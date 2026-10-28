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Santa Fe vs. Corinthians, en las semis de la Libertadores Femenina: hora y dónde ver en vivo

Las leonas buscan la final y quieren volver a dar el golpe en Ecuador, tras eliminar a Palmeiras en los penaltis.

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Redacción Deportes
Santa Fe vs. Corinthians, el nuevo reto de las Leonas en la Libertadores Femenina.
Santa Fe viene de eliminar a Palmeiras en los cuartos de la Libertadores Femenina.
Foto: EFE - José Jácome

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Santa Fe vs. Corinthians buscará este miércoles 28 de octubre su clasificación a la final de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Leonas enfrentarán a Corinthians, vigente campeón del torneo y uno de los grandes favoritos al título, en un partido que representa una nueva oportunidad para hacer historia en el fútbol colombiano. El equipo bogotano llega motivado después de eliminar a Palmeiras en los cuartos de final.

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El compromiso entre Santa Fe y Corinthians se disputará este miércoles 28 de octubre, a las 3:00 p. m., hora de Colombia, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador. El encuentro tendrá transmisión en vivo por Win Sports y también podrá seguirse a través de la plataforma digital WinPlay. El ganador avanzará a la gran final, programada para el sábado 31 de octubre.

La clasificación de Santa Fe a las semifinales estuvo marcada por una remontada frente a Palmeiras. Las colombianas perdían 2-0, pero los goles de Mariana Zamorano y Juana Ortegón permitieron igualar el marcador. En la definición por penaltis, la arquera Jimena Ospina fue determinante y las Leonas terminaron imponiéndose 3-2 para conseguir su lugar entre los cuatro mejores equipos del continente.

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Santa Fe vs. Corinthians: una revancha en la Copa Libertadores Femenina

El desafío será especialmente exigente por los antecedentes recientes. Santa Fe y Corinthians ya se enfrentaron en la fase de grupos de esta misma edición, con una contundente victoria brasileña por 5-1. Además, el conjunto paulista derrotó a las colombianas en las finales de 2021 y 2024, por lo que el compromiso representa una oportunidad de revancha para las dirigidas por Omar Ramírez.

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Corinthians llega a esta instancia después de golear 5-0 a Independiente del Valle en los cuartos de final. El conjunto brasileño ha consolidado una hegemonía en el fútbol femenino sudamericano y buscará defender su corona. Santa Fe, por su parte, intentará aprovechar el impulso de su clasificación frente a Palmeiras para conseguir una victoria que lo lleve nuevamente a disputar el título continental.

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La otra semifinal de la Copa Libertadores Femenina enfrentará a Cruzeiro y Olimpia, también el miércoles 28 de octubre, desde las 7:00 p. m., hora colombiana. Ambos compromisos definirán a los finalistas del certamen, cuya definición se disputará el sábado 31 de octubre en Ecuador. Para Santa Fe, el objetivo es superar por primera vez a Corinthians en una instancia decisiva del torneo y mantener viva la ilusión de conquistar su primera Libertadores Femenina.

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Por Redacción Deportes

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