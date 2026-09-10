La selección nacional debutó con autoridad frente a Chile y resolvió el encuentro en tres sets, con parciales de 25-19, 25-20 y 25-19. Fue una presentación contundente que permitió a la tricolor comenzar el torneo con victoria y dar el primer paso en una competencia en la que cada resultado puede ser determinante.

Colombia cerró sus dos primeras presentaciones en el Sudamericano de voleibol femenino con un triunfo y una derrota, pero con señales positivas en su lucha por los cupos al Mundial y a los Juegos Olímpicos.

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Así va Colombia en el Sudamericano Femenino de Voleibol después de los dos primeros partidos

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La segunda salida elevó considerablemente la exigencia. Contra Argentina, Colombia pasó de la ilusión a la frustración en un partido de cinco sets en el que estuvo muy cerca de conseguir una victoria importante.

Ganó un primer parcial muy cerrado por 29-27, sufrió un duro 10-25 en el segundo y tuvo capacidad de reacción para llevarse el tercero por 25-21 y ponerse 2-1 arriba. Sin embargo, la selección argentina logró remontar y dejó a Colombia con una derrota que duele especialmente por lo cerca que estuvo de cerrar el encuentro.

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El balance, después de dos jornadas, deja una actuación sólida contra Chile y una batalla mucho más exigente con Argentina que confirmó que la tricolor puede competir, aunque ahora necesita convertir esas buenas sensaciones en resultados.

El calendario no concede demasiado margen. Colombia enfrentará este jueves 10 de septiembre a Brasil en su tercer partido y luego tendrá sus dos últimas presentaciones: el sábado 12 contra Perú y el domingo 13 con Venezuela.

Después del triunfo inicial y la caída ante Argentina, esos tres compromisos terminarán definiendo hasta dónde puede llegar la selección nacional en su objetivo de conseguir los cupos internacionales que están en juego.

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