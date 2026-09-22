La final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en Barranquilla. Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), salió este lunes a desmentir las versiones que circularon en las últimas horas sobre un eventual cambio de sede y aseguró que el partido por el título se mantiene programado para el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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¿La final de la Copa Sudamericana ya no se jugará en Barranquilla? Jesurun fue contundente

El rumor comenzó a tomar fuerza en redes sociales y algunos medios después de que desde Brasil surgiera la versión de que la Conmebol podría estudiar trasladar la definición a ese país en caso de que Vasco da Gama y Atlético Mineiro alcanzaran la final. Los dos equipos brasileños están en semifinales: Vasco se enfrentará con Boca Juniors, mientras que Mineiro buscará su clasificación contra Montevideo City Torque. Hasta ahora, sin embargo, no existió un anuncio oficial de la Conmebol que planteara modificar la sede.

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🤩 ¡El cuadro de semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana! Así quedó el camino a Barranquilla pic.twitter.com/Sw7I0IgVz7 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 18, 2026

Jesurun fue contundente al responder sobre esa posibilidad. En declaraciones recogidas por El Heraldo calificó la información de “irresponsable y descabellada” y reiteró que la decisión está tomada. “La final es en Barranquilla. Allá se jugará el 21 de noviembre, eso está confirmado”, aseguró el dirigente colombiano, quien además hace parte del Consejo de la Conmebol.

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El presidente de la FCF también rechazó la idea de que la sede pudiera modificarse dependiendo de cuáles fueran los equipos clasificados. “Esto no es un campeonato de barrio”, respondió Jesurún al ser consultado sobre la versión de un posible traslado por razones económicas si los dos finalistas fueran brasileños. El dirigente insistió en que Barranquilla está “totalmente confirmada” y señaló que las obras del Metropolitano avanzan para tener listo el escenario.

La propia Conmebol reforzó esa posición este lunes. Al publicar oficialmente la programación de las semifinales, el organismo señaló que Boca Juniors, Vasco da Gama, Atlético Mineiro y Montevideo City Torque competirán por “los dos lugares en la Final” que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla. La ciudad había sido ratificada como sede por el Consejo de la entidad el pasado 19 de marzo y será la primera colombiana en organizar una final única de la Copa Sudamericana.

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Por ahora, entonces, no existe ningún cambio en la planificación del torneo. Mientras Barranquilla continúa con la adecuación y modernización del estadio Metropolitano para recibir el partido, los cuatro semifinalistas definirán en octubre quiénes viajarán a Colombia. La posibilidad de una final completamente brasileña existe deportivamente, pero, de acuerdo con Jesurún y con la programación publicada por la Conmebol, eso no altera la sede: la Sudamericana se definirá en Barranquilla.

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