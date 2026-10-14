La pregunta por el deportista más importante en la historia de Colombia: ¿quién es?

El retiro de Nairo Quintana, después de casi dos décadas de carrera profesional, volvió a poner sobre la mesa una discusión tan apasionante como imposible de resolver definitivamente: ¿quién es el deportista más importante en la historia de Colombia? No hay una verdad ni una jerarquía absoluta. Todo escalafón, con cualquier clase de criterio, siempre será susceptible de debate desde muchas aristas. La despedida del ciclista boyacense, uno de los grandes protagonistas del ciclismo mundial de este siglo, invita a revisar las trayectorias de…

El retiro de Nairo Quintana, después de casi dos décadas de carrera profesional, volvió a poner sobre la mesa una discusión tan apasionante como imposible de resolver definitivamente: ¿quién es el deportista más importante en la historia de Colombia? No hay una verdad ni una jerarquía absoluta. Todo escalafón, con cualquier clase de criterio, siempre será susceptible de debate desde muchas aristas. La despedida del ciclista boyacense, uno de los grandes protagonistas del ciclismo mundial de este siglo, invita a revisar las trayectorias de quienes llevaron la bandera nacional a lo más alto y dejaron una huella que trasciende sus resultados.

Repetimos: hacer una clasificación de esta naturaleza siempre será injusto. ¿Cómo comparar a un campeón olímpico con un futbolista, a un boxeador con un piloto de Fórmula 1 o a un ciclista con un beisbolista? Cada disciplina tiene sus particularidades, sus niveles de competencia y sus propias dimensiones históricas. Por eso, aunque los títulos son fundamentales, no pueden convertirse en el único argumento para determinar la grandeza de un deportista.

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Para construir este escalafón, que reúne veinte posiciones y veintiún deportistas, se consideraron diferentes criterios: la calidad de los rivales, la jerarquía internacional de las competiciones, los resultados obtenidos, la importancia histórica de cada disciplina para Colombia, la longevidad, el impacto cultural y el legado. También se tuvo en cuenta el lugar que ocuparon los colombianos frente a los mejores de sus respectivas épocas. No basta con participar en los escenarios más exigentes: también importa haber sido protagonista en ellos.

El ejemplo más claro de la complejidad de esta comparación es Egan Bernal. Su victoria en el Tour de Francia de 2019 representa, posiblemente, la mayor gesta individual de la historia del deporte colombiano. Ningún otro compatriota había conquistado la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial. Quizás el título de Wimbledon que ganaron Juan Sebastián Cabal y Robert Farah pueda acercarse por su dimensión internacional, aunque fue conseguido en la modalidad de dobles. Sin embargo, una hazaña extraordinaria no necesariamente convierte a su protagonista en el deportista más importante de todos los tiempos. Para responder esa pregunta hay que observar la trayectoria completa.

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¿Quién es el deportista más importante en la historia de Colombia? Los cinco primeros

El primer lugar de esta clasificación es para Nairo Quintana. El boyacense ganó el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016, además de conseguir tres podios en el Tour de Francia y acumular más de 50 victorias profesionales.

Su importancia, sin embargo, está también en la dimensión de sus rivales. Fue uno de los principales adversarios de Chris Froome, uno de los ciclistas más dominantes de su generación, y compartió época con Alberto Contador y Vincenzo Nibali, otros dos grandes campeones de este deporte.

Nairo no fue un actor secundario en aquellas batallas: discutió directamente las grandes vueltas y se mantuvo durante años entre los mejores del mundo. Su longevidad, sus resultados y su influencia sobre el ciclismo, una disciplina profundamente arraigada en la identidad colombiana, lo sitúan en lo más alto.

Juan Pablo Montoya ocupa el segundo puesto. El bogotano consiguió siete victorias en Fórmula 1, ganó dos veces las 500 Millas de Indianápolis y conquistó el campeonato CART de 1999. Su dimensión deportiva se entiende mejor al recordar que disputó el Mundial de Fórmula 1 contra Michael Schumacher, considerado uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Montoya fue un aspirante real al título de 2003 y demostró que podía ganar en circuitos, monoplazas y categorías diferentes. Su versatilidad resulta extraordinaria, especialmente en un deporte de altísima exigencia técnica, enormes barreras económicas y una tradición históricamente ajena a Colombia.

