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Santa Fe quiere dar otro batacazo en la Copa Libertadores Femenina

Las leonas vienen de eliminar a Palmeiras y ahora les toca en semifinales contra Corinthians, el candidato al título del torneo continental.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
AME9280. QUITO (ECUADOR), 24/10/2026.- Jugadoras de Santa Fe celebran un gol este sábado, en un partido de cuartos de final de Copa Libertadores Femenina entre Palmeiras e Independiente Santa Fe en el estadio Banco Guayaquil en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome
Las leonas vienen de eliminar a Palmeiras y ahora les toca en semifinales contra Corinthians, el candidato al título del torneo continental.
Foto: EFE - José Jácome

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Independiente Santa Fe está a un partido de disputar una nueva final de la Copa Libertadores Femenina. Las Leonas, protagonistas de una de las grandes sorpresas de la presente edición, eliminaron a Palmeiras en los cuartos de final y ahora tendrán que superar un desafío todavía mayor: Corinthians, el equipo más ganador de la historia del certamen. El conjunto brasileño, que ya goleó 5-1 a las colombianas en la fase de grupos, aparece como el gran obstáculo para que las bogotanas vuelvan a luchar por el título continental.

La clasificación de…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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