Santa Fe quiere dar otro batacazo en la Copa Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe está a un partido de disputar una nueva final de la Copa Libertadores Femenina. Las Leonas, protagonistas de una de las grandes sorpresas de la presente edición, eliminaron a Palmeiras en los cuartos de final y ahora tendrán que superar un desafío todavía mayor: Corinthians, el equipo más ganador de la historia del certamen. El conjunto brasileño, que ya goleó 5-1 a las colombianas en la fase de grupos, aparece como el gran obstáculo para que las bogotanas vuelvan a luchar por el título continental.

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La clasificación de Santa Fe fue una demostración de carácter. El sábado, en Quito, el equipo dirigido por Omar Ramírez protagonizó una remontada memorable contra Palmeiras, campeón de la Libertadores en 2022 y uno de los favoritos. Las brasileñas se adelantaron con goles de Brena y Raíssa Bahia, y cuando parecía que tenían asegurado el cupo a semifinales, apareció la reacción cardenal. Mariana Zamorano descontó a los 69 minutos y Juana Ortegón, con un cabezazo cerca del final, estableció el 2-2 que obligó a definir la clasificación desde el punto penal.

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En la tanda apareció otra protagonista: Jimena Ospina. La arquera de Santa Fe detuvo dos cobros y fue determinante para que las colombianas se impusieran 3-2. Kelly Ibargüen convirtió el lanzamiento definitivo y desató una celebración que resumió la dimensión de la hazaña. Santa Fe había eliminado a uno de los clubes más poderosos de Sudamérica, pero, sobre todo, había demostrado que podía competir contra rivales de mayor presupuesto y tradición internacional. Ahora tendrá que repetir esa actuación frente a un adversario que conoce demasiado bien

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Corinthians, una pesadilla conocida para Santa Fe

El antecedente más reciente no favorece a las Leonas. En la tercera jornada del Grupo A de esta misma Libertadores, Corinthians derrotó a Santa Fe, en un partido que dejó al descubierto las diferencias entre ambos equipos. Las brasileñas exhibieron contundencia, velocidad y una capacidad ofensiva que las colombianas no consiguieron neutralizar. Aunque los dos conjuntos ya tenían asegurada su clasificación a cuartos, el resultado confirmó por qué Corinthians sigue siendo una de las grandes potencias del fútbol femenino sudamericano.

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Sin embargo, aquella derrota no es el único recuerdo doloroso de Santa Fe frente al conjunto paulista. Corinthians también fue su verdugo en las finales de la Copa Libertadores de 2021 y 2024. En ambas oportunidades, las bogotanas estuvieron a un paso de conseguir su primera corona internacional, pero terminaron viendo cómo las brasileñas levantaban el trofeo. La semifinal de 2026 representa, por lo tanto, mucho más que una oportunidad de clasificación: es una nueva ocasión para cambiar una historia que hasta ahora ha favorecido al equipo de São Paulo.

Corinthians acumula seis títulos de la Libertadores Femenina, conquistados en 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025. Es el máximo campeón del torneo y atraviesa una hegemonía difícil de igualar: ha ganado las últimas tres ediciones y busca su cuarta corona consecutiva. Su dominio no es producto de una generación aislada, sino de un proyecto deportivo que ha conseguido sostenerse durante años.

Las estadísticas de su participación en 2026 también impresionan. Corinthians ha ganado sus cuatro compromisos, con 19 goles a favor y apenas uno en contra, precisamente el que le marcó Santa Fe. En la fase de grupos superó 2-0 a Colo-Colo, 7-0 a Caracas y 5-1 a las colombianas. Después, en cuartos de final, aplastó 5-0 a Independiente del Valle, con anotaciones de Duda Sampaio y dobletes de Vic Albuquerque y Gabi Zanotti. Su producción ofensiva refleja la dificultad que representa: promedia 4,75 goles por partido.

Para Santa Fe, el desafío será encontrar un equilibrio que no consiguió en el enfrentamiento de la fase de grupos. Sin embargo, tampoco pueden renunciar a sus virtudes ofensivas. Contra Palmeiras demostraron que tienen argumentos para generar oportunidades y que su capacidad de reacción puede ser determinante.

Mariana Zamorano aparece como una de las grandes esperanzas cardenales. La atacante acumula cuatro goles y dos asistencias en esta edición de la Libertadores, con participación directa en seis de las ocho anotaciones de Santa Fe. A su alrededor, futbolistas como Juana Ortegón, Kelly Ibargüen y Jimena Ospina han asumido responsabilidades importantes en los momentos de mayor exigencia.

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También hay una dimensión histórica que acompaña esta semifinal. Santa Fe ha disputado dos finales de la Libertadores, pero todavía no consigue levantar el trofeo. El fútbol colombiano, por su parte, solamente tiene un campeón continental femenino: Atlético Huila, que conquistó el título en 2018.

La semifinal se disputará el miércoles 28 de octubre, a las 3:00 p. m., hora colombiana, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, con transmisión de Win Sports. Santa Fe llegará como el equipo que desafía los pronósticos, mientras que Corinthians tendrá sobre sus hombros el peso de defender una hegemonía continental. Las Leonas ya demostraron contra Palmeiras que pueden sobreponerse a escenarios adversos. Ahora necesitan algo todavía más difícil: derrotar al club que les arrebató dos títulos, que acaba de golearlas y que parece acostumbrado a ganar siempre. Sería otro batacazo, pero también una victoria con un significado especial: demostrar que el dominio brasileño no es invencible y que Santa Fe puede escribir, finalmente, una historia diferente.

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