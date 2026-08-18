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Luis Díaz otra vez marcó en la pretemporada de Bayern Múnich: mire su golazo, en video

El guajiro volvió a aportar en el triunfo del gigante alemán, que se prepara este fin de semana para el arranque de la campaña.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
18 de agosto de 2026 - 07:39 p. m.
Luis Díaz y Michael Olise, celebrando un nuevo gol con Bayern Múnich.
Luis Díaz y Michael Olise, celebrando un nuevo gol con Bayern Múnich.
Foto: Getty Images
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Luis Díaz sigue encendido en la pretemporada del Bayern Múnich. El colombiano volvió a marcar este martes en la victoria 4-2 contra Heidenheim, último amistoso antes de disputar la Supercopa de Alemania.

‘Lucho’ comenzó en el banco, ingresó a los 61 minutos y necesitó apenas 17 para dejar su huella.

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El guajiro apareció a los 78 minutos, después de una buena acción previa de Michael Olise, para marcar el 3-2 que volvió a poner en ventaja al Bayern cuando el partido estaba igualado.

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Díaz cerró su participación con un gol, un remate y 19 de 22 pases acertados en cerca de 30 minutos. El conjunto bávaro terminó ampliando la diferencia con el tanto de Brown a los 83 para sellar el 4-2.

Díaz llega con gol al primer gran reto oficial de la temporada. Bayern Múnich disputará este sábado la Supercopa de Alemania contra Borussia DOrtmund y el colombiano afrontará el compromiso después de una pretemporada en la que ha marcado ante Aston Villa, RB Leipzig y ahora Heidenheim.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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