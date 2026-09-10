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Yilmar Velásquez reveló la razón de su ausencia en Santa Fe y cargó contra el DT Repetto

Supuestamente el jugador venía lesionado, pero él mismo se encargó de desmentir esa versión y aclaró su presente en el cuadro cardenal.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
10 de septiembre de 2026 – 09:31 a. m.
Futbolista colombiano que juega como centrocampista de Santa Fe, en el partido ante el Bucaramanga por la cuarta fecha de la Liga Betplay 2024-I.
Yilmar Velásquez, jugador de Independiente Santa Fe.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Yilmar Velásquez rompió su silencio y aclaró las razones por las que dejó de aparecer con Independiente Santa Fe. El mediocampista de 27 años, uno de los jugadores más recordados del equipo que consiguió la estrella en 2025, aseguró que su ausencia no responde a una lesión, sino a diferencias con el entrenador Pablo Repetto.

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Velásquez lleva 18 días apartado del grupo, desde el partido contra América de Cali. La situación se originó por desacuerdos con Repetto relacionados con la poca participación que venía teniendo el volante.

Tras dialogar sobre el panorama, ambas partes acordaron que el jugador no será tenido en cuenta durante el resto del semestre y continuará entrenándose separado del plantel principal.

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El propio futbolista confirmó la situación a través de su cuenta de Instagram. “He sido apartado del grupo por desacuerdos con el actual DT. Se tomó una decisión mutua, mientras él esté a cargo; nada de lesiones. Para todos aquellos que tenían dudas, esa es la verdad. Los mejores deseos para Santa Fe siempre”, escribió Velásquez, despejando así las dudas alrededor de una ausencia que se había prolongado durante las últimas semanas.

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Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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