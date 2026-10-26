Kane llegó a la gala después de una campaña determinante con Bayern. Sus goles fueron fundamentales para…

Harry Kane se consagró como el mejor futbolista del mundo en 2026. El atacante de Bayern Múnich recibió el Balón de Oro en el London Palladium, en una ceremonia que por primera vez en siete décadas abandonó Francia para instalarse en Londres. El reconocimiento premió una temporada sobresaliente del delantero inglés, que encontró en sus cifras y en su regularidad los mayores argumentos para imponerse en una de las votaciones más disputadas.

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Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026: estos fueron todos los ganadores de este año

Kane llegó a la gala después de una campaña determinante con Bayern. Sus goles fueron fundamentales para que el conjunto alemán conquistara títulos nacionales y mantuviera su protagonismo en las principales competiciones europeas. Con Inglaterra, además, tuvo un papel importante en el Mundial de 2026, en el que la selección terminó en el tercer lugar. El atacante consiguió así el primer Balón de Oro de su carrera y se convirtió en el primer inglés en recibirlo desde Michael Owen, en 2001.

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Le palmarès complet de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 #ballondor pic.twitter.com/qKJSVrBQEa — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

Harry Kane y un año de ensueño

La competencia estuvo lejos de ser sencilla. Lamine Yamal, la joven estrella de Barcelona, aparecía entre los principales aspirantes después de una temporada en la que combinó goles, asistencias y títulos. El español también fue protagonista con su selección en la Copa del Mundo en Norteamérica. Un argumento que alimentó las expectativas sobre la posibilidad de que se convirtiera en uno de los ganadores más jóvenes de la historia.

Potr su lado, Kylian Mbappé fue otro de los nombres que concentró la atención. El delantero francés, figura del Real Madrid, respaldó su candidatura con una destacada producción goleadora y actuaciones importantes en competiciones internacionales. Especialmente su récord histórico en el Mundial. Finalmente, Rodri también llegaba con credenciales después de ser reconocido como uno de los jugadores más destacados de Norteamérica 2026.

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Harry Kane devient le cinquième joueur anglais vainqueur du Ballon d'Or, après Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) et Michael Owen (2001). #ballondor pic.twitter.com/T4LOHjNmKC — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

Harry Kane es el mejor futbolista del mundo

La ceremonia tuvo un significado especial para el fútbol español. Además del protagonismo de Yamal, Luis de la Fuente fue reconocido como mejor entrenador masculino, mientras Unai Simón recibió el premio al mejor arquero. En la categoría femenina, Alexia Putellas volvió a conquistar el Balón de Oro, mientras Vicky López fue distinguida como mejor talento joven. Barcelona también recibió el reconocimiento como mejor club femenino.

París Saint-Germain fue premiado en la categoría masculina y la gala tuvo presencia colombiana con Luis Díaz, incluido entre los 30 nominados después de una temporada destacada en Bayern Múnich. El extremo guajiro sumó títulos y contribuciones ofensivas que lo involucraron en la conversación de los mejores futbolistas del planeta. Aunque no figuraba entre los principales favoritos, su nominación representó un nuevo reconocimiento a su trayectoria.

La edición de 2026 también rindió homenaje a Stanley Matthews, el inglés que recibió el primer Balón de Oro en 1956. 70 años después, el premio regresó simbólicamente a Inglaterra y terminó en manos de otro futbolista británico. Para Kane, la distinción corona una carrera de perseverancia y goles; para el fútbol inglés, supone recuperar un galardón que llevaba un cuarto de siglo sin celebrar.

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🏆 HARRY KANE EST LE VAINQUEUR DU BALLON D'OR HOMMES 2026 ! #ballondor pic.twitter.com/gqleioEWuF — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

Todos los ganadores y ganadoras del Balón de Oro 2026

Mejor jugador: Harry Kane (Bayern Múnich)

Mejor jugadora: Alexia Putellas (FC Barcelona)

Mejor jugador joven: Lamine Yamal (FC Barcelona)

Mejor jugadora joven: Vicky López (FC Barcelona)

Mejor arquero: Unai Simón (Athletic Club de Bilbao)

Mejor arquera: Cata Coll (FC Barcelona)

Mejor entrenador: Luis de la Fuente (España)

Mejor entrenador femenino: Pere Romeu (FC Barcelona)

Mejor delantero: Harry Kane (Bayern Múnich)

Mejor delantera: Charlyn Corral (Pachuca)

Premio Socrates: Bukayo Saka (Arsenal)

Mejor club: París Saint-Germain (FRA)

Mejor club femenino: FC Barcelona (ESP)

🏆 Alexia Putellas est la vainqueure du Ballon d'Or femmes 2026 ! #ballondor pic.twitter.com/IUeo5XhyNU — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

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