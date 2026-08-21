Las cuatro bolas de oro: María José Rodríguez y su participación en Santo Domingo 2026

María José Rodríguez con sus cinco medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Foto: Filiberto Rojas

María José Rodríguez tenía frente a ella más de seis opciones de bolas. Todas con un núcleo y una cobertura diferentes. Todas con un propósito distinto. Durante unos segundos, Rodríguez observó, pensó y escogió una. La sostuvo entre sus manos, tanteó su peso, sintió su textura y levantó la cabeza. Entonces comenzó a descifrar lo que tenía enfrente.

La pista de madera está cubierta por una capa de aceite que no se puede ver, pero que cambia drásticamente el recorrido de la bola. Además, en Santo Domingo, la superficie tiene una...