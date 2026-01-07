¡Delantero argentino con pasado en Europa ya entrena con Independiente Santa Fe!

Jugadores de Independiente Santa Fe en la pretemporada del equipo cardenal. Foto: Independiente Santa F

Independiente Santa Fe continúa con la preparación de su temporada 2026, en la que competirá en la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y el máximo certamen continental: la Copa Libertadores.

Con el objetivo de fortalecer su plantilla para la exigente temporada que se avecina, el club realizó incorporaciones en varias posiciones. Hasta ahora, cuatro de estas contrataciones fueron sido oficializadas: Helibelton Palacios, Yerson Candelo, Killian Tosacano y el argentino Franco Fagúndez. Además de estos jugadores, la hinchada cardenal espera nuevos nombres que refuercen el equipo.

Teniendo en cuenta esto, uno de los posibles refuerzos es Nahuel Bustos, delantero argentino que fue visto entrenando en la sede deportiva del club.

Aunque Santa Fe no ha hecho oficial su incorporación, el periodista Miguel París informó que Bustos llegó a Bogotá el viernes 2 de enero y se unió a la concentración del equipo. Desde el sábado 3 de enero, el delantero entrena con el León, a la espera de que se confirme su fichaje.

Aunque la falta de confirmación oficial por parte del club generó especulaciones entre la hinchada cardenal, todo indica que Bustos será nuevo jugador de Santa Fe.

Los número de Nahuel Bustos, posible nuevo fichaje de Independiente Santa Fe

Nahuel Bustos, delantero argentino de 27 años y 1,76 m de altura, llega con experiencia en varios clubes y competiciones de Sudamérica y Europa. Su paso más destacado fue en CA Talleres de Argentina, en el que disputó 126 partidos, anotó 29 goles y registró 7 asistencias. También tuvo experiencias en Girona FC de España, (82 partidos, 15 goles, 5 asistencias), San Lorenzo de Argentina (21 partidos, 1 gol, 1 asistencia), São Paulo de Brasil (9 partidos, 1 gol) y CF Pachuca de México (8 partidos, 1 gol).

Además, el delantero cuenta con un título: la Supercopa Internacional con Talleres.

En cuanto a su rendimiento por posición, Bustos se desempeña principalmente como delantero centro, aunque también puede jugar como mediapunta, mediocentro ofensivo y extremo derecho.

Otros posibles fichajes de Independiente Santa Fe para el 2026

Además de Bustos, y de las cuatro contrataciones ya oficializadas, Santa Fe busca seguir mejorando su nómina para la temporada que inicia en menos de dos semanas. Por un lado, como ya se especulaba, parece que Luis Palacios, extremo proveniente de Once Caldas, llegará al conjunto cardenal.

Si bien el nombre de Billy Arce estaba sonando con fuerza para reforzar al equipo bogotano, el club confirmó que, por ahora, el jugador no interesa en el equipo. Santa Fe está en búsqueda de otro jugador que pueda jugar en la delantera del equipo, así como un defensa central para así tener recambios en todas las posiciones.

