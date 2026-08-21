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Las cuatro bolas de oro: María José Rodríguez y su participación en Santo Domingo 2026

En entrevista con El Espectador, María José Rodríguez habló de las sensaciones que le dejó su histórica actuación en Santo Domingo, el camino que recorrió para convertir los bolos en su profesión y los retos que ahora tiene por delante.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
21 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
María José Rodríguez con sus cinco medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
María José Rodríguez con sus cinco medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Foto: Filiberto Rojas

María José Rodríguez tenía frente a ella más de seis opciones de bolas. Todas con un núcleo y una cobertura diferentes. Todas con un propósito distinto. Durante unos segundos, Rodríguez observó, pensó y escogió una. La sostuvo entre sus manos, tanteó su peso, sintió su textura y levantó la cabeza. Entonces comenzó a descifrar lo que tenía enfrente.

La pista de madera está cubierta por una capa de aceite que no se puede ver, pero que cambia drásticamente el recorrido de la bola. Además, en Santo Domingo, la superficie tiene una...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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