La tercera posición corresponde a Mariana Pajón, la deportista olímpica más exitosa de Colombia y máxima referente histórica del BMX Racing. La antioqueña conquistó dos medallas de oro, en Londres 2012 y Río 2016, y una de plata, en Tokio 2020. Su palmarés incluye múltiples campeonatos mundiales y una trayectoria de más de una década compitiendo contra las mejores corredoras del planeta.

Ningún otro deportista de BMX, hombre o mujer, ha conseguido más medallas olímpicas. Mariana no solamente dominó su especialidad: contribuyó a transformar el reconocimiento internacional del BMX colombiano y se convirtió en una figura capaz de inspirar a nuevas generaciones.

Caterine Ibargüen aparece en el cuarto lugar. Campeona olímpica en Río 2016, medallista de plata en Londres 2012, bicampeona mundial y ganadora de seis finales de la Liga Diamante, la antioqueña fue elegida mejor atleta femenina del planeta en 2018. Su dominio del salto triple se extendió durante años y la llevó a enfrentarse con referentes como Olga Rypakova y Yulimar Rojas, quien posteriormente se convertiría en la mejor triplista de la historia.

Aunque el salto triple no tiene el protagonismo de otras pruebas del atletismo, como los 100 metros planos, Ibargüen alcanzó un reconocimiento que trascendió su especialidad. Su capacidad para sostenerse en la élite de uno de los deportes más universales resulta determinante.

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Caterine Ibargüen, en los Olímpicos Tokio 2020. Foto: Crédito: COC

El quinto puesto es para Édgar Rentería, protagonista de una de las carreras más importantes de cualquier colombiano en el deporte profesional estadounidense. El barranquillero disputó 16 temporadas en las Grandes Ligas, fue seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas y conquistó dos Series Mundiales, con los Marlins de Florida en 1997 y los Gigantes de San Francisco en 2010. En esta última fue elegido el jugador más valioso de la final.

Su permanencia en MLB, enfrentándose durante años a los mejores beisbolistas del planeta, representa una dimensión competitiva excepcional. Pocos colombianos lograron consolidarse durante tanto tiempo en una de las ligas deportivas más exigentes del mundo.

Édgar Rentería, en la ceremonia de El Deportista del Año de El Espectador. Foto: Archivo

Del sexto al décimo: las grandes hazañas del deporte colombiano

Egan Bernal encabeza el segundo grupo, en la sexta posición. Su victoria en el Tour de Francia de 2019 cambió para siempre la historia del ciclismo colombiano: fue el primer latinoamericano en ganar la ronda francesa, la carrera que durante décadas obsesionó a los escarabajos. Dos años después conquistó el Giro de Italia, confirmando que su triunfo no había sido una casualidad. Su carrera quedó profundamente condicionada por el grave accidente que sufrió en 2022, cuando atravesaba una etapa de madurez deportiva. Aunque sus mayores conquistas pueden superar individualmente las de cualquier otro colombiano, la mayor longevidad de otros protagonistas influye en su ubicación dentro del escalafón.

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Egan Bernal, vestido de amarillo como líder del Tour de Francia. Foto: Getty Images - Tim de Waele

El séptimo lugar pertenece a Antonio Cervantes, Kid Pambelé, el hombre que inauguró una nueva época para el deporte nacional. En 1972 se convirtió en el primer colombiano campeón mundial de boxeo y posteriormente recuperó el título superligero para completar dos reinados que lo consolidaron entre los mejores de su generación. Se enfrentó a grandes figuras internacionales, como Nicolino Locche, Wilfred Benítez y Aaron Pryor, y terminó ingresando al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Su impacto fue mucho más allá del cuadrilátero: se convirtió en un símbolo de reconocimiento y posibilidades para un país que todavía tenía escasas referencias entre los grandes campeones del mundo.

