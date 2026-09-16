El equipo bogotano logró avanzar hasta los cuartos de final del torneo continental, instancia en la que se enfrentó con Vasco da Gama. La serie comenzó con…

Santa Fe finalizó su participación internacional con una derrota pálida en Brasil contra Vasco da Gama. El conjunto dirigido por Pablo Repetto no logró una actuación destacada en el partido definitivo y fue superado por el club brasileño. El equipo cardenal era el último equipo colombiano de pie en torneos internacionales y puso a soñar a sus hinchas tras eliminar a River en Buenos Aires.

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Santa Fe y el premio millonario que acumuló tras su campaña en Copa Sudamericana

El equipo bogotano logró avanzar hasta los cuartos de final del torneo continental, instancia en la que se enfrentó con Vasco da Gama. La serie comenzó con un empate sin goles en el estadio Nemesio Camacho El Campín, un resultado que dejó al conjunto cardenal con la sensación de haber podido conseguir una ventaja, luego de las oportunidades que tuvo en casa.

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Sin embargo, en el partido de vuelta, disputado en Brasil, Vasco da Gama se impuso 2-0 y terminó con las aspiraciones del equipo colombiano de alcanzar las semifinales. Bruno Duarte abrió el marcador en el primer tiempo y David amplió la diferencia en la segunda parte. Santa Fe no consiguió reaccionar y quedó eliminado de la competencia.

Aunque la derrota significó el cierre de su campaña internacional, el recorrido hasta los cuartos de final le permitió sumar una importante cantidad de dinero en premios.

Así se distribuyen los premios de Santa Fe

La cifra total de 5,48 millones de dólares se divide entre los distintos conceptos correspondientes a su participación en los torneos continentales:

3 millones de dólares: por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

por la fase de grupos de la Copa Libertadores. 680.000 dólares: por mérito deportivo.

por mérito deportivo. 500.000 dólares: por la fase previa de la Copa Sudamericana.

por la fase previa de la Copa Sudamericana. 600.000 dólares: por alcanzar los octavos de final de la Sudamericana.

por alcanzar los octavos de final de la Sudamericana. 700.000 dólares: por llegar a los cuartos de final de la competencia.

La suma de estos premios representa un ingreso cercano a los 17.100 millones de pesos colombianos, según la conversión compartida.

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Santa Fe deberá enfocarse ahora en el fútbol colombiano

Con la eliminación frente a Vasco da Gama, el conjunto cardenal tendrá que concentrarse en sus próximos compromisos de la temporada. Su siguiente partido será como visitante contra Alianza, por la Liga BetPlay, el sábado 19 de septiembre a las 4:05 de la tarde.

Además, Santa Fe tiene programado el partido de vuelta de la Copa BetPlay contra Unión, que se disputará el viernes 25 de septiembre en Santa Marta.

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