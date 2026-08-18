Resultado inesperado de Deportes Tolima lo complicó en la Copa Libertadores

Tolima recibió a Independiente del Valle en el Estadio Manuel Murillo Toro. Foto: Deportes Tolima, vía X

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Deportes Tolima cayó 1-0 contra Independiente del Valle en Ibagué, en un partido en el que buscó durante buena parte de la noche el empate, pero se encontró con una defensa sólida y, especialmente, con un inspirado Aldair Quintana. Áron Rodríguez marcó el único gol del compromiso al minuto 11.

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El conjunto pijao había comenzado con la iniciativa y generó sus primeras aproximaciones por medio de Junior Hernández y Jorge Cabezas Hurtado.

Sin embargo, Independiente del Valle empezó a crecer y rápidamente encontró la ventaja. El panorama se complicó todavía más para los locales con la lesión de Brayan Rovira, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla al minuto 18.

Después del gol, Tolima intentó asumir el protagonismo, pero sufrió para encontrar claridad en los últimos metros. Los locales acumularon aproximaciones, tiros de esquina y algunos intentos de media distancia, mientras que el conjunto ecuatoriano se replegó y también encontró espacios para amenazar con ampliar la diferencia. El 1-0 se mantuvo hasta el descanso.

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Tolima regresó con mayor intensidad para el segundo tiempo y estuvo muy cerca del empate apenas al minuto 48, cuando Junior Hernández ejecutó un tiro libre que se estrelló contra el palo. Después apareció la gran figura de la noche: Aldair Quintana. El arquero evitó una oportunidad de Cabezas Hurtado y, posteriormente, ganó un mano a mano ante Homer Martínez cuando parecía llegar el empate colombiano.

Con el paso de los minutos, Tolima adelantó sus líneas y buscó alternativas incluso con disparos desde media distancia, pero Independiente del Valle resistió y terminó teniendo espacios para buscar el segundo. Neto Volpi salvó al cuadro pijao al minuto 73, mientras que Quintana volvió a aparecer cerca del final para impedir el empate. Así, el conjunto ecuatoriano protegió la mínima diferencia y se llevó el triunfo de Ibagué.

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