Luis Herrera ocupa la octava posición. En 1987 se convirtió en el primer sudamericano que ganó una gran vuelta, al conquistar la Vuelta a España. Tres años antes había abierto otro capítulo histórico al ser el primer colombiano en ganar una etapa del Tour de Francia, nada menos que en Alpe d’Huez. Lucho se enfrentó a los grandes corredores europeos de su tiempo y contribuyó a consolidar la reputación internacional de los escaladores colombianos. Su importancia se entiende también desde el legado: sin aquella generación que desafió a las potencias tradicionales, difícilmente el ciclismo nacional habría alcanzado posteriormente las conquistas de Quintana y Bernal.

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La novena posición es compartida por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, los tenistas más exitosos de la historia de Colombia. En 2019 conquistaron Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, dos de los cuatro torneos más prestigiosos del tenis mundial, y terminaron la temporada como la mejor pareja de dobles del planeta. Juntos consiguieron 19 títulos ATP, mientras que Cabal acumuló 29 semanas como número uno del ranking individual de dobles y Farah alcanzó 68. Aunque sus conquistas llegaron en una modalidad diferente a los sencillos, su dominio frente a las mejores parejas del circuito y la magnitud de ganar dos Grand Slams en un mismo año justifican ampliamente su presencia entre los diez primeros.

Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez completa el top diez. En 1970 estableció el récord mundial de la hora para aficionados y, un año después, se convirtió en el primer campeón mundial individual colombiano al conquistar el título de persecución en pista. También consiguió dos victorias de etapa en el Giro de Italia, cuando todavía era excepcional encontrar ciclistas nacionales triunfando en Europa. Su importancia no puede medirse exclusivamente por sus títulos: Cochise fue uno de los primeros colombianos que demostró que era posible enfrentar y vencer a las grandes potencias del ciclismo internacional, sentando las bases de una tradición que posteriormente produciría campeones de grandes vueltas.

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Del puesto 11 al 20: otras leyendas del deporte colombiano

En la undécima posición aparece Sara López, considerada la mejor arquera de arco compuesto de todos los tiempos. La pereirana construyó una hegemonía internacional excepcional, con títulos mundiales y numerosas victorias en finales de la Copa del Mundo. Su caso demuestra la importancia de contextualizar los resultados: aunque el arco compuesto no ha tenido la misma presencia olímpica que otras modalidades del tiro con arco, López alcanzó una superioridad extraordinaria frente a sus rivales y convirtió a Colombia en referente mundial de una disciplina con escasa tradición nacional.

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María Isabel Urrutia ocupa el duodécimo lugar. La vallecaucana cambió la historia olímpica del país en Sídney 2000, cuando conquistó la primera medalla de oro de Colombia en unos Juegos Olímpicos. Antes ya había demostrado su calidad con los títulos mundiales de levantamiento de pesas de 1990 y 1994. Su importancia también está relacionada con las dificultades que enfrentaban las mujeres para acceder al deporte de alto rendimiento en su época. Urrutia abrió un camino que posteriormente recorrerían otras grandes campeonas colombianas.

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El decimotercer puesto corresponde a Rodrigo Valdés, uno de los mejores boxeadores colombianos de todos los tiempos. Fue campeón mundial de peso mediano y sostuvo una recordada rivalidad con Carlos Monzón, uno de los grandes nombres de la historia del boxeo. Aunque perdió sus dos enfrentamientos contra el argentino, llegó a derribarlo en su segunda pelea, algo que pocos pudieron conseguir. Valdés alcanzó la cima de una división de enorme prestigio internacional y demostró que la generación de Pambelé no había sido una excepción dentro del boxeo colombiano.

Carlos Valderrama aparece en la decimocuarta posición. El Pibe fue elegido dos veces mejor futbolista de América, en 1987 y 1993, y representó a Colombia en tres mundiales. Sin embargo, su influencia es imposible de reducir a sus resultados individuales. Fue el principal símbolo de una generación que transformó la selección nacional, contribuyó a consolidar una identidad futbolística basada en el talento y la posesión de la pelota y se convirtió en una de las figuras colombianas más reconocidas internacionalmente. Pocos deportistas han representado tanto para la cultura popular del país.

