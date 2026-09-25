Aunque el objetivo inmediato será aprovechar estos partidos para probar jugadores y ajustar…

El duelo contra México será el primer compromiso de la selección después de su participación en el Mundial de 2026 y marcará el comienzo de una nueva etapa bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

La selección de Colombia vuelve a la cancha después del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará este sábado 26 de septiembre a México, en Baltimore, Estados Unidos, en el primero de los tres amistosos que disputará durante esta fecha FIFA.

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Colombia vs. México: fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de la fecha FIFA

Aunque el objetivo inmediato será aprovechar estos partidos para probar jugadores y ajustar diferentes aspectos del equipo, el proceso apunta a dos grandes retos: la Copa América de 2028 y las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

Colombia lleva varios días de preparación en territorio estadounidense. Durante los entrenamientos, el grupo ha estado liderado por jugadores como Davinson Sánchez, Daniel Muñoz y Richard Ríos, quienes hacen parte de la base del equipo nacional.

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🆚 🇲🇽

🗓️ Sábado 26 de septiembre

🕞 8:00 pm (hora COL)

🏟️ M&T Bank Stadium, Baltimore (Estados Unidos)

🏆 Amistoso Internacional

📺 Fútbol RCN, App Canal RCN – Gol Caracol, Ditu #ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/SBiHlJN4sH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 25, 2026

Los próximos partidos de Colombia

El encuentro contra México será el primero de los tres compromisos que disputará Colombia durante esta fecha FIFA. Después, la selección viajará para enfrentar a Paraguay y Perú.

Colombia vs. México: sábado 26 de septiembre, 8:00 p. m., Baltimore, Estados Unidos.

sábado 26 de septiembre, 8:00 p. m., Baltimore, Estados Unidos. Colombia vs. Paraguay: viernes 2 de octubre, 7:00 p. m., Harrison, Sports Illustrated Stadium.

viernes 2 de octubre, 7:00 p. m., Harrison, Sports Illustrated Stadium. Colombia vs. Perú: martes 6 de octubre, 6:45 p. m., Miami, Inter Miami Stadium.

Así, Colombia inicia una nueva etapa después del Mundial, con tres partidos amistosos que servirán para darle continuidad al proceso y comenzar a preparar los desafíos que tendrá la selección en los próximos años.

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📸 ¡𝗔𝘀𝗶́ 𝘃𝗮 𝗹𝗼 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼! 🫡



𝗝𝘂𝗲𝘃𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝘆 𝗱𝗲 𝗮𝗳𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀 🎯#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/FtwEelbjkR — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 24, 2026

Fecha, hora y dónde ver el partido amistoso Colombia vs. México

El partido está programado para las 8:00 p. m. (hora colombiana) y tendrá un atractivo adicional: será el debut de Rafael Márquez como entrenador de la selección mexicana.

El encuentro se podrá ver EN VIVO por la señal principal de Caracol Televisión, Gol Caracol, el canal de YouTube de Gol Caracol y la aplicación Ditu.

Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026

sábado 26 de septiembre de 2026 Hora: 8:00 p. m. (hora colombiana)

8:00 p. m. (hora colombiana) Lugar: Baltimore, Estados Unidos

Baltimore, Estados Unidos Estadio: M&T Bank Stadium

M&T Bank Stadium Dónde ver: Caracol Televisión, Gol Caracol, canal de YouTube de Gol Caracol y Ditu

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