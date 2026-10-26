La consagración de Harry Kane, el "9″ más completo del mundo y el nuevo Balón de Oro

Durante años fue uno de los mejores delanteros del mundo, pero también el símbolo de una paradoja: marcaba goles sin parar y nunca ganaba títulos. Harry Kane cambió su historia, conquistó Alemania y este lunes recibió el Balón de Oro 2026, el reconocimiento más importante de su carrera. A los 33 años, el capitán de Inglaterra alcanzó la cima del fútbol mundial después de una temporada extraordinaria, en la que convirtió 73 goles en 65 partidos entre el Bayern Múnich y la selección de Los Tres Leones.

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El inglés se impuso en una de las disputas más exigentes de los últimos años. Sus principales competidores fueron Lamine Yamal, campeón del Mundial de 2026 con España, y Kylian Mbappé, figura de Francia y del Real Madrid. Los tres tenían argumentos diferentes: el español había conquistado el título más importante del fútbol, el francés acumuló registros goleadores excepcionales y Kane combinó una producción ofensiva histórica con títulos colectivos y una actuación destacada en la Copa del Mundo.

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Su reconocimiento se explica, sobre todo, por una regularidad difícil de encontrar. Durante la temporada 2025-2026 marcó 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich, incluidos 36 en la Bundesliga y 14 en la Liga de Campeones. Ganó la Bota de Oro europea, terminó por tercera temporada consecutiva como máximo artillero del campeonato alemán y fue determinante en la conquista de los títulos nacionales. No fue simplemente un delantero que aprovechó las oportunidades: también participó en la construcción ofensiva, retrocedió para asociarse y se convirtió en el eje del ataque bávaro.

La historia de Harry Kane, antes de su Balón de Oro

Sin embargo, para entender la dimensión de este Balón de Oro hay que regresar a Londres, donde comenzó su historia. Kane nació el 28 de julio de 1993 y creció soñando con convertirse en futbolista profesional. Pasó brevemente por las categorías inferiores del Arsenal antes de ingresar al Tottenham, club en el que desarrolló prácticamente toda su formación. Su camino estuvo lejos de ser inmediato. Tuvo que salir cedido a varios equipos como Leyton Orient, Millwall, Norwich y Leicester antes de consolidarse en la élite.

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En Tottenham se convirtió en una leyenda. Marcó 280 goles en la Premier League y superó a Jimmy Greaves como máximo goleador histórico del club, pero nunca pudo levantar un gran trofeo colectivo. Perdió la final de la Champions League de 2019 contra Liverpool y vio cómo los títulos se escapaban una y otra vez. Su extraordinario rendimiento individual contrastaba con una vitrina que permanecía vacía. Esa contradicción terminó definiendo buena parte de su carrera.

En 2023 tomó una decisión que cambiaría su destino. Dejó Inglaterra y fichó por Bayern Múnich, renunciando a la posibilidad inmediata de superar el récord goleador de Alan Shearer en la Premier League. Quería ganar. Sin embargo, su primera temporada en Alemania terminó sin títulos, una situación insólita para un club acostumbrado a dominar su campeonato. Las críticas reaparecieron y la supuesta maldición de Kane volvió a convertirse en tema de conversación.

Harry Kane celebra con la camiseta de Bayern Múnich. Foto: EFE - RONALD WITTEK

El tiempo terminó dándole la razón. Primero llegó la Bundesliga de 2025, su primer gran título colectivo. Después, en 2026, consolidó su transformación con una campaña que lo llevó a una dimensión estadística extraordinaria. El goleador que había abandonado Londres para buscar trofeos terminó regresando a su ciudad para recibir el mayor reconocimiento individual del fútbol. La historia cerró un impresionante círculo que durante mucho tiempo pareció imposible.

El Mundial de 2026 también resultó fundamental en su candidatura. Inglaterra llegó hasta las semifinales y Kane marcó seis goles en seis partidos, incluido uno decisivo contra México en los cuartos de final. Aunque los ingleses volvieron a quedarse sin disputar el título, su capitán superó a Gary Lineker como máximo goleador histórico de la selección en las Copas del Mundo, con 14 anotaciones.

Harry Kane, con Inglaterra, en el Mundial de 2026. Foto: EFE - Alberto Boal

Los rivales a los que Harry Kane les ganó el Balón de Oro

El debate, sin embargo, no fue sencillo. Yamal tenía el peso de haber conquistado el Mundial, un argumento que históricamente ha resultado determinante para elegir al Balón de Oro. Mbappé, por su parte, también había firmado una temporada sobresaliente. No obstante, Kane construyó su candidatura desde una producción goleadora excepcional, sin depender de un único torneo. Marcó en 47 partidos diferentes y nunca acumuló más de dos encuentros sin anotar.

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Su triunfo también tiene una dimensión histórica. Es el primer inglés en conquistar el Balón de Oro desde Michael Owen, en 2001, y se suma a una lista de leyendas que incluye a Stanley Matthews, Bobby Charlton y Kevin Keegan. Kane ya no será recordado únicamente como uno de los grandes goleadores de su generación. Ahora tiene el premio que confirma su lugar entre los mejores futbolistas del mundo. El delantero que pasó tantos años persiguiendo títulos terminó conquistando el más importante de todos a nivel individual.

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