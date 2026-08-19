Una noche para soñar: Santa Fe vs. River, partido Copa Sudamericana

Jugadores de Independiente Santa Fe cantando el himno de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá antes del partido frente a Caracas por los playoffs de la Copa Sudamericana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las noches de copa son diferentes. La Libertadores es más especial, pero la Sudamericana tiene un sabor diferente para Santa Fe. En el ambiente hay una ilusión poco habitual. No es como el torneo local, en el que el hincha puede ver a su equipo cada ocho días —o incluso cada tres, como suele ocurrir en la Liga BetPlay. El torneo continental rompe la rutina.

La ilusión es enorme, soñadora. Y se hace todavía más grande cuando al frente aparece un rival de jerarquía continental. Porque la realidad es que el fútbol colombiano,...