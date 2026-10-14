10 días podría demorarse en volver el fútbol en El Campín: estado de la grama es crítico

La crisis de la cancha y el fútbol en El Campín está lejos de resolverse. Después de la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que no es quien administra la cancha, reconoció que el escenario necesita entre cinco y diez días para recuperar las condiciones necesarias para disputar partidos de fútbol profesional. El panorama compromete la programación de la Liga BetPlay y deja prácticamente descartada la posibilidad de que Santa Fe y Jaguares jueguen este jueves 15 de…

La crisis de la cancha y el fútbol en El Campín está lejos de resolverse. Después de la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que no es quien administra la cancha, reconoció que el escenario necesita entre cinco y diez días para recuperar las condiciones necesarias para disputar partidos de fútbol profesional. El panorama compromete la programación de la Liga BetPlay y deja prácticamente descartada la posibilidad de que Santa Fe y Jaguares jueguen este jueves 15 de octubre, aunque todavía no existe una confirmación oficial de su aplazamiento.

Daniel García, director del IDRD, ofreció una conferencia de prensa este miércoles 14 de octubre para explicar la situación del estadio y las medidas que estudia la entidad frente a los problemas del terreno de juego. La institución también había invitado a Sencia, empresa responsable de administrar El Campín, para que entregara explicaciones sobre lo sucedido. Sin embargo, sus representantes rechazaron la invitación y no participaron en el encuentro con los medios de comunicación.

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"Estamos evaluando el posible incumplimiento de Sencia y tomar las medidas sancionatorias correspondientes. El contrato dice que la prioridad es el fútbol por encima de los conciertos, preservando la seguridad de los jugadores. La administración y el mantenimiento del estadio es de Sencia, todos los riesgos son de Sencia, nosotros no coadministramos, hacemos el seguimiento a la interventora y a más de 500 indicadores que tiene el contrato, de acuerdo a la ley de APP", explicó García durante su intervención.

La aclaración del funcionario resulta fundamental para entender quién debe responder por el estado de El Campín. Desde octubre de 2024, Sencia asumió su administración, operación y mantenimiento mediante un contrato de asociación público-privada (APP). Esto significa que el IDRD dejó de encargarse directamente de las intervenciones sobre el escenario y pasó a ejercer labores de supervisión contractual. Por lo tanto, aunque puede exigir correctivos e iniciar procedimientos sancionatorios, no es la entidad responsable de ejecutar las reparaciones de la grama.

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García fue enfático en que el contrato establece que la actividad futbolística debe tener prioridad sobre los espectáculos culturales. Por esa razón, el Distrito estudia las responsabilidades de Sencia y las consecuencias económicas de los posibles incumplimientos. Las dificultades del campo no son nuevas, pero la cancelación del encuentro del martes, cuando los equipos estaban preparados para salir a jugar, agravó una controversia que lleva varios meses afectando a los clubes bogotanos.

"Vamos aplicar multas y la aplicación de una cláusula penal", advirtió el director del IDRD. Sin embargo, las sanciones deberán tramitarse mediante los procedimientos correspondientes y todavía no se ha informado una decisión definitiva sobre su cuantía. El pronunciamiento evidencia que el Distrito contempla medidas más severas para exigir el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la concesionaria.

La crisis alcanzó su punto más crítico el martes 13 de octubre, cuando la Dimayor decidió cancelar el partido entre Millonarios y Once Caldas por el mal estado del terreno de juego. La entidad explicó que tomó la determinación para proteger la integridad de los futbolistas, a pesar de que Sencia había garantizado previamente que la cancha estaría lista. Las imágenes difundidas mostraron que algunos sectores de la nueva grama podían levantarse con facilidad, lo que representaba un riesgo durante la competencia.

𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫… pic.twitter.com/NGMYlvfCk7 — DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026

Los problemas aparecieron después de los conciertos de BTS, realizados el 2 y 3 de octubre, que obligaron a intervenir el césped del estadio. Aunque Sencia adelantó trabajos para recuperar las zonas afectadas, el material instalado todavía no se había integrado adecuadamente al terreno. La empresa defendió sus procedimientos y sostuvo que la cancha cumplía los parámetros técnicos necesarios para jugar, una posición que contrasta con las conclusiones de la Dimayor y las evidencias que motivaron la cancelación.

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Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, ya había anticipado que la solución no llegaría en cuestión de horas: "Haremos inspección en la mañana y la tarde del miércoles, lo mismo el jueves en la mañana. Dependiendo de lo que veamos, tomaremos la decisión, pero lo que vimos es que hay es un tapete, la gramilla no está pegada con el suelo. Así es imposible hacer un partido de fútbol", aseguró el dirigente, al explicar las dificultades que encontraron durante la revisión del campo.

¿Cuándo volverá el fútbol a El Campín y qué pasará con Santa Fe vs. Jaguares?

La primera consecuencia de esta situación sería un nuevo aplazamiento del encuentro entre Santa Fe y Jaguares, correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso estaba previsto inicialmente para este miércoles 14 de octubre, pero la Dimayor lo trasladó al jueves 15, a las 8:05 p. m., debido a la falta de disponibilidad de efectivos policiales por las manifestaciones convocadas en Bogotá. Ahora, el problema de la grama amenaza con impedir que el partido se dispute en la nueva fecha.

La incertidumbre también compromete los próximos encuentros de Millonarios. El equipo embajador tiene programado un partido contra Jaguares este sábado 17 de octubre, a las 6:05 p. m., por la fecha 15 del campeonato. Si la recuperación del césped tarda al menos cinco días, como estima el IDRD, tampoco parece viable que ese encuentro pueda celebrarse normalmente en El Campín. La Dimayor deberá evaluar la posibilidad de trasladarlo a otro escenario o modificar nuevamente el calendario.

La estimación presentada por el IDRD sitúa la posible recuperación del campo entre el 19 y el 24 de octubre, tomando como referencia este miércoles. Sin embargo, no significa que el fútbol vaya a regresar automáticamente en ese periodo. Será necesario comprobar que la nueva grama se haya adherido correctamente al suelo y que soporte las exigencias físicas de un encuentro profesional. Las inspecciones técnicas y las decisiones de los organismos deportivos determinarán cuándo podrá volver a utilizarse el estadio.

Otro problema es el calendario de conciertos que todavía tiene El Campín para los próximos meses. El escenario recibirá a Fonseca el 24 de octubre y tiene previsto el espectáculo de Ryan Castro el 31 del mismo mes. También aparecen compromisos durante noviembre y tres presentaciones de Karol G en diciembre, justamente cuando el campeonato colombiano estará entrando en sus etapas decisivas. La posibilidad de nuevas afectaciones a la cancha preocupa a las autoridades deportivas.

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"Si dentro de las alternativas para mejorar la cancha está la no realización del concierto (Fonseca) del 24 de octubre pues no se debe hacer", aseguró García. El director del IDRD considera que, si las condiciones del terreno no mejoran, Sencia debería evaluar el aplazamiento o la cancelación de los eventos musicales programados. La propuesta también podría extenderse a otras presentaciones, aunque hasta ahora no se ha confirmado una decisión definitiva sobre los conciertos.

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Por ahora, no existe una fecha oficial para el regreso del fútbol a El Campín. El IDRD insiste en que Sencia debe responder por el mantenimiento del escenario, mientras que la Dimayor continuará sus inspecciones para determinar si es seguro disputar los partidos. La recuperación podría extenderse hasta finales de octubre si las intervenciones no ofrecen los resultados esperados. Entretanto, Santa Fe y Millonarios enfrentan una nueva incertidumbre sobre su localía en un momento decisivo de la temporada, mientras persiste la pregunta sobre cómo garantizar que el fútbol tenga realmente prioridad en el principal estadio de Bogotá.

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