha del estadio.



📌 Así mismo,… pic.twitter.com/6osZ6EjgkO — Actualidad Cardenal 🦁🇲🇨 (@InfoCardenal10) September 22, 2026

“No nos pueden dar órdenes”

El dirigente cuestionó que Sencia haya comunicado la decisión cuando la final ya estaba programada en Bogotá. “Ellos tienen un contrato firmado con Santa Fe y no firmaron con la Comisión Distrital de Bogotá. Firmaron con Santa Fe y hay unas cláusulas para cumplir. La primera no se cumple, no nos dieron aviso”, afirmó.

Y agregó: “Al ver que sacan un comunicado en horas de la noche tenemos que comenzar a actuar y creemos que no podemos jugar donde ellos ordenan, no nos pueden dar órdenes”.

Ante el cambio de escenario, Santa Fe comenzó a gestionar la posibilidad de jugar en Tunja. “Nosotros ya estamos buscando el estadio de Tunja. Estamos pendientes de hablar con el alcalde de Tunja para ver si podemos jugar y con el presidente de Dimayor si podemos jugar allá”, explicó Méndez.

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Sobre la realización de eventos deportivos y culturales en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, Sencia se permite informar a la ciudadanía que (adjunto comunicado): pic.twitter.com/CJ2ua2uxDF — Sencia (@SenciaBogota) September 22, 2026

Dura crítica contra Sencia

El presidente cardenal calificó la situación como especialmente dolorosa por tratarse de una final femenina. “Es demasiado triste que una final del fútbol femenino, por el capricho de una empresa que no ha cumplido, pero quiere sacar el fútbol de Bogotá, quiere sacar a Santa Fe de Bogotá. La verdad que es muy triste”, manifestó.

También envió un mensaje directo a Sencia: “Esto es un mensaje para los señores de Sencia. Si es un problema directo con el presidente de Santa Fe o con la institución, pero siempre hay reclamos, no hay entendimiento”.

Méndez incluso cuestionó otros aspectos de la relación contractual: “Un contrato que nos tocó firmar como ellos quisieron, manejan 700 boletas que son las que veo en su gran mayoría revendiendo a las afuera del estadio”. Y concluyó: “Si nos quieren sacar de El Campín, pues nos iremos y por ahora para esta final, pues nos iremos para Tunja”.

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#Actualidad 🚨 ¡DECLARACIONES DEL PRESIDENTE EDUARDO MÉNDEZ! 🗣️



📌 Habló Eduardo Méndez en @AS_Colombia, donde contó que hasta ayer fueron notificados acerca del no préstamo del estadio para la final.



📌 Menciona que se está incumpliendo una de las cláusulas que Sencia tiene… https://t.co/6ognFXOb7h pic.twitter.com/UPe17xzWoQ — Actualidad Cardenal 🦁🇲🇨 (@InfoCardenal10) September 22, 2026

Santa Fe analiza demandar

El club ya puso el contrato en manos de sus abogados. Méndez aseguró que existe una cláusula relacionada con la prioridad de los eventos deportivos. “En una cláusula dice, ‘prioridad para eventos deportivos y manejo de conflictos. Principio de prioridad, el concesionario realizará su mayor esfuerzo para otorgarle mayor esfuerzo a los eventos deportivos, frente a otros usos del estadio’”, explicó.

El presidente también cuestionó la planificación del mantenimiento de la cancha: “¿Por qué no tuvieron planificación para no prestar el estadio para actividades estudiantiles, actorales, todo el que quería el estadio se lo alquilaban y ahí no previeron el desgaste? Entonces uno se pregunta, ¿para qué se firmó un contrato?”.

Por ello, confirmó que estudian acciones legales. “Me da miedo que este contrato no se ejecute. Estamos estudiando la viabilidad de ejercer acción judicial, para que se resarzan los perjuicios y daños causados por determinaciones, para mí, absurdas”, afirmó.

Mientras tanto, el club defendió en un comunicado el derecho del equipo femenino a jugar en El Campín y recordó que, desde que se definieron los cuadrangulares, era posible que un equipo bogotano llegara a la final. “Las Leonas ganaron en la cancha el derecho a disputar esta final como locales”, señaló Santa Fe. “El Campín es su casa, es la casa del fútbol bogotano, y las Leonas merecen jugar allí, junto a su gente”.

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