¿Qué ministerio del Deporte le deja Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella?

En los últimos dos años del gobierno de Gustavo Petro, el deporte sufrió graves recortes presupuestales que pusieron en jaque a la cartera. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia, el Ministerio del Deporte era una cartera joven que apenas comenzaba a construir su identidad institucional. Creado apenas en 2019, el reto consistía en consolidarlo como cabeza del Sistema Nacional del Deporte y convertirlo en una herramienta para democratizar el acceso a la actividad física, fortalecer el deporte escolar y ampliar las oportunidades en las regiones. Cuatro años después, el balance deja una conclusión mucho más compleja. El deporte colombiano siguió produciendo resultados...