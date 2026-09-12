Jugador de Santa Fe durante el compromiso ante América de Cali en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Jorge Londoño

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Santa Fe vs. Tolima, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026 II Juan Carlos Becerra Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Santa Fe vuelve a El Campín con la necesidad de pasar la página rápidamente y concentrarse en la Liga BetPlay. El conjunto cardenal recibe este viernes a Deportes Tolima por la décima fecha, en medio de una exigente semana que también tiene puesta la mirada en la Copa Sudamericana. El equipo bogotano viene de igualar 0-0 ante Vasco da Gama por los cuartos de final del torneo internacional y ahora tendrá que viajar a Brasil para buscar el tiquete a semifinales.

En el campeonato local, los dirigidos por Pablo Reppetto ocupan la séptima posición con 10 puntos y llegan después de dejar escapar una victoria que parecía encaminada ante Fortaleza. Santa Fe ganaba 2-0 al término del primer tiempo, pero terminó cediendo el empate 2-2 en el 90+2. Al frente estará un Tolima que atraviesa un mejor momento en la tabla: viene de vencer 2-1 a Llaneros como visitante y marcha segundo, por lo que buscará aprovechar el contexto del cuadro cardenal para llevarse un resultado importante de Bogotá.

Siga acá el minuto a minuto entre Santa Fe y Tolima en Liga BetPlay

Por el lado de Deportes Tolima, el equipo formará con Neto Volpi en el arco. La línea defensiva estará integrada por Anderson Angulo, Jan Carlos Angulo, Junior Hernández y Juan José Mera.

Publicidad

En el centro del campo aparecerán Sebastián Guzmán, Homer Martínez, Kelvin Flores y Luis Sánchez, mientras que en el frente de ataque estarán Edward López y Adrián Parra, quienes serán las referencias ofensivas del conjunto tolimense.

Nuestra nómina titular para enfrentar a @SantaFe por la fecha 10 de la Liga BetPlay. ¡Vamos TRIBU!



Independiente Santa Fe 🆚 Deportes Tolima

🗓️ Viernes 11 de septiembre

🕣 8:30 p. m.

🏟️ Estadio El Campín pic.twitter.com/AV14uhAMPp — Club Deportes Tolima (@cdtolima) September 12, 2026

Santa Fe jugará con nómina alterna pensando en el duelo de Copa Sudamericana del próximo martes contra Vasco da Gama. La principal novedad es el regreso de Andrés Mosquera Marmolejo, quien vuelve a la titularidad después de varias semanas por fuera debido a una lesión.

En la línea defensiva estarán Mateo Puerta, Iván Scarpeta, Víctor Moreno y Jeison Angulo. El mediocampo lo conformarán Killian Toscano, Daniel Torres y Alexis Zapata, mientras que el tridente de ataque estará integrado por Luis Palacios, Maximiliano Lovera y Nahuel Bustos, este último como referencia ofensiva. Este es el once inicial elegido por Pablo Repetto.

Esta es la nómina titular del León 🦁 para enfrentar a Deportes Tolima por la fecha 10 ⚽️#VamosSantaFe pic.twitter.com/aAlUOA7mpn — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 12, 2026

El partido comenzará a las 8:30 p.m., y tendrá la transmisión de Win Sports+.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador