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Argentina vs. Benín, en vivo: siga minuto a minuto la despedida de Messi de la albiceleste

El diez se retirará del combinado nacional luego de más de dos décadas.

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Redacción Deportes
KANSAS CITY (United States), 12/07/2026.- Lionel Messi of Argentina walks to take a corner kick during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Argentina vs Switzerland, in Kansas City, Missouri, USA, 11 July 2026. (Suiza) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Messi en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. (Suiza) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

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Lionel Messi afronta una noche especial con la camiseta de Argentina. El capitán de la albiceleste disputará contra Benín un amistoso que quedará marcado por la despedida del máximo referente de la selección campeona del mundo, en un Monumental que se prepara para rendirle homenaje a uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Más allá del resultado, todas las miradas estarán puestas en Messi y en cada uno de sus movimientos sobre el césped. La expectativa crece en Buenos Aires mientras Argentina jugará ante su público para acompañar al 10 en una jornada cargada de emoción. Messi volverá a vestir la camiseta que llevó durante más de dos décadas y con la que conquistó dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Catar 2022.

Minuto a minuto Argentina vs. Benín, despedida de Messi de la albiceleste

06 de octubre de 2026 – 04:59 p. m.

Esta es la camiseta que usará Messi

06 de octubre de 2026 – 04:56 p. m.

¿A qué hora es la despedida de Messi de la selección de Argentina?

El balón empezará a rodar en el Monumental de Buenos Aires desde las 6:00 p. m., hora de Colombia.

06 de octubre de 2026 – 04:51 p. m.

Messi llora al llegar al estadio

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Por Redacción Deportes

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