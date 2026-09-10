Liga BetPlay femenina: así quedó la tabla tras la quinta fecha de los cuadrangulares

La jornada comenzó el martes 8 de septiembre con el duelo entre Internacional FC e Internacional de Bogotá. El…

La quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay femenina dejó dos equipos eliminados y una pelea cada vez más apretada por la clasificación. Internacional de Bogotá y Orsomarso quedaron sin posibilidades, mientras que Millonarios tomó el liderato del grupo A tras remontar y vencer 2-1 a Atlético Nacional . En el grupo B, Deportivo Cali continúa en la cima, pero Santa Fe y América de Cali todavía tienen opciones de avanzar.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La jornada comenzó el martes 8 de septiembre con el duelo entre Internacional FC e Internacional de Bogotá. El equipo de Palmira consiguió una victoria por 1-0 y dejó eliminado al conjunto bogotano, que se quedó con cuatro puntos y ya no podrá alcanzar los puestos de clasificación.

Publicidad

Le recomendamos leer: La “Orejona” que busca Luis Díaz con el gigante bávaro: Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt

Millonarios clasificó y se quedó con el liderato

La actividad continuó este miércoles 9 de septiembre con los otros tres partidos de la fecha. En el primero de ellos, Santa Fe dejó pasar una oportunidad clave para asegurar su clasificación al empatar 0-0 con Deportivo Cali en el estadio de Techo.

El resultado mantuvo al cuadro caleño en la primera posición del grupo B, mientras que Santa Fe deberá esperar hasta la última jornada para buscar su clasificación.

Le podría interesar: Millonarios confirmó el regreso de Mayer Candelo para el nuevo ciclo de Alberto Gamero

En el otro partido de esta zona, América de Cali hizo su tarea y derrotó 3-1 a Orsomarso. La victoria dejó al conjunto vallecaucano con siete puntos y lo metió de lleno en la pelea por uno de los cupos de clasificación. Para Orsomarso, en cambio, significó quedar sin posibilidades de avanzar.

El cierre de la fecha tuvo como escenario El Campín. Allí, Millonarios remontó ante Atlético Nacional y terminó imponiéndose 2-1, resultado que cambió el panorama del grupo A y le permitió al equipo capitalino quedarse con el primer lugar, además de asegurar su lugar en la próxima ronda.

Así están las tablas de los cuadrangulares

Cuadrangulares Liga BetPlay Femenina

Grupo A # Equipo PJ DIF PTS 1 Millonarios 5 +4 11 2 Inter Palmira 5 -3 7 3 Atl. Nacional 5 0 6 4 Inter Bogotá 5 -1 4 Grupo B # Equipo PJ DIF PTS 1 Deportivo Cali 5 +5 11 2 Santa Fe 5 +1 8 3 América de Cali 5 +2 7 4 Orsomarso 5 -8 1

Todo queda para la última fecha

A falta de una jornada, todavía quedan varios escenarios por definir. La Dimayor aún no ha programado oficialmente la última fecha, por lo que todavía no se conocen los días ni los horarios de los partidos.

En el grupo B, Santa Fe visitará a Orsomarso, mientras que América de Cali afrontará el clásico vallecaucano como visitante frente a Deportivo Cali. En los partidos de ida, Santa Fe derrotó 3-0 a Orsomarso en Bogotá, mientras que América cayó frente al conjunto caleño.

Por el grupo A, Internacional FC tendrá que visitar a Atlético Nacional, en un partido determinante para sus aspiraciones de clasificación. Millonarios, por su parte, jugará como visitante frente a Internacional de Bogotá.

Con dos equipos ya eliminados, la última jornada definirá los clasificados a la siguiente instancia de los cuadrangulares de la Liga BetPlay femenina.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador