Así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026

Trofeos Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Foto: CONMEBOL

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La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana entraron en su recta decisiva. Tras una nueva ronda de octavos de final, ambas competencias ya tienen definidos casi todos los equipos que disputarán los cuartos, con varios cruces confirmados y una llave pendiente en cada torneo.

En la Copa Libertadores, Corinthians, Liga de Quito, Flamengo, Palmeiras, Estudiantes de La Plata, Fluminense y Platense ya están instalados en los cuartos de final. Solo queda pendiente la definición entre Independiente del Valle y Deportes Tolima, que buscarán el último boleto.

Los cruces ya confirmados son Estudiantes de La Plata vs. Corinthians, Liga de Quito vs. Palmeiras y Fluminense vs. Platense. Flamengo, por su parte, enfrentará al ganador de la serie entre Tolima e Independiente del Valle.

Entre las clasificaciones más destacadas aparece la de Corinthians, que avanzó con un solitario gol y resistiendo con diez jugadores. Liga de Quito también tuvo una noche de tensión: superó su llave en la definición por penaltis gracias a la actuación de su arquero Gonzalo Valle.

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En la Copa Sudamericana, Santos, Vasco da Gama, Sao Paulo, Atlético Mineiro, Cienciano, Montevideo City Torque y Boca Juniors aseguraron su presencia entre los ocho mejores. El último cupo se definirá este miércoles en Buenos Aires, cuando River Plate reciba a Independiente Santa Fe, después del empate 0-0 registrado en el partido de ida.

Uno de los duelos más atractivos de los cuartos será el de Boca Juniors contra Sao Paulo, dos equipos con historia en el fútbol sudamericano. Por su parte, Vasco da Gama espera por el ganador entre River Plate y Santa Fe. La otra llave brasileña enfrentará a Santos y Atlético Mineiro, mientras que Cienciano, una de las grandes sorpresas del torneo, jugará contra Montevideo City Torque.

Brasil se consolida como el país con mayor representación en esta instancia, con cuatro clubes clasificados. Con solo dos series pendientes, la Libertadores y la Sudamericana ya perfilan unos cuartos de final que prometen nuevos duelos de alto nivel en la búsqueda de la gloria continental.

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