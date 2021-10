Tras el empate de Alianza y Jaguares, así va la Liga BetPlay

Nacional perdió el invicto, pero sigue siendo líder sólido de la Liga BetPlay; Cali y América ganaron y continúan en la lucha. Santa Fe empató y no pierde la ilusión. Alianza y Jaguares cerraron también con una igualdad. Así va el campeonato tras la fecha 12.

Se cerró la fecha 12 de la Liga BetPlay con el empate entre Alianza Petrolera y Jaguares. Un primer tiempo de emociones por los goles de ambos conjuntos, pero un partido que resultó cerrado y plano en la noche de este domingo.

Si quiere seguir leyendo sobre fútbol colombiano, puede ingresar aquí

Tras la victoria de Medellín sobre el final del partido contra Bucaramanga, Alianza y Jaguares se enfrentaron para cerrar la jornada dominical y la fecha 12. El empate de estos dos últimos los “beneficiaba” en el sentido de que ambos lograban quedarse entre los ocho, pues con la igualdad, el cuadro de Barrancabermeja llegó a 19 unidades y quedó quinto en la tabla, mientras que el equipo de Montería sumaría 18 puntos y quedaría octavo, con los mismos de Envigado y Pereira.

Salvo Nacional y Millonarios, que tienen 29 y 25 puntos, respectivamente, la pelea por los otros cupos dentro de los ocho primeros está bastante apretado, pues entre Tolima, tercero, y Bucaramanga, en la casilla 12, hay apenas cuatro puntos de diferencia, pues el vigente campeón del torneo tiene 21 unidades y el cuadro leopardo 17.

Ganar, aun sin jugar bien, es una de las virtudes de los buenos equipos. Y eso hizo Millonarios frente a Águilas Doradas, este domingo en El Campín. El cuadro embajador llevaba cinco partidos consecutivos sin vencer al antioqueño en Bogotá y lo superó con lo justo, gracias a un solitario gol de Ricardo Márquez.

Con los tres puntos, el equipo que dirige Alberto Gamero llegó a 25 unidades y se consolidó en la segunda posición de la Liga BetPlay, detrás de Nacional. Con siete partidos por jugar, está a cinco puntos de asegurar un lugar en las semifinales. Además, recuperó el primer lugar en la reclasificación del año, con 66 unidades; tabla en la que puede pelear un cupo a torneo internacional para 2022.

Puede leer: Millonarios, con gol de Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, derrotó a Águilas Doradas

Pero a este Millonarios, consistente, confiable, no es que le sobre mucho fútbol. Es un equipo que se para bien, sólido en defensa, más allá de que le hayan marcado mucho en las últimas fechas, sobre todo por errores individuales, como explica su entrenador. Sin embargo, a la hora de proponer y generar peligro en el área rival no tiene muchas alternativas. De hecho, pasaron casi 67 minutos para que realizara el primer remate directo al arco, el gol. Ya al final, Yuber Quiñones y David Macallister Silva tuvieron un par de oportunidades más para marcar..

No obstante, los casi 20.000 hinchas que asistieron al estadio salieron felices porque su equipo volvió a la victoria. “La prioridad era sumar los tres puntos. Ahora queremos asegurar el pase a la siguiente fase lo más pronto posible y pensar en corregir errores y pulir detalles de juego con la tranquilidad de estar clasificados. Lo de Márquez me alegra y me tranquiliza”, aseguró el técnico Gamero, satisfecho por el buen comportamiento de sus jugadores en la parte defensiva: “Nos llegaron solamente una vez, con un remate de media distancia en el último minuto. El equipo nunca se desordenó ni quedó mal parado”.

Le puede interesar: Liga BetPlay: Pereira acabó con el invicto del líder Nacional

El próximo fin de semana Millonarios volverá a jugar de local. Lo hará nada menos que frente al América de Cali, uno de sus más tradicionales rivales, el sábado.

La fecha doce de la Liga BetPlay comenzó el jueves con el triunfo 1-0 del Once Caldas en Pasto, con gol de Marcelino Carreazo. El viernes, Tolima y Santa Fe empataron 0-0 en Ibagué, mientras que Júnior le ganó 1-0 a Patriotas, con anotación de Larry Vásquez.

En la jornada sabatina, Equidad, con tanto de Diego Valdés, venció 1-0 al Quindío y el Deportivo Cali logró una importante victoria en Envigado. El arquero azucarero, Guillermo de Amores, se equivocó y metió la pelota en su propio arco, pero después Kevin Velasco y José Caldera le dieron vuelta al marcador.

Deportivo Pereira dio la sorpresa y acabó con el invicto del líder Atlético Nacional, al superarlo 3-2 en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Jefferson Duque puso en ventaja a los visitantes, que remontaron con un doblete de Wilfrido de la Rosa. Danovis Banguero igualó las acciones, pero a los 93 minutos Alejandro Piedrahíta marcó el gol del triunfo matecaña.