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Colombia vs. México: fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de la fecha FIFA

La selección nacional disputará su primer partido luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Redacción Deportes
25 de septiembre de 2026 – 09:43 a. m.
Partido amistoso entre la selección Colombia y Costa Rica en el Estadio El Campin de Bogotá
Partido amistoso entre la selección Colombia y Costa Rica en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La selección de Colombia vuelve a la cancha después del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará este sábado 26 de septiembre a México, en Baltimore, Estados Unidos, en el primero de los tres amistosos que disputará durante esta fecha FIFA.

Colombia comienza un nuevo ciclo

El duelo contra México será el primer compromiso de la selección después de su participación en el Mundial de 2026 y marcará el comienzo de una nueva etapa bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

Aunque el objetivo inmediato será aprovechar estos partidos para probar jugadores y ajustar diferentes aspectos del equipo, el proceso apunta a dos grandes retos: la Copa América de 2028 y las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

Colombia lleva varios días de preparación en territorio estadounidense. Durante los entrenamientos, el grupo ha estado liderado por jugadores como Davinson Sánchez, Daniel Muñoz y Richard Ríos, quienes hacen parte de la base del equipo nacional.

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Los próximos partidos de Colombia

El encuentro contra México será el primero de los tres compromisos que disputará Colombia durante esta fecha FIFA. Después, la selección viajará para enfrentar a Paraguay y Perú.

  • Colombia vs. México: sábado 26 de septiembre, 8:00 p. m., Baltimore, Estados Unidos.
  • Colombia vs. Paraguay: viernes 2 de octubre, 7:00 p. m., Harrison, Sports Illustrated Stadium.
  • Colombia vs. Perú: martes 6 de octubre, 6:45 p. m., Miami, Inter Miami Stadium.

Así, Colombia inicia una nueva etapa después del Mundial, con tres partidos amistosos que servirán para darle continuidad al proceso y comenzar a preparar los desafíos que tendrá la selección en los próximos años.

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Fecha, hora y dónde ver el partido amistoso Colombia vs. México

El partido está programado para las 8:00 p. m. (hora colombiana) y tendrá un atractivo adicional: será el debut de Rafael Márquez como entrenador de la selección mexicana.

El encuentro se podrá ver EN VIVO por la señal principal de Caracol Televisión, Gol Caracol, el canal de YouTube de Gol Caracol y la aplicación Ditu.

  • Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026
  • Hora: 8:00 p. m. (hora colombiana)
  • Lugar: Baltimore, Estados Unidos
  • Estadio: M&T Bank Stadium
  • Dónde ver: Caracol Televisión, Gol Caracol, canal de YouTube de Gol Caracol y Ditu
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Por Redacción Deportes

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