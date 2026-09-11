Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el partido del Mundial Sub-20 Femenino

El equipo dirigido por Carlos Paniagua suma cuatro puntos después de dos jornadas y ocupa el segundo lugar de la zona. En su debut derrotó 3-1 a Costa Rica y posteriormente igualó 0-0 frente a Portugal, resultados que le permitieron…

Colombia se juega mucho más que un partido en su última presentación de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-20. La Tricolor tendrá enfrente a Corea del Norte, vigente campeona mundial , y aunque llega con una posición favorable en el Grupo E, todavía necesita cerrar la clasificación a los octavos de final.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua suma cuatro puntos después de dos jornadas y ocupa el segundo lugar de la zona. En su debut derrotó 3-1 a Costa Rica y posteriormente igualó 0-0 frente a Portugal, resultados que le permitieron mantenerse invicto y quedar muy cerca de avanzar a la siguiente ronda.

Publicidad

Las cuentas de Colombia para avanzar

La Tricolor llega a la última fecha con una diferencia de gol de +2, mientras que Corea del Norte es líder con seis puntos y ya aseguró su clasificación. Portugal tiene una unidad y Costa Rica todavía no suma.

El escenario más favorable para Colombia es claro: un empate ante Corea del Norte le permitirá llegar a cinco puntos y garantizar, como mínimo, el segundo lugar del Grupo E, sin importar lo que ocurra en el encuentro entre Portugal y Costa Rica.

Una victoria tendría un premio todavía mayor. Si las dirigidas por Paniagua consiguen derrotar a las campeonas mundiales, llegarían a siete puntos y terminarían primeras de la zona, superando a las asiáticas.

La clasificación directa también es importante porque al término de la fase de grupos avanzarán a los octavos de final los dos primeros de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros.

Por esa razón, Colombia buscará evitar depender de otros resultados. Una derrota frente a Corea del Norte podría obligarla a mirar lo que suceda entre Portugal y Costa Rica y, dependiendo de los resultados de las demás zonas, entrar en la disputa por uno de los cupos destinados a los mejores terceros.

Corea del Norte, un rival de máxima exigencia

El último obstáculo de Colombia en la fase de grupos será uno de los equipos más fuertes del torneo. Corea del Norte es la vigente campeona mundial Sub-20, título que conquistó en 2024 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, tras vencer 1-0 a Japón.

Además, las asiáticas han tenido un comienzo perfecto en esta edición del Mundial. Derrotaron 2-0 a Portugal y 4-0 a Costa Rica, con lo que acumulan seis puntos, seis goles marcados y ninguno recibido.

Le recomendamos leer: Faltaba la última sorpresa: Jackson Martínez jugará otra vez con el DIM la Liga BetPlay

Los números reflejan la dificultad del compromiso, aunque Colombia también dejó buenas sensaciones en su última presentación. Ante Portugal, la selección nacional generó las opciones más claras y tuvo aproximaciones importantes por intermedio de Valerin Loboa y Maithé López.

En el cierre del encuentro, la Tricolor incluso estuvo cerca de quedarse con los tres puntos. Sintia Cabezas estrelló un balón en el palo, en una de las acciones que pudieron cambiar el resultado.

Colombia, además, afrontó los últimos minutos con diez jugadoras luego de la expulsión de Lina Arboleda, pero consiguió mantener el empate y sumar un punto que ahora la deja con un margen importante antes de enfrentar a las campeonas.

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el partido

Colombia y Corea del Norte se enfrentarán este domingo 13 de septiembre a las 11:00 a. m., hora colombiana, en el estadio Miejski LKS Lodz, en Lodz.

El compromiso se jugará simultáneamente con el Portugal vs. Costa Rica, debido a que ambos partidos serán determinantes para establecer las posiciones definitivas del Grupo E.

El partido de la Tricolor podrá seguirse en Colombia a través de Gol Caracol y la aplicación ditu.

Publicidad

Le podría interesar: El conmovedor video de Santiago Buitrago llorando en La Vuelta a España tras llegar segundo

La selección dirigida por Carlos Paniagua tiene cuatro puntos y parte con ventaja en la definición, pero tendrá que enfrentar el reto más exigente de su grupo. Un empate le basta para asegurar directamente su clasificación, mientras que una victoria le permitirá cerrar la fase de grupos como líder. Frente a ella estará la actual campeona del mundo, en un partido que pondrá a prueba el invicto de la Tricolor y definirá su camino en el Mundial Sub-20.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad