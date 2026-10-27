Alexia Putellas, la reina que recuperó el trono en el Balón de Oro

Alexia Putellas volvió a conquistar el mundo. La futbolista española fue reconocida ayer con el Balón de Oro 2026, el tercero de su carrera, durante la ceremonia celebrada en Londres. Cuatro años después de recibir su segunda distinción consecutiva, la mediocampista recuperó el trono del fútbol femenino y confirmó que su nombre pertenece a la historia de este deporte.

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El reconocimiento tiene un significado especial. Putellas, de 32 años, había dominado el fútbol mundial entre 2021 y 2022, cuando ganó sus primeros dos Balones de Oro. Sin embargo, una grave lesión de rodilla interrumpió su mejor momento y abrió un periodo de incertidumbre. Su regreso a la cima representa la culminación de un proceso de recuperación que exigió paciencia, sacrificio y una enorme fortaleza mental.

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Nacida el 4 de febrero de 1994 en Mollet del Vallès, una localidad cercana a Barcelona, Alexia creció enamorada del fútbol. Desde pequeña encontró en la pelota una pasión que terminaría convirtiéndose en su profesión. Pasó por las categorías inferiores del Barcelona, continuó su formación en el Espanyol y posteriormente jugó en el Levante, en el que comenzó a demostrar las condiciones que la convertirían en una figura internacional.

En 2012 regresó a Barcelona, con apenas 18 años. Allí comenzó una transformación que cambiaría su vida y también la historia del fútbol femenino español. Su capacidad para organizar el juego, encontrar espacios, asistir y marcar goles la convirtieron progresivamente en la líder de un equipo que pasó de dominar las competiciones nacionales a conquistar Europa.

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Sus números reflejan aquella transformación. Durante sus 14 temporadas en el Barcelona disputó 508 partidos, marcó 232 goles y conquistó cuatro Ligas de Campeones, diez títulos de liga, diez Copas de la Reina y seis Supercopas de España. Además, se convirtió en una de las principales referentes del crecimiento del fútbol femenino, tanto por su rendimiento como por su defensa de la igualdad de oportunidades.

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Su primera gran consagración internacional llegó en 2021. Barcelona conquistó su primera Champions League femenina tras derrotar 4-0 al Chelsea en la final, con un gol de Putellas. Aquella temporada, la española también recibió los reconocimientos de mejor jugadora de Europa y Balón de Oro. En 2022 repitió ambos galardones después de una campaña extraordinaria en la que anotó 34 goles, incluidos 11 en la Champions.

La lesión que interrumpió el reinado de la nueva Balón de Oro

Sin embargo, cuando parecía imparable, llegó el golpe más difícil. En julio de 2022, pocos días antes de comenzar la Eurocopa femenina, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La lesión la dejó fuera del torneo y la mantuvo alejada de las canchas durante casi diez meses. Regresó oficialmente el 30 de abril de 2023, aunque recuperar su mejor versión fue un proceso mucho más largo.

Durante su ausencia, el fútbol femenino encontró nuevas protagonistas. Su compañera Aitana Bonmatí asumió un papel determinante en el Barcelona y en la selección española, mientras Putellas intentaba recuperar la continuidad y las condiciones físicas que habían sostenido su dominio. La competencia por el reconocimiento individual se hizo más exigente, pero Alexia nunca dejó de ser una futbolista decisiva.

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En la temporada 2025-2026 volvió a demostrar su calidad. Disputó 43 encuentros con Barcelona, anotó 20 goles y participó en la conquista de una nueva Champions League, competición en la que consiguió siete tantos. Su influencia en la creación ofensiva, su capacidad para resolver partidos y su liderazgo reforzaron los argumentos de una candidatura que terminó devolviéndola al primer lugar.

El tercer Balón de Oro representa, por tanto, algo más que otro trofeo individual. Es el reconocimiento a una trayectoria extraordinaria y a una futbolista que consiguió reinventarse después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su carrera. Alexia Putellas volvió a ser la mejor del mundo y confirmó que su legado trasciende los títulos.

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