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Alexia Putellas, la reina que recuperó el trono en el Balón de Oro

La española ganó todo con Barcelona y volvió a llevarse el reconocimiento que había conseguido también en 2021 y 2022.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
FOTODELDÍA EPA5350. LONDON (UNITED KINGDOM), 26/10/2026.- La española Alexia Putellas ​​gana el Balón de Oro femenino en la ceremonia de entrega de los premios Balón de Oro 2026, celebrada en el London Palladium Theatre, en Londres (Reino Unido). Se trata de la 70.ª edición de esta ceremonia anual. EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Alexia Putellas levanta su tercer Balón de Oro.
Foto: EFE - TOLGA AKMEN

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Alexia Putellas volvió a conquistar el mundo. La futbolista española fue reconocida ayer con el Balón de Oro 2026, el tercero de su carrera, durante la ceremonia celebrada en Londres. Cuatro años después de recibir su segunda distinción consecutiva, la mediocampista recuperó el trono del fútbol femenino y confirmó que su nombre pertenece a la historia de este deporte.

Mire más: ¿Por qué Harry Kane y Alexia Putellas ganaron el Balón de Oro?

El reconocimiento tiene un significado especial. Putellas, de 32 años, había dominado el fútbol mundial…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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