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La decimoquinta posición es para Yuri Alvear, tres veces campeona mundial de judo y ganadora de dos medallas olímpicas: bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. Durante una década estuvo entre las mejores judocas del planeta, enfrentándose a competidoras de países con una tradición mucho más extensa en esta disciplina. Su trayectoria refleja la capacidad de Colombia para sobresalir en escenarios internacionales que históricamente no habían formado parte de sus principales fortalezas deportivas.

Rigoberto Urán ocupa el decimosexto lugar. Fue subcampeón del Tour de Francia de 2017, terminó segundo en los Giros de Italia de 2013 y 2014 y conquistó la medalla de plata olímpica en Londres 2012. Durante años compitió frente a los mejores vueltómanos del mundo y se mantuvo como protagonista de las principales carreras europeas. A esos resultados se suma su extraordinario impacto cultural: Rigoberto contribuyó a acercar el ciclismo a nuevos públicos y se convirtió en uno de los deportistas más populares del país.

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En el decimoséptimo puesto está James Rodríguez, protagonista de una de las actuaciones individuales más recordadas del fútbol colombiano. En el Mundial de Brasil 2014 marcó seis goles, conquistó la Bota de Oro y fue una de las grandes figuras de una selección que alcanzó por primera vez los cuartos de final. Posteriormente vistió las camisetas de Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros clubes importantes. Su mejor versión lo situó entre los futbolistas más destacados del planeta, aunque la irregularidad de algunas etapas de su carrera pesa al comparar su trayectoria con la de otros integrantes del escalafón.

Óscar Figueroa ocupa el decimoctavo lugar. El levantador de pesas fue medallista de plata en Londres 2012 y campeón olímpico en Río 2016, donde protagonizó una de las escenas más emotivas del deporte colombiano al conquistar el oro después de años de lesiones y dificultades. Su trayectoria incluyó cuatro participaciones olímpicas y una permanencia prolongada en el alto rendimiento. Más allá de los títulos, su historia representa una combinación excepcional de disciplina, perseverancia y capacidad para recuperarse de las adversidades.

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La decimonovena posición corresponde a Helmut Bellingrodt, el primer medallista olímpico de Colombia. En Múnich 1972 conquistó la plata en tiro deportivo, un resultado que repitió doce años después, en Los Ángeles 1984. También fue campeón mundial y se consolidó como una de las principales figuras internacionales de su especialidad. Su condición de pionero adquiere todavía mayor relevancia al considerar las dificultades que enfrentaba el deporte colombiano para competir contra las grandes potencias olímpicas durante aquellos años.

Cecilia Baena cierra la clasificación en el vigésimo puesto. La Chechi conquistó 24 títulos mundiales de patinaje de velocidad y fue decisiva en la popularización de una disciplina en la que Colombia terminaría convirtiéndose en una de las principales potencias del planeta. Aunque otros patinadores nacionales han superado su cantidad de medallas, su importancia trasciende las estadísticas. Baena fue uno de los rostros más reconocidos del deporte colombiano y contribuyó a consolidar una generación de campeones que convirtió el patinaje en motivo permanente de orgullo nacional.

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Como sucede con cualquier clasificación histórica, muchos nombres extraordinarios quedaron por fuera. Radamel Falcao García, María Luisa Calle, Jercy Puello o Miguel ‘Happy’ Lora, entre otros, tienen argumentos para disputar un lugar. Jerarquizar implica establecer diferencias entre trayectorias que no siempre son comparables y reconocer que ningún escalafón puede hacer justicia a todos los protagonistas. La elección de Nairo Quintana como el deportista más importante en la historia de Colombia no significa que haya conseguido la mayor victoria individual ni que haya sido el más dominante de su especialidad. Significa que, al sumar la dimensión de sus rivales, la jerarquía de sus conquistas, su longevidad y la trascendencia histórica del ciclismo para nuestro país, su trayectoria reúne los argumentos más sólidos para ocupar el primer lugar.

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