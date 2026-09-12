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Santa Fe vs. Tolima, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026 II

Santa Fe recibe a Deportes Tolima por la décima fecha de la Liga BetPlay.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
11 de septiembre de 2026 – 07:43 p. m.
Santa Fe recibe a Deportes Tolima por la décima fecha de la Liga BetPlay
Jugador de Santa Fe durante el compromiso ante América de Cali en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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Santa Fe vuelve a El Campín con la necesidad de pasar la página rápidamente y concentrarse en la Liga BetPlay. El conjunto cardenal recibe este viernes a Deportes Tolima por la décima fecha, en medio de una exigente semana que también tiene puesta la mirada en la Copa Sudamericana. El equipo bogotano viene de igualar 0-0 ante Vasco da Gama por los cuartos de final del torneo internacional y ahora tendrá que viajar a Brasil para buscar el tiquete a semifinales.

En el campeonato local, los dirigidos por Pablo Reppetto ocupan la séptima posición con 10 puntos y llegan después de dejar escapar una victoria que parecía encaminada ante Fortaleza. Santa Fe ganaba 2-0 al término del primer tiempo, pero terminó cediendo el empate 2-2 en el 90+2. Al frente estará un Tolima que atraviesa un mejor momento en la tabla: viene de vencer 2-1 a Llaneros como visitante y marcha segundo, por lo que buscará aprovechar el contexto del cuadro cardenal para llevarse un resultado importante de Bogotá.

Siga acá el minuto a minuto entre Santa Fe y Tolima en Liga BetPlay

Actualización clave 11 de septiembre de 2026 – 07:36 p. m.

La titular de Deportes Tolima

Por el lado de Deportes Tolima, el equipo formará con Neto Volpi en el arco. La línea defensiva estará integrada por Anderson Angulo, Jan Carlos Angulo, Junior Hernández y Juan José Mera.

En el centro del campo aparecerán Sebastián Guzmán, Homer Martínez, Kelvin Flores y Luis Sánchez, mientras que en el frente de ataque estarán Edward López y Adrián Parra, quienes serán las referencias ofensivas del conjunto tolimense.

Actualización clave 11 de septiembre de 2026 – 07:35 p. m.

Los inicialistas de Santa Fe

Santa Fe jugará con nómina alterna pensando en el duelo de Copa Sudamericana del próximo martes contra Vasco da Gama. La principal novedad es el regreso de Andrés Mosquera Marmolejo, quien vuelve a la titularidad después de varias semanas por fuera debido a una lesión.

En la línea defensiva estarán Mateo Puerta, Iván Scarpeta, Víctor Moreno y Jeison Angulo. El mediocampo lo conformarán Killian Toscano, Daniel Torres y Alexis Zapata, mientras que el tridente de ataque estará integrado por Luis Palacios, Maximiliano Lovera y Nahuel Bustos, este último como referencia ofensiva. Este es el once inicial elegido por Pablo Repetto.

11 de septiembre de 2026 – 07:30 p. m.

La hazaña de Santa Fe y el contexto del FPC

Actualización clave 11 de septiembre de 2026 – 07:21 p. m.

Hora y dónde ver en vivo

El partido comenzará a las 8:30 p.m., y tendrá la transmisión de Win Sports+.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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