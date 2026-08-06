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¿Qué ministerio del Deporte le deja Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella?

Juliana Gutiérrez asumirá como nueva jefa de esta cartera, cuyo último ministro en el Gobierno Petro fue, aunque encargado, Óscar Figueroa. ¿Qué recibe la nueva minDeporte?

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
06 de agosto de 2026 - 09:18 p. m.
En los últimos dos años del gobierno de Gustavo Petro, el deporte sufrió graves recortes presupuestales que pusieron en jaque a la cartera.
En los últimos dos años del gobierno de Gustavo Petro, el deporte sufrió graves recortes presupuestales que pusieron en jaque a la cartera.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia, el Ministerio del Deporte era una cartera joven que apenas comenzaba a construir su identidad institucional. Creado apenas en 2019, el reto consistía en consolidarlo como cabeza del Sistema Nacional del Deporte y convertirlo en una herramienta para democratizar el acceso a la actividad física, fortalecer el deporte escolar y ampliar las oportunidades en las regiones. Cuatro años después, el balance deja una conclusión mucho más compleja. El deporte colombiano siguió produciendo resultados...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 32 minutos
Es que dejó Ministerio del Deporte?
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