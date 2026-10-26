 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La consagración de Harry Kane, el "9″ más completo del mundo y el nuevo Balón de Oro

El inglés ganó el reconocimiento más importante de su carrera, tras una temporada inolvidable con Bayern Múnich y la selección inglesa en el Mundial de 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Fernando Camilo Garzon Gomez
LONDON (United Kingdom), 27/10/2026.- England captain Harry Kane wins the Men's Ballon d'Or at the 2026 Ballon d'Or awards ceremony at the London Palladium Theatre, London, Great Britain, 26 October 2026. It is the 70th edition of the annual ceremony. (Gran Bretaña, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Harry Kane, con el Balón de Oro 2026 en sus manos.
Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Durante años fue uno de los mejores delanteros del mundo, pero también el símbolo de una paradoja: marcaba goles sin parar y nunca ganaba títulos. Harry Kane cambió su historia, conquistó Alemania y este lunes recibió el Balón de Oro 2026, el reconocimiento más importante de su carrera. A los 33 años, el capitán de Inglaterra alcanzó la cima del fútbol mundial después de una temporada extraordinaria, en la que convirtió 73 goles en 65 partidos entre el Bayern Múnich y la selección de Los Tres Leones.

El inglés se impuso en una de las disputas…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

Temas recomendados:

Balón de Oro

Harry Kane

la SEDE

La SEDE de El Espectador

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido