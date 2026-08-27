El dinero que recibe Santa Fe por eliminar a River y meterse en los cuartos de Sudamericana

Los jugadores de Santa Fe, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

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Independiente Santa Fe no solo consiguió una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a River Plate en pleno Monumental. El recorrido internacional del equipo cardenal durante 2026 también le ha representado importantes ingresos económicos: contando su participación en la Copa Libertadores y su posterior camino en la Sudamericana, el club ha acumulado hasta el momento 5,48 millones de dólares en premios de Conmebol.

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La clasificación llegó después de una de las noches más emocionantes de Santa Fe en los últimos años a nivel internacional. El conjunto bogotano empató 1-1 contra River en Buenos Aires y posteriormente se impuso 8-7 en una definición desde el punto penalti que necesitó 22 cobros. El resultado instaló al León entre los ocho mejores de la Sudamericana y le aseguró otros 700.000 dólares por avanzar a los cuartos de final.

La garra del león en los 90 minutos

El partido exigió resistencia desde el comienzo. River tomó la iniciativa y generó las mejores oportunidades durante buena parte del primer tiempo, mientras Santa Fe intentaba cerrar espacios y soportar la presión del conjunto argentino. Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa protagonizaron algunas de las llegadas más peligrosas, pero el equipo de Pablo Repetto consiguió marcharse al descanso con el marcador 0-0.

La resistencia cardenal terminó a los 51 minutos. Gonzalo Montiel apareció por la banda derecha y envió la pelota hacia el segundo palo, donde Driussi se lanzó para conectar y marcar el 1-0. River quedó entonces en ventaja y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero no consiguió liquidar una serie que todavía mantenía con vida al conjunto colombiano.

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Santa Fe empezó a crecer con el paso de los minutos y encontró su recompensa en el tramo final. A los 79, un remate de Luis Ángel Palacios impactó en el brazo de Lucas Martínez Quarta y el árbitro Esteban Ostojich sancionó penalti. Franco Fagúndez tomó la responsabilidad y convirtió el 1-1 al minuto 80.

River intentó reaccionar durante el cierre, pero no pudo romper nuevamente la resistencia visitante y la clasificación tuvo que decidirse desde los doce pasos.

11 turnos en los penaltis: serie para el infarto

La tanda fue una montaña rusa. River tuvo varias veces la clasificación en sus manos y Santiago Beltrán llegó a detener tres lanzamientos de Santa Fe.

Uno de los momentos determinantes ocurrió cuando Rafael Santos Borré tuvo la posibilidad de sentenciar la serie con el marcador 4-3 para los argentinos, pero estrelló su remate contra el palo. Martínez Quarta también desperdició posteriormente su lanzamiento y Santa Fe continuó sobreviviendo.

Entonces apareció Weimar Asprilla. El arquero cardenal detuvo con sus piernas el penalti de Facundo González y mantuvo a su equipo con posibilidades en una definición que parecía interminable. Después de 20 lanzamientos, los encargados de cobrar fueron precisamente los guardametas: Beltrán mandó su disparo por encima del travesaño y Asprilla convirtió el suyo para establecer el 8-7 definitivo.

Santa Fe eliminó a River y aseguró su presencia en los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Vasco da Gama.

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El desglose de los premios económicos de Santa Fe en Sudamericana y Libertadores

El triunfo también aumentó considerablemente la bolsa económica que Santa Fe ha construido durante su recorrido continental. Su participación internacional comenzó en la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia por la que recibió tres millones de dólares. A esa cantidad se sumaron 680.000 dólares por mérito deportivo, antes de que su camino continuara en la Copa Sudamericana.

Ya en la Sudamericana, Santa Fe recibió 500.000 dólares por disputar el playoff o repechaje y posteriormente agregó 600.000 dólares por alcanzar los octavos de final. La clasificación conseguida contra River Plate significó un nuevo premio de 700.000 dólares por meterse entre los ocho mejores. Solo por su recorrido en la Sudamericana, por lo tanto, el cuadro cardenal acumula 1,8 millones de dólares.

La cuenta completa asciende hasta ahora a 5,48 millones de dólares: 3 millones por la fase de grupos de la Libertadores, 680.000 por mérito deportivo, 500.000 por el playoff de Sudamericana, 600.000 por los octavos y 700.000 por la clasificación a cuartos. Una recompensa económica importante para un recorrido que todavía no termina: después de sacar a River del camino, Santa Fe tendrá ante Vasco da Gama la oportunidad de seguir avanzando, soñando y aumentando sus ganancias en el continente.

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