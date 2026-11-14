Argentina sufre sin Messi: perdió con Uruguay en La Bombonera

El encuentro fue el primero desde la despedida oficial del astro argentino, quien disputó su último partido con la selección el pasado 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental.

Argentina comenzó con una derrota su nueva etapa sin Lionel Messi. La selección dirigida por Lionel Scaloni perdió 2-1 contra Uruguay este viernes 13 de noviembre, en La Bombonera, en un amistoso internacional que marcó el comienzo de una nueva era para la Albiceleste.

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El conjunto argentino tuvo las mejores oportunidades durante el primer tiempo, pero no consiguió convertirlas. Julián Álvarez fue uno de los protagonistas del ataque y estuvo cerca de abrir el marcador, aunque se encontró con una buena respuesta del arquero Cristopher Fiermarín. Uruguay, dirigido por Diego Forlán, resistió las llegadas del equipo local y consiguió mantener el empate hasta el descanso, antes de aprovechar los errores defensivos de su rival en el comienzo de la segunda mitad.

La historia cambió en apenas cinco minutos. A los 48, Leonardo Balerdi marcó en propia puerta después de una acción en la que Lisandro Martínez intentó despejar el balón. Cinco minutos después, Maximiliano Araújo amplió la diferencia con un desvío de espaldas tras un tiro de esquina ejecutado por Giorgian de Arrascaeta. La pelota sorprendió al arquero Gerónimo Rulli y terminó dentro de su portería. Dos acciones desafortunadas dejaron a Argentina con una desventaja de dos goles.

Scaloni intentó recomponer a su equipo y Argentina adelantó sus líneas en busca del descuento. La reacción llegó a los 73 minutos, cuando Julián Álvarez aprovechó un centro rastrero de Gianluca Prestianni para establecer el 2-1.

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Los argentinos presionaron durante el tramo final y buscaron el empate, pero Uruguay consiguió sostener su ventaja. El resultado representó un triunfo importante para el proceso de Forlán y dejó las primeras dudas sobre el funcionamiento de la Albiceleste en esta nueva etapa.

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La derrota también tuvo un antecedente particular. Uruguay había sido el último equipo en vencer a Argentina en La Bombonera, el 16 de noviembre de 2023, cuando se impuso 2-0 con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez, en las eliminatorias al Mundial de 2026. Tres años después, volvió a ganar en el mismo escenario, esta vez ante una selección que intenta reconstruirse tras la salida de su máximo referente. Argentina cerrará su calendario de 2026 el próximo martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, en Córdoba, mientras que Uruguay recibirá a República Dominicana en Maldonado.

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