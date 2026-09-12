Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: ¿cuándo comienzan y dónde verlos en Colombia?

Gracias a un trabajo conjunto entre el Comité Olímpico Colombiano (COC), el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) e Inravisión –…

Colombia ya tiene todo listo para una nueva cita del ciclo olímpico. Desde este sábado 12 de septiembre, los deportistas nacionales comenzarán su participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países de la región y que podrá seguirse en Colombia a través de la televisión pública.

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Gracias a un trabajo conjunto entre el Comité Olímpico Colombiano (COC), el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) e Inravisión – Sistema de Medios Públicos, las competencias de los Juegos Suramericanos serán transmitidas por Señal Colombia.

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De esta manera, los colombianos podrán acompañar desde sus hogares la actuación de una delegación nacional que estará integrada por 415 atletas en 32 deportes y que competirá entre el 12 y el 26 de septiembre en las ciudades argentinas de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

¿Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

Los colombianos podrán seguir las emociones de Santa Fe 2026 a través de Señal Colombia, que llevará a la televisión pública las competencias y las actuaciones de los deportistas nacionales.

La confirmación de la transmisión se produjo después de las gestiones adelantadas por el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte, junto con el MinTIC e Inravisión. El acuerdo se consolidó en una reunión en la que participaron la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga; la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate; el presidente del COC, Ciro Solano Hurtado, y la gerente de Inravisión, Ángela María Mora Soto.

El objetivo es que las actuaciones de Colombia en una de las principales competencias del ciclo olímpico puedan llegar a las diferentes regiones del país y que los aficionados tengan la posibilidad de seguir las historias de los atletas nacionales. Santa Fe 2026 se podrá ver en Colombia desde este 12 de septiembre por Señal Colombia.

Colombia llega con 415 atletas

La delegación colombiana estará conformada por 415 deportistas, quienes participarán en 32 disciplinas. La nómina reúne experiencia y juventud, con medallistas olímpicos, campeones mundiales, campeones panamericanos y nuevas generaciones del alto rendimiento.

Entre los nombres destacados aparecen los medallistas olímpicos Mariana Pajón, Luis Javier Mosquera, Ángel Barajas y Tatiana Rentería, quienes hacen parte de una representación que buscará mantener a Colombia entre las principales potencias deportivas de Suramérica.

La delegación tiene una edad promedio de 25,46 años. La franja entre los 25 y 29 años es la más numerosa, con 128 deportistas, mientras que 113 atletas tienen entre 21 y 24 años y otros 86 están entre los 18 y 20.

También hay una importante diferencia entre las edades de los integrantes. Gabriela Campo, representante del tenis de mesa, será la deportista más joven de la delegación, con 15 años. En el otro extremo aparece Pedro Javier Gutiérrez Guiza, de tiro deportivo, quien llegará a los Juegos con 43 años.

Antioquia, Valle y Bogotá, los mayores aportantes

La representación colombiana también refleja la diversidad territorial del deporte nacional. Antioquia aporta 121 atletas, equivalente al 28,3 % de la delegación; Valle tiene 105, el 24,5 %, y Bogotá suma 65, correspondientes al 15,2 %.

Entre las tres ligas reúnen 291 deportistas, cerca del 68 % de la nómina. También aparecen representantes de Boyacá, Bolívar, Risaralda, Santander, Córdoba, Atlántico y Cundinamarca, entre otros.

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Por número de deportistas, natación es el deporte con mayor presencia, con 55 atletas. Le siguen atletismo, con 33; ciclismo, con 30; voleibol, con 28; rugby, con 24, y patinaje, con 19.

Así, Santa Fe 2026 será una nueva oportunidad para que Colombia mida el presente de sus principales disciplinas y observe también a varias de las nuevas generaciones que buscan abrirse camino en el alto rendimiento.

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¿Cuándo son los Juegos Suramericanos?

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Argentina. Las competencias tendrán como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela, ciudades que recibirán durante dos semanas a los deportistas de 15 países de Suramérica.

Para Colombia, además de representar una nueva competencia internacional, será una escala importante dentro del ciclo olímpico y un escenario para evaluar el presente y el futuro de numerosas disciplinas.

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La invitación para los aficionados colombianos será seguir desde este 12 de septiembre las competencias por Señal Colombia y acompañar a una delegación que reúne experiencia, juventud y representación de diferentes regiones del país.

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