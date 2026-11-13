Colombia tiene un bicampeón mundial en vela: Simón Gómez defendió su título

El colombiano Simón Gómez volvió a hacer historia en la vela internacional. Este viernes 13 de noviembre se coronó campeón mundial de sunfish en la categoría abierta, durante el campeonato disputado en Christiansted, en la isla de St. Croix, Islas Vírgenes de Estados Unidos. El santandereano consiguió su segundo título mundial consecutivo en mayores y ratificó su posición como uno de los mejores exponentes de esta disciplina.

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El campeonato reunió a 74 navegantes de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Guatemala, Países Bajos, Curazao y Venezuela. Gómez tuvo que superar una competencia exigente, que comenzó el pasado 8 de noviembre y en la que cada regata puso a prueba su capacidad para interpretar el viento, administrar los recorridos y mantener la regularidad frente a sus rivales.

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Su comienzo no fue el mejor. En la primera regata terminó en el puesto 18, un resultado que lo obligó a recuperar terreno. Sin embargo, ganó la segunda salida y fue cuarto en la tercera. A partir de entonces logró mantenerse entre los principales protagonistas de la competencia, con victorias en la quinta y novena regatas y segundos lugares en la octava y décima.

Al término de las 11 regatas, Gómez acumuló 41 puntos netos, después de descartar su peor resultado, como establece el reglamento de la competencia. El colombiano superó al peruano Alonso Collantes, segundo con 58 unidades, y al canadiense Luke Ramsay, quien completó el podio con 71. La diferencia de 17 puntos sobre su principal perseguidor reflejó la regularidad que sostuvo después de su difícil comienzo.

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No es la primera vez que Simón Gómez alcanza la cima del mundo

El 12 de diciembre de 2025, Simón Gómez se convirtió en el primer colombiano campeón mundial de sunfish en la categoría abierta, durante el certamen disputado en Salinas, Ecuador. Aquella victoria representó un hito para la vela nacional, que hasta entonces tenía como mejor resultado en esta categoría el subcampeonato conseguido por Andrey Quintero en 2012. Menos de un año después, Gómez volvió a conquistar el título.

Su historia, sin embargo, comenzó mucho antes. Gómez nació en Iquique, Chile, pero llegó a Colombia cuando tenía apenas dos años y creció en Santander. Su primer contacto con la navegación ocurrió en el lago Acuarela, en la Mesa de los Santos. Como contó El Espectador en un perfil publicado a comienzos de 2026, al principio no disfrutaba demasiado de navegar e incluso sentía miedo de caer al agua. Con el tiempo, esa actividad se convirtió en su principal pasión deportiva.

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Desde los 16 años comenzó a especializarse en sunfish, una modalidad de vela ligera que se disputa en embarcaciones pequeñas y exige un dominio técnico de las condiciones del viento. Sus primeros grandes resultados internacionales llegaron en 2018, cuando ganó el Campeonato Mundial Juvenil en Carolina del Norte, Estados Unidos. Un año después, en septiembre de 2019, defendió exitosamente su título en Bonaire, donde también había conseguido el cuarto lugar del Mundial de mayores.

Su transición hacia la élite absoluta fue progresiva. En el Mundial de 2023 terminó séptimo y en 2024 alcanzó la quinta posición, resultados que lo consolidaron entre los mejores navegantes del circuito. En junio de 2025 también conquistó el Campeonato Norteamericano de Sunfish en Alabama, Estados Unidos, después de superar por desempate al estadounidense Conner Blouin. A esos resultados se suman siete títulos nacionales que ya acumulaba antes de conquistar su primera corona absoluta.

El 2026 ha sido otro año destacado para el colombiano. En septiembre consiguió la medalla de oro de sunfish en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, donde dominó la clasificación tras nueve regatas y superó al peruano Jean Paul de Trazegnies. Gómez también ha competido en otras modalidades de vela y participó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde fue quinto en iQFoil. Entre sus objetivos deportivos está alcanzar una clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Con su nuevo título, Simón Gómez acumula cuatro coronas mundiales de sunfish: dos juveniles, en 2018 y 2019, y dos absolutas, en 2025 y 2026. Su trayectoria refleja un crecimiento sostenido desde las competencias juveniles hasta la élite internacional. El colombiano, que hace algunos años empezaba a abrirse camino entre los mejores del mundo, ahora consigue algo todavía más difícil: mantenerse en la cima y defender exitosamente su condición de campeón.

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