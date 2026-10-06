Argentina vs. Benín, en vivo: siga minuto a minuto la despedida de Messi de la albiceleste

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Lionel Messi afronta una noche especial con la camiseta de Argentina. El capitán de la albiceleste disputará contra Benín un amistoso que quedará marcado por la despedida del máximo referente de la selección campeona del mundo, en un Monumental que se prepara para rendirle homenaje a uno de los futbolistas más importantes de la historia.
Más allá del resultado, todas las miradas estarán puestas en Messi y en cada uno de sus movimientos sobre el césped. La expectativa crece en Buenos Aires mientras Argentina jugará ante su público para acompañar al 10 en una jornada cargada de emoción. Messi volverá a vestir la camiseta que llevó durante más de dos décadas y con la que conquistó dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Catar 2022.
Minuto a minuto Argentina vs. Benín, despedida de Messi de la albiceleste
Esta es la camiseta que usará Messi
¿A qué hora es la despedida de Messi de la selección de Argentina?
El balón empezará a rodar en el Monumental de Buenos Aires desde las 6:00 p. m., hora de Colombia.
Messi llora al llegar al estadio
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook