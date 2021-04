La jornada 18 del Fútbol Profesional Colombiano puede ser decisiva para decidir qué equipos tienen verdaderas chances de pelear por un cupo para entrar a las finales.

Este sábado empezará la penúltima fecha de la fase Todos contra todos en la Liga BetPlay Dimayor. Si bien a esta altura el único equipo clasificado es Atlético Nacional con 31 puntos, Independiente Santa Fe y La Equidad también están prácticamente adentro con 30 unidades, aunque matemáticamente todavía no sea posible afirmarlo.

Así las cosas, quedan cinco cupos para nueve equipos que todavía tienen posibilidades de entrar a las finales. Algunos asegurarían su cupo a las instancias definitivas del torneo ganando este fin de semana, mientras que otros necesitan alcanzar un puntaje perfecto y esta fecha tiene que ser el primer paso de ese objetivo.

¿Qué se necesita para entrar a los ocho a dos fechas de que acabe el campeonato?

Santa Fe y Millonarios, un clásico fundamental

Leones y embajadores jugarán el próximo domingo, a las ocho de la noche, un partido que será crucial para descifrar el devenir de la liga: el clásico capitalino.

Si Santa Fe gana dejará muy complicada la clasificación de Millonarios, que en la última jornada juega con Deportivo Cali. En cambio, si los azules se llevan los tres puntos dejarán encaminada su ruta a los ocho ya que llegarían a 30 unidades.

No obstante, los cardenales son, sin duda, los favoritos en este duelo. Santa Fe no pierde de local hace 31 partidos, desde el 23 de agosto de 2019, y contra Millonarios acumulan un total de nueve partidos sin derrotas.

El empate podría beneficiar a los dos equipos, pero el valor de los tres puntos puede ser fundamental para cualquiera de las dos escuadras.

América y Medellín buscan el puntaje perfecto

Escarlatas y poderosos tienen 25 puntos. Ambos necesitan asegurar dos victorias en sus últimos dos partidos para entrar a los ocho, solo les sirve ganar.

Sin embargo, Medellín presentó una demanda contra Pereira, por mal manejo y reporte de casos positivos de COVID-19 en la fecha 17, que le daría a los antioqueños tres puntos por escritorio, de ganar la petición ante la Dimayor, lo cual le aminorarían la carga para la definición del torneo.

En esta fecha América visitará en Montería a Jaguares, que todavía tiene una mínima chance de entrar a los ocho, pero necesita ganar todos los partidos que le quedan y esperar otros resultados.

Medellín, por su parte, jugará, el próximo sábado, el primer partido de la jornada en su casa y contra el peor equipo del campeonato: Alianza Petrolera

Deportivo Cali va por la hazaña

Por ahora, Cali está dentro de los ocho. Si bien con solo una victoria los azucareros asegurarían su pase a las finales, ya que tienen 28 puntos, el calendario del equipo verde se ve muy complejo.

Por un lado, el sábado, Cali recibirá a Atlético Nacional y, por el otro, en la siguiente fecha jugará con Millonarios. Una derrota o un empate contra los verdolagas en esta jornada lo dejarían sin margen de error para el partido definitivo contra los embajadores, que también llegarían urgidos de puntos.

Cali se enfrenta a un escenario poco deseado. Sin embargo, puede jugarle a favor que Nacional ya está clasificado y entre semana tendrá que jugarse la vida contra Libertad en la Copa Libertadores.

Por eso, para Cali será fundamental ganar este sábado y no aplazar más su clasificación, ya que, de no lograrlo, intentarlo en la última fecha será muy complicado.

Júnior contra un Pasto en agonía

Los tiburones visitarán el domingo a los nariñenses, que vienen de quedar eliminados en la Copa Sudamericana contra La Equidad y de aceptar la renuncia de su entrenador Diego Corredor.

A pesar de que los nariñenses todavía siguen con vida, para clasificarse Pasto necesita ganar los tres partidos que le quedan. Júnior, en cambio, se conforma con la victoria, no necesita más.

El problema para los dirigidos por Luis Amaranto Perea es que solo tienen esta oportunidad. No hay margen de error para los atlanticenses, ya que si no logran la victoria pueden darse por eliminados ya que no les faltaría ningún encuentro por disputar. Incluso empatando solo alcanzarían 29 puntos y la estadística indica que se clasificará con 31.

Tolima necesita sacar a Bucaramanga del camino

El equipo de Hernán Torres viene motivado, luego de eliminar a Cali en la Sudamericana. Ahora, los pijaos esperan derrotar el próximo lunes a Atlético Bucaramanga, que sigue con vida, pero solo le sirve ganar.

Tolima también necesita los tres puntos, pero un empate no sería el fin del mundo porque llegaría a 30. Eso sí, en la última fecha, para no arriesgarse a quedarse por fuera, necesitaría sumar contra América de Cali.

También se juega el descenso

Y a la par de esos nueve equipos, que se juegan su pase a las finales de la liga, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira disputan la permanencia en la primera división del fútbol colombiano.

Pereira arranca con ventaja porque los boyacenses enfrentarán el domingo a las 3:30 de la tarde a un Águilas Doradas muy diezmado, con 14 jugadores afuera por Coronavirus y siete lesionados.

Por su parte, los risaraldenses, que además podrían perder puntos por la demanda de Medellín, enfrentarán el mismo día y a la misma hora a Envigado.

Así las cosas, todo está dado para que la penúltima fecha del campeonato colombiano sea emocionante. La jornada la completa el partido de Once Caldas contra Patriotas.

Así va la tabla antes de iniciar la fecha 18:

1. Atlético Nacional / 31 puntos / +17 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

2. Independiente Santa Fe / 30 puntos / +11 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

3. La Equidad / 30 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados;

4. Deportes Tolima / 29 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

5. Júnior de Barranquilla / 28 puntos / +8 diferencia de gol / 17 partidos jugados;

6. Deportivo Cali / 28 puntos / +6 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

7. Millonarios / 27 puntos / +4 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

8. América de Cali / 25 puntos / +5 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

9. Independiente Medellín / 25 puntos / +4 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

10. Jaguares / 23 puntos / 0 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

11. Deportivo Pasto / 21 puntos / +1 diferencia de gol / 15 partidos jugados;

12. Atlético Bucaramanga / 19 puntos / +1 diferencia de gol / 15 partidos jugados;

13. Envigado / 16 puntos / -7 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

14. Patriotas / 16 puntos / -8 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

15. Boyacá Chicó / 15 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

16. Águilas Doradas / 14 Puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

17. Once Caldas / 13 puntos / - 5 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

18. Deportivo Pereira / 12 puntos / -11 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

19. Alianza Petrolera / 4 puntos / -29 diferencia de gol / 16 partidos jugados.