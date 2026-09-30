Ronaldo, de 41 años, no tuvo minutos en la victoria de Portugal sobre Noruega el domingo. Además, no entrenó junto a sus compañeros ni el lunes ni el martes. La Federación Portuguesa de Fútbol no reportó ninguna…

La tensión alrededor de Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal escaló este miércoles. El delantero decidió abandonar la concentración del combinado luso después de una reunión con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, en medio de las dudas que surgieron tras su ausencia en el partido contra Noruega.

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Cristiano Ronaldo rompió el silencio y se marchó de la concentración de Portugal

Ronaldo, de 41 años, no tuvo minutos en la victoria de Portugal sobre Noruega el domingo. Además, no entrenó junto a sus compañeros ni el lunes ni el martes. La Federación Portuguesa de Fútbol no reportó ninguna lesión ni problema físico que explicara su ausencia de las prácticas.

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Para este miércoles estaba prevista una reunión entre el atacante, el seleccionador Jorge Jesus y el presidente de la FPF, Pedro Proença, con el objetivo de aclarar la situación.

Después de esa conversación, Ronaldo confirmó su decisión de marcharse de la concentración mediante un comunicado publicado en Instagram.

“Tras la rueda de prensa de la selección nacional y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración de la selección”, escribió el delantero.

Ronaldo agregó que, en el futuro, explicará los motivos que lo llevaron a tomar la decisión. “Con el tiempo, les contaré a todos los portugueses la verdad sobre los motivos que me impulsaron a dejar la selección nacional, a la que siempre me dediqué.”

Finalmente, el capitán portugués deseó suerte al equipo y a sus compañeros de cara a los próximos compromisos.

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La decisión de Jorge Jesus que generó malestar

La situación comenzó a tomar fuerza después de que Cristiano Ronaldo no disputara ni un minuto contra Noruega. Según fuentes citadas por The Athletic, el futbolista estaba molesto por no haber ingresado al campo.

Después del encuentro, Jorge Jesus explicó que no consideró que fuera el momento adecuado para utilizarlo y que el desarrollo del partido terminó modificando sus planes.

El entrenador también habló sobre el tema en la rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca y aseguró que existía un acuerdo con Ronaldo para que no disputara los encuentros frente a Noruega y Dinamarca, debido a la cercanía entre ambos compromisos.

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“Es cierto que teníamos un acuerdo. Le dije a Cris que no jugaría contra Noruega ni Dinamarca”, explicó Jesus.

El técnico recordó que ya había trabajado con Ronaldo durante su etapa en el Al Nassr de Arabia Saudí y aseguró que conoce sus condiciones físicas y la manera en que responde cuando los partidos se disputan cada pocos días.

Según Jesus, el plan contemplaba la posibilidad de utilizar al delantero durante el partido contra Noruega, pero las circunstancias del encuentro hicieron que finalmente no lo hiciera.

Ronaldo trabajó en el gimnasio

Ante las versiones sobre una posible negativa del jugador a entrenar, Jorge Jesus aseguró que Ronaldo no se negó a trabajar y explicó que realizó labores en el gimnasio.

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“No se negó a entrenar. Trabajó en el gimnasio. No se negó a entrenar y entrenará hoy. ¿De verdad crees que haría eso? Ese no es Cris. Ese no es Portugal”, afirmó el entrenador.

El partido con Noruega representó apenas la tercera ocasión en la que Ronaldo fue suplente y no disputó ningún minuto con Portugal. Las anteriores fueron durante la fase de grupos de la Eurocopa 2008, cuando Portugal ya estaba clasificada, y en un amistoso contra Croacia antes de la Eurocopa 2024.

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Un registro histórico con Portugal

Ronaldo es el futbolista masculino con más partidos internacionales y más goles con una selección nacional: suma 234 apariciones y 146 anotaciones con Portugal.

En agosto, además, había sugerido que podría retirarse del fútbol profesional al finalizar la actual temporada. Ahora, su salida de la concentración se produce en la antesala del partido de Portugal contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de Naciones, que se disputará este jueves.

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Después de ese compromiso, Portugal volverá a enfrentarse con Noruega el domingo, esta vez en Oporto.

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