El equipo colombiano llega al certamen después de disputar la final de la Liga Femenina 2026, en la…

Santa Fe inicia un nuevo desafío internacional con la ilusión de conquistar la Copa Libertadores Femenina. El conjunto cardenal se estrenará este jueves 15 de octubre contra Caracas de Venezuela, en Quito, Ecuador, donde comenzará la disputa de una nueva edición del torneo que reúne a 16 equipos de 10 países. Las bogotanas buscarán dar el primer paso en una competencia que tendrá como principal favorito al vigente campeón, Corinthians de Brasil.

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Santa Fe vs. Caracas: hora y dónde ver el debut de las leonas en la Libertadores Femenina

El equipo colombiano llega al certamen después de disputar la final de la Liga Femenina 2026, en la que cayó con Deportivo Cali por un marcador global de 7-4. Ahora, las dirigidas por Omar Ramírez tendrán la oportunidad de cambiar de escenario y concentrar sus esfuerzos en el campeonato más importante de clubes del fútbol femenino sudamericano.

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Esta será la séptima participación de Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina, torneo en el que ya consiguió dos subcampeonatos, en 2021 y 2024. Precisamente, en esta última edición perdió la final contra Corinthians, uno de los equipos que volverá a encontrarse en su camino durante la fase de grupos.

Santa Fe quiere comenzar con una victoria contra Caracas

El conjunto cardenal quedó ubicado en el Grupo A, junto a Caracas, Colo Colo de Chile y Corinthians de Brasil. El debut con las venezolanas representa una oportunidad para sumar sus primeros puntos y comenzar a construir el camino hacia la siguiente fase.

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La nómina elegida por el entrenador Omar Ramírez combina experiencia y juventud para afrontar el exigente calendario internacional. Entre las futbolistas destacadas aparecen Kelly Ibargüen, Juana Ortegón, Gabriela Huertas, Mariana Zamorano, Manuela González y Daniela Garavito.

Después del compromiso contra Caracas, Santa Fe se medirá con Colo Colo el domingo 18 de octubre, a las 3:00 p. m. Posteriormente, cerrará su participación en la fase de grupos frente a Corinthians, el miércoles 21 de octubre, también a las 3:00 p. m.

El encuentro ante el equipo brasileño tendrá un ingrediente especial, pues las dirigidas por Ramírez buscarán tomarse revancha frente al vigente campeón, que las derrotó en la final de 2024.

Corinthians, el rival que todos quieren vencer

La Copa Libertadores Femenina comenzará con un amplio dominio brasileño. Los clubes de ese país acumulan 14 títulos en la historia del torneo, mientras que únicamente Colo Colo, Sportivo Limpeño y Atlético Huila han conseguido romper esa hegemonía, en 2012, 2016 y 2018, respectivamente.

Corinthians, vigente campeón, intentará ampliar su palmarés con una séptima conquista. El equipo brasileño cuenta con la goleadora Gabi Zanotti, máxima anotadora de las ediciones de 2024 y 2025, además de jugadoras como la defensora Mariza y la centrocampista Duda.

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Colombia tendrá dos representantes en esta edición. Además de Santa Fe, Deportivo Cali buscará revancha después de perder la final de 2025 frente a Corinthians, en una definición por penales que terminó 5-3 tras el empate sin goles durante los 90 minutos reglamentarios.

La final del certamen está programada para el sábado 31 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, al norte de Quito.

Santa Fe vs. Caracas: hora y dónde ver EN VIVO

El partido entre Santa Fe y Caracas, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026, se disputará este jueves 15 de octubre.

Partido: Santa Fe vs. Caracas.

Santa Fe vs. Caracas. Fecha: jueves 15 de octubre de 2026.

jueves 15 de octubre de 2026. Hora: 7:00 p. m., hora de Colombia.

7:00 p. m., hora de Colombia. Estadio: en Quito, Ecuador.

en Quito, Ecuador. Dónde ver: Win Sports

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