Luis Díaz otra vez marcó en la pretemporada de Bayern Múnich: mire su golazo, en video

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Luis Díaz sigue encendido en la pretemporada del Bayern Múnich. El colombiano volvió a marcar este martes en la victoria 4-2 contra Heidenheim, último amistoso antes de disputar la Supercopa de Alemania.
‘Lucho’ comenzó en el banco, ingresó a los 61 minutos y necesitó apenas 17 para dejar su huella.
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El guajiro apareció a los 78 minutos, después de una buena acción previa de Michael Olise, para marcar el 3-2 que volvió a poner en ventaja al Bayern cuando el partido estaba igualado.
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Díaz cerró su participación con un gol, un remate y 19 de 22 pases acertados en cerca de 30 minutos. El conjunto bávaro terminó ampliando la diferencia con el tanto de Brown a los 83 para sellar el 4-2.
Díaz llega con gol al primer gran reto oficial de la temporada. Bayern Múnich disputará este sábado la Supercopa de Alemania contra Borussia DOrtmund y el colombiano afrontará el compromiso después de una pretemporada en la que ha marcado ante Aston Villa, RB Leipzig y ahora Heidenheim.
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