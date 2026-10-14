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La pregunta por el deportista más importante en la historia de Colombia: ¿quién es?

El retiro de Nairo Quintana abre una discusión sobre cuál ha sido el atleta más relevante de nuestro país. Más allá de los títulos, deben considerarse la calidad de los rivales, la relevancia de las competiciones y de cada disciplina en Colombia, la trayectoria, el impacto cultural y el legado.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
¿Quién es el deportista más importante en la historia de Colombia?
¿Quién es el deportista más importante en la historia de Colombia?

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El retiro de Nairo Quintana, después de casi dos décadas de carrera profesional, volvió a poner sobre la mesa una discusión tan apasionante como imposible de resolver definitivamente: ¿quién es el deportista más importante en la historia de Colombia? No hay una verdad ni una jerarquía absoluta. Todo escalafón, con cualquier clase de criterio, siempre será susceptible de debate desde muchas aristas. La despedida del ciclista boyacense, uno de los grandes protagonistas del ciclismo mundial de este siglo, invita a revisar las trayectorias de…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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Comentarios
  • RICARDO(81050)Hace 33 minutos
    Esta es una de esas discusiones "chimbas". Una vez Gabo entró a un recinto y alguien dijo "Acaba de llegar el hombre más importante de Colombia" y García Márquez repuso: "Dónde está Pambelé?". Afortunadamente hay mucho de dónde escoger: Cochise, Rocky Valdés, todos los medallistas olímpicos sin excepción, el Pibe, James, el gimnasta de Cúcuta, Egan y su Tour de Francia, el mismo Nairo o Rigoberto. Todos tienen mi admiración y respeto.
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