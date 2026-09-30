¿Cómo serán las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030? Solo habría 3.5 cupos

¿Cómo serán las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030? El tema se convirtió en una de las grandes preguntas después del cierre de la Copa del Mundo de 2026. El panorama será muy diferente al del último ciclo: Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su presencia en la cita del centenario por albergar un partido cada uno, pero sus lugares no serían adicionales para Sudamérica. Eso dejaría a Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia peleando por apenas tres plazas directas y un lugar en el repechaje.

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Por ahora, sin embargo, no existe un reglamento publicado por Conmebol que detalle cómo serán las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030. Las versiones que tomaron fuerza en los últimos días provienen principalmente de informaciones periodísticas, que aseguran que las diez selecciones volverán a disputar el clasificatorio, incluidas Argentina, Uruguay y Paraguay, aunque estas tres ya no tendrán en juego su presencia en la Copa del Mundo.

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Lo que sí está oficialmente confirmado desde hace tiempo es un detalle fundamental. FIFA determinó que Argentina, Uruguay y Paraguay, como anfitriones de los partidos de celebración del centenario, estarán clasificados automáticamente, pero aclaró que sus plazas serán tomadas de la asignación correspondiente a Conmebol. Es decir, los tres boletos no se sumarán a los que normalmente recibe Sudamérica, una precisión que cambia por completo la carrera hacia 2030.

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¿Cómo serán las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030? La respuesta a la pregunta

Con el Mundial todavía establecido oficialmente en 48 selecciones, la referencia es la distribución utilizada desde 2026: Conmebol dispone de seis plazas directas y una posibilidad adicional mediante el repechaje intercontinental. Si Argentina, Uruguay y Paraguay ocupan tres de esos seis lugares directos, quedarían tres boletos automáticos y el repechaje para las otras siete selecciones. Ese es el origen de la expresión “tres plazas y media” que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas.

Ese escenario ya había sido anticipado, además, por Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En julio aseguró que Paraguay, Argentina y Uruguay disputarían igualmente las clasificatorias y habló expresamente de “tres cupos y medio pendientes”. Harrison explicó que la posición final seguiría teniendo importancia para los tres clasificados, entre otras razones, por el proyecto de crear posteriormente una competición entre selecciones de Conmebol y UEFA.

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La novedad de las versiones conocidas esta semana es que refuerzan la idea de mantener a los diez países dentro de la competencia. Desde Argentina se informó que la albiceleste, Uruguay y Paraguay jugarían todos sus partidos, aunque su clasificación no dependería de los resultados. Además del aspecto deportivo, detrás de esa decisión habría un fuerte componente comercial: sacarlos de las eliminatorias reduciría el número de encuentros, los derechos de televisión, la publicidad y las recaudaciones por boletería de todas las federaciones.

🤯🏆 Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 serán realmente una carnicería:



➜ Brasil

➜ Colombia

➜ Ecuador

➜ Chile

➜ Perú

➜ Venezuela

➜ Bolivia



‼️ Pelearán solo por TRES PLAZAS Y MEDIA.



¿Opiniones? ⁉️ https://t.co/78M12NgOpk pic.twitter.com/VrnlsZscY3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 30, 2026

Tres cupos directos para siete selecciones marcarían el modelo de cómo serán las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030

De confirmarse este modelo, cómo serán las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030 tendría una respuesta especialmente dura para Colombia y el resto de las selecciones sin boleto asegurado. Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia disputarían solamente tres lugares directos. Una cuarta selección tendría que acudir al repechaje intercontinental, por lo que tres de esas siete quedarían definitivamente fuera del Mundial.

La comparación con el camino hacia 2026 muestra la dimensión del cambio. En la anterior eliminatoria, diez equipos disputaron seis cupos directos y el séptimo obtuvo el derecho al repechaje. Para 2030, bajo el escenario que hoy se maneja, las siete selecciones que realmente necesitan clasificarse tendrían que repartirse únicamente tres plazas directas y una opción de repesca. En términos porcentuales, seguirían existiendo seis representantes sudamericanos asegurados en el Mundial, pero tres de esos lugares ya tienen dueño antes de que ruede la pelota.

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🚨 ATENCIÓN: ASÍ PODRÍAN JUGARSE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS RUMBO AL MUNDIAL 2030



🌎 Con una particularidad para Argentina, Uruguay y Paraguay, @estebanedul cuenta las novedades sobre el sistema de competencia que tendría el próximo proceso clasificatorio para la siguiente… pic.twitter.com/Q5OJ7MZNEB — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2026

Todavía quedan interrogantes importantes. No se conoce oficialmente cómo aparecerán Argentina, Uruguay y Paraguay en la tabla, cómo incidirán sus puntos en eventuales desempates ni cuál será exactamente el mecanismo para determinar los tres clasificados y el equipo que irá al repechaje. Tampoco Conmebol ha publicado todavía el calendario ni el reglamento definitivo. Por eso, afirmar que FIFA acaba de comunicar formalmente un nuevo sistema excede, por ahora, la información pública disponible: la versión periodística coincide con las reglas de asignación de cupos ya publicadas por FIFA, pero falta la oficialización del formato clasificatorio.

Así, la respuesta provisional a cómo serán las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030 apunta a un torneo con las diez selecciones de Conmebol, pero con Argentina, Uruguay y Paraguay jugando ya clasificados y sin liberar sus lugares. Si FIFA mantiene el Mundial de 48 equipos y la actual distribución continental, Colombia y las otras seis selecciones competirán por tres cupos directos y el repechaje. Será una carrera con mucho menos margen de error, aunque el formato definitivo deberá esperar la confirmación formal de FIFA y Conmebol.

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