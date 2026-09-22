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Santa Fe, en vilo por El Campín: Sencia explica por qué hay dudas para la final femenina

El partido de ida entre el conjunto cardenal y Deportivo Cali está programado para este miércoles 23 de septiembre a las 7:00 p. m. en El Campín.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
22 de septiembre de 2026 – 07:02 a. m.
Santa Fe venció a Millonarios y jugará la final de la Liga Betplay Femenina 2026
Jugadoras de Independiente Santa Fe celebra el paso a la final de la Liga Betplay Femenina 2026.

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Independiente Santa Fe enfrenta un problema logístico a menos de 48 horas de la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2026. El equipo bogotano tiene programado el partido contra Deportivo Cali para este miércoles 23 de septiembre, a las 7:00 p. m., pero todavía no está completamente definido el escenario en el que se disputará el encuentro.

Un calendario que se cruza para la Final de la Liga BetPlay Femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali

La final de la Liga Femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali quedó programada por la Dimayor para este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El conjunto cardenal llega a la definición después de eliminar a Millonarios por un global de 4-3, mientras que Deportivo Cali superó a Atlético Nacional por 6-1.

La sede, sin embargo, estuvo en duda durante las últimas horas. Sencia, empresa encargada de la operación del escenario, señaló en un comunicado fechado el 21 de septiembre que entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre confluyen dos actividades previamente programadas: el concierto internacional de BTS y las labores de recuperación y mantenimiento profundo de la grama.

De acuerdo con Sencia, estos trabajos estaban previstos después de una temporada de alta intensidad y responden también a compromisos y prácticas internacionales de mantenimiento. La compañía recordó que el manual de operación establece que el uso del campo debe suspenderse entre 15 y 30 días cada semestre para realizar este tipo de intervención.

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53 partidos y cinco eventos culturales

En su comunicado, Sencia aseguró que el fútbol ha sido protagonista de la programación del estadio durante 2026. Según la empresa, en lo corrido del año se han realizado 53 partidos de fútbol: 26 de Independiente Santa Fe, 22 de Millonarios, uno de la selección de Colombia, uno de Fortaleza, uno de Leyendas del Fútbol, uno de Tigres y uno de Internacional de Bogotá.

La empresa también explicó que la programación deportiva y cultural se coordina durante el año con las autoridades, clubes, promotores y empresas logísticas, y que los partidos se realizan de acuerdo con las fechas definidas por las autoridades deportivas.

Sencia añadió que los grandes eventos internacionales se contratan y planean con meses de anticipación. En ese sentido, señaló que las fechas de montaje, producción y entrega del escenario responden a compromisos adquiridos previamente y que no pueden modificarse unilateralmente pocos días antes.

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La sede de la final, en el centro de la discusión

La situación generó preocupación porque la Dimayor anunció oficialmente que la ida de la final se disputará en El Campín. De hecho, la programación publicada mantiene el encuentro entre Santa Fe y Cali para este miércoles a las 7:00 p. m. en el escenario bogotano.

En las horas previas, incluso se manejó la posibilidad de trasladar el compromiso al estadio Metropolitano de Techo, precisamente por el inicio del montaje de BTS. Sin embargo, otros reportes señalaron que Santa Fe logró avanzar en una solución para mantener la final en El Campín.

Así, el caso deja abierta una discusión sobre la coordinación entre los calendarios deportivos y los eventos de entretenimiento en un estadio multipropósito. Por ahora, la programación oficial de la Dimayor mantiene a El Campín como sede de la final, mientras Santa Fe y las entidades involucradas terminan de definir todos los aspectos logísticos del encuentro.

La vuelta de la final está prevista para el sábado 26 de septiembre, a las 6:00 p. m., en el estadio Deportivo Cali.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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