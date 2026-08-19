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Una noche para soñar: Santa Fe vs. River, partido Copa Sudamericana

El cuadro Cardenal recibe este martes al gigante argentino por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Daniel Torres y Pablo Repetto hablaron de la ilusión, el respeto por River y la importancia de hacer valer la localía.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
19 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Jugadores de Independiente Santa Fe cantando el himno de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá antes del partido frente a Caracas por los playoffs de la Copa Sudamericana.
Jugadores de Independiente Santa Fe cantando el himno de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá antes del partido frente a Caracas por los playoffs de la Copa Sudamericana.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las noches de copa son diferentes. La Libertadores es más especial, pero la Sudamericana tiene un sabor diferente para Santa Fe. En el ambiente hay una ilusión poco habitual. No es como el torneo local, en el que el hincha puede ver a su equipo cada ocho días —o incluso cada tres, como suele ocurrir en la Liga BetPlay. El torneo continental rompe la rutina.

La ilusión es enorme, soñadora. Y se hace todavía más grande cuando al frente aparece un rival de jerarquía continental. Porque la realidad es que el fútbol colombiano,...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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