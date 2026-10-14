¿Se podrá jugar el Santa Fe vs. Jaguares? Dimayor aplazó el partido, pero no por la grama

El partido Santa Fe vs. Jaguares, correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II, está en duda por las condiciones del terreno de juego del estadio El Campín. Aunque la Dimayor reprogramó el compromiso para este jueves 15 de octubre, a las 8:05 p. m., Carlos Mario Zuluaga, presidente de la entidad, advirtió que el encuentro está en duda para disputarse ese día. La incertidumbre surgió después de la cancelación del duelo entre Millonarios y Once Caldas, que debía jugarse el martes en el mismo escenario.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Mire más: Así se ve el césped del estadio El Campín de Bogotá

¿Por qué aplazaron el Santa Fe vs. Jaguares este miércoles?

Santa Fe y Jaguares debían enfrentarse inicialmente este miércoles 14 de octubre, pero la Dimayor anunció el martes su aplazamiento por motivos de seguridad. Según explicó la entidad en un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá no contaba con suficientes efectivos para garantizar el desarrollo del espectáculo, debido a las marchas convocadas en diferentes puntos de la capital. Por esa razón, el compromiso fue trasladado al jueves, aunque ahora existe un segundo inconveniente que amenaza su realización.

Publicidad

El problema se agravó la noche del martes, cuando la Dimayor canceló el encuentro entre Millonarios y Once Caldas a pocos minutos de su inicio. Aunque los equipos estaban preparados y los aficionados habían ingresado a las tribunas, el estado de la grama obligó a suspender el compromiso. En su comunicado, la entidad cuestionó directamente a Sencia, administradora del estadio, por haber asegurado que el nuevo césped estaría en condiciones de albergar partidos profesionales. La decisión se tomó para proteger la integridad física de los futbolistas.

Mire, además: Las razones de la hegemonía colombiana en el patinaje de velocidad

Las dificultades comenzaron después de los conciertos de BTS, realizados el 2 y 3 de octubre en El Campín, que obligaron a intervenir el terreno de juego. Sencia adelantó trabajos para reemplazar las zonas afectadas y había garantizado que la cancha estaría lista para el regreso del fútbol. Sin embargo, la nueva grama no alcanzó a fijarse adecuadamente al suelo, como reconoció posteriormente el propio presidente de la Dimayor. La situación también había afectado a Santa Fe, que tuvo que disputar en Mosquera su compromiso de Copa BetPlay frente a Fortaleza.

Le puede interesar

No se pierda: Nairo Quintana habló tras su retiro: "Al ciclismo en Colombia le falta inversión"

Ante este panorama, Carlos Mario Zuluaga reconoció en una entrevista con ESPN que las dificultades del terreno no podrían resolverse en cuestión de horas. "Se habló del aplazamiento incluso para mañana, pero no va a haber ninguna diferencia. De hecho, el partido de Santa Fe y Jaguares tampoco se va a poder realizar el próximo jueves", aseguró el dirigente, quien explicó que los esfuerzos por recuperar el campo no habían dado los resultados esperados. Sus declaraciones ponen en duda la posibilidad de que el equipo cardenal regrese a El Campín esta semana.

Por ahora, la Dimayor todavía mantiene en su programación oficial el partido entre Santa Fe y Jaguares para el jueves 15 de octubre, a las 8:05 p. m. No obstante, las declaraciones de su presidente anticipan un nuevo aplazamiento, que aún está pendiente de confirmación mediante un comunicado formal. La entidad tampoco ha anunciado una fecha alternativa ni un posible cambio de escenario. Así, la crisis de la cancha de El Campín amenaza con provocar una segunda cancelación en menos de 48 horas y vuelve a poner en cuestión la disponibilidad del principal estadio de Bogotá para el fútbol profesional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador