En sus declaraciones posteriores al partido, el técnico uruguayo admitió que Santa Fe no ejecutó el planteamiento que tenía previsto y que el…

La caída de Independiente Santa Fe con Atlético Nacional dejó más que un resultado adverso para el equipo bogotano. Su entrenador, Pablo Repetto , no ocultó su inconformidad con el rendimiento durante el primer tiempo en el Atanasio Girardot y reconoció que el conjunto cardenal terminó cediendo terreno ante un rival que supo aprovechar ese momento para tomar una ventaja que después fue difícil remontar.

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Pablo Repetto reconoció los errores de Santa Fe tras la derrota y explicó sus decisiones

En sus declaraciones posteriores al partido, el técnico uruguayo admitió que Santa Fe no ejecutó el planteamiento que tenía previsto y que el equipo se replegó más de lo esperado. Incluso, calificó el resultado como una “derrota merecida”, al considerar que Nacional hizo mejor las cosas, especialmente durante la primera mitad.

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“Nos metimos muy atrás, no era la idea”, explicó Repetto al analizar el funcionamiento de su equipo. El entrenador señaló que los dos goles recibidos condicionaron el desarrollo del encuentro y que, cuando Santa Fe intentó reaccionar, ya se encontraba demasiado lejos en el marcador.

¿Qué quiso hacer Pablo Repetto contra Nacional? Esta fue la respuesta del técnico sobre su planteamiento en la derrota 2-0 de Santa Fe en el Atanasio Girardot. pic.twitter.com/my7GIOTmvP — Diego Rueda (@diegonoticia) October 30, 2026

Pablo Repetto, inconforme con el primer tiempo de Santa Fe

El entrenador reconoció que esperaba un comienzo diferente. Su intención era que el equipo tuviera un comportamiento más parecido al que mostró durante algunos pasajes de la segunda parte, pero terminó cediendo el control del balón y permitiendo que Nacional impusiera condiciones.

“No nos quedamos conformes con el primer tiempo. Pensamos en otro primer tiempo. El partido lo imaginamos más como el segundo, pero ellos tampoco, creo que en el primer tiempo tuvieron la pelota”, manifestó.

🎙️🦁 Pablo Repetto tras la derrota de #SantaFe ante #AtléticoNacional



Sobre el recambio en la lateral izquierda: “hay un chico en las inferiores (JHOJAN FELIPE ZÚÑIGA), pero está lesionado. Igual que Jeison Angulo”



Sobre los cambios: “Franco Fagúndez viene de una sobrecarga.… pic.twitter.com/ykqkL5puKf — Nicolás Cadena (@nicocadena_) October 30, 2026

Sobre el desarrollo de la segunda mitad, Repetto consideró que Santa Fe tuvo algunas aproximaciones, aunque no fueron suficientes para cambiar el rumbo del compromiso. También reconoció que Nacional mantuvo el dominio y consiguió la ventaja que terminó marcando la diferencia.

“En el segundo tiempo tuvimos mala pelota, tuvimos alguna situación, no muchas, ellos tampoco, independientemente de su dominio, que es cuando sacan la ventaja”, agregó.

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La dosificación de jugadores y las dificultades para hacer cambios

Repetto también explicó algunas de las decisiones que tomó en la conformación de la nómina y durante el partido. El cuerpo técnico tuvo en cuenta la cercanía entre compromisos y el calendario que debe afrontar Santa Fe, por lo que decidió dosificar a algunos futbolistas.

El entrenador indicó que esa fue una de las razones por las que varios jugadores que habitualmente tienen participación no ingresaron desde el comienzo. Sin embargo, destacó que el equipo mostró una mejoría cuando llegaron algunas modificaciones.

🎙️🦁 Franco Fagúndez tras la derrota de #SantaFe ante #AtleticoNacional



“En la práctica de ayer había sentido una molestia”



📹CamerinoTV pic.twitter.com/mvxDobd5rt — Nicolás Cadena (@nicocadena_) October 30, 2026

Además, se refirió a las condiciones físicas de algunos integrantes de la plantilla. Franco Fagúndez venía de una sobrecarga, mientras que Repetto reconoció que le habría gustado evitar la participación de Helibelton Palacios y Hugo Rodallega.

A la pregunta por las alternativas para la lateral izquierda, el técnico mencionó que hay un jugador de las divisiones inferiores, Jhojan Felipe Zúñiga, pero explicó que se encuentra lesionado, al igual que Jeison Angulo y Cristian Mafla.

Santa Fe piensa en la Liga y en su próximo reto de Copa

Pese a la derrota en Medellín, Repetto pidió pasar la página y concentrarse en los compromisos que vienen. El técnico considera que Santa Fe está bien ubicado en la Liga para afrontar los cuadrangulares, por lo que el resultado ante Nacional no cambia el objetivo de mantenerse en la pelea.

Sin embargo, también puso la atención en el siguiente desafío del equipo cardenal: un partido único por la Copa, que está próximo en el calendario y en el que buscarán conseguir un resultado que les permita continuar avanzando.

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“Nos vamos con una derrota merecida porque ellos hicieron mejor las cosas en un tramo, sobre todo el primer tiempo. Y después, cuando buscamos, ya era tarde, así que pensar lo que viene”, concluyó Repetto.

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Ahora, Santa Fe deberá enfocarse en corregir los aspectos que dejaron inconforme a su entrenador y preparar su siguiente presentación, con dos objetivos en el horizonte: sostener su posición en la Liga BetPlay y seguir con vida en la Copa.

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