“Los que aman el fútbol se han aprovechado de ti a lo largo de los…

Lionel Messi en su despedida con la selección de Argentina vive este martes una de las noches más emotivas de su carrera. A los 39 años, el astro mundial jugará contra Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires su último partido con la camiseta albiceleste. Los homenajes llegaron desde distintos lugares del mundo, pero uno de los que mayor repercusión generó fue el de Neymar, quien compartió un sentido mensaje para quien fue su compañero en Barcelona y París Saint-Germain.

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El mensaje de Neymar a Messi en su despedida: "El mundo te agradece todo lo que hiciste"

“Los que aman el fútbol se han aprovechado de ti a lo largo de los años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu equipo, desde tu país, y espero que disfrutes cada segundo, y que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, escribió Neymar en Instagram. El brasileño acompañó sus palabras con recuerdos de los años que compartió con Messi y se sumó así a una jornada cargada de nostalgia alrededor del capitán argentino.

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El mensaje fue más allá de la relación entre dos antiguos compañeros. “No es sólo Argentina que te lo agradece, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado. GRACIAS 🐐”, agregó Neymar. Sus palabras rápidamente se convirtieron en uno de los grandes temas alrededor de Messi en su despedida.

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Neymar se hizo presente con Messi en su despedida

La aparición de Neymar tiene un significado especial por la historia que construyó junto al argentino. El brasileño llegó al Barcelona en 2013 como una de las mayores estrellas jóvenes del planeta y rápidamente encontró en Messi no solamente a un socio dentro de la cancha, sino también a uno de sus grandes amigos en el fútbol. Años después volvieron a compartir equipo en París Saint-Germain, entre 2021 y 2023.

En Barcelona protagonizaron una de las sociedades ofensivas más recordadas del siglo. Con Luis Suárez completaron la histórica MSN, un ataque que llevó al equipo catalán a conquistar el triplete de Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones durante la temporada 2014-2015. La llegada del brasileño había generado enorme expectativa y su sociedad con Messi terminó superándola: goles, títulos y actuaciones memorables marcaron aquella etapa.

Neymar también estuvo del otro lado. Como referente de Brasil, enfrentó en numerosas ocasiones al capitán argentino y protagonizó uno de los momentos más simbólicos de su relación en la final de la Copa América de 2021. Argentina derrotó 1-0 a Brasil en el Maracaná y Messi conquistó finalmente su primer gran título con la selección mayor. Tras el partido, Neymar dejó de lado la derrota, buscó a su amigo y ambos se fundieron en un abrazo que recorrió el mundo.

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Precisamente esa relación explica la trascendencia de su mensaje para Messi en su despedida. Neymar no escribió únicamente como antiguo compañero, sino como uno de los futbolistas que presenció de cerca algunos de los mejores años de la carrera del argentino. “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol”, fue quizá la frase que mejor resumió una amistad construida entre títulos, derrotas, clásicos sudamericanos y dos de los clubes más importantes de Europa.

🚨 REPORT: Neymar Spotted in Buenos Aires 🇦🇷



Neymar Jr. was reportedly spotted late last night in Buenos Aires, ahead of Lionel Messi’s farewell friendly match against Benin.



The Brazilian star’s surprise arrival has sparked excitement among fans, with speculation growing that… pic.twitter.com/Rg27k1F7u4 — spence_cfc (@spence28c) October 6, 2026

Messi en su despedida con Argentina: el final de una era

Lionel Messi llegará a su último partido como dueño de prácticamente todos los grandes registros individuales de la selección argentina. El capitán acumuló más de 200 presentaciones con la albiceleste y superó ampliamente el centenar de goles, números que lo consolidaron como el futbolista con más partidos y tantos en la historia de su país.

Su despedida también llega después de haber completado el capítulo que durante muchos años parecía faltarle a su carrera. Messi conquistó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y otra Copa América en 2024. Los títulos transformaron definitivamente su historia con Argentina y convirtieron sus últimos años en la selección en una sucesión de celebraciones que contrastó con las derrotas que había sufrido durante buena parte de su trayectoria internacional.

El Monumental será ahora escenario del último capítulo. Miles de aficionados acompañarán a Messi en su despedida y Argentina prepara una jornada cargada de homenajes para despedir al futbolista más importante de su historia reciente. Y entre todos los mensajes aparecerá el de Neymar, uno de los hombres que mejor conoció su dimensión dentro y fuera de una cancha: “No es sólo Argentina que te lo agradece, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol”.

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