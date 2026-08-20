Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Así fue el debut goleador de Johan Mojica con Getafe, su nuevo equipo en España

El lateral de la selección de Colombia aportó en el triunfo de Getafe por la Conference League.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
21 de agosto de 2026 - 01:01 a. m.
Johan Mojica, celebrando su primer gol con Getafe.
Johan Mojica, celebrando su primer gol con Getafe.
Foto: EFE - SERGIO PÉREZ
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Johan Mojica fue protagonista en la victoria 3-1 del Getafe sobre Partizan de Belgrado por la Conference League.

El colombiano tuvo participación directa en dos de los tres goles del conjunto español: dio la asistencia que abrió el marcador y, sobre el final del encuentro, se encargó de sentenciar el resultado.

Mire más: Así quedaron los cuadrangulares de la Liga Femenina en Colombia: listos los grupos

La primera aparición decisiva de Mojica llegó apenas a los nueve minutos. El lateral lanzó un centro directo y largo que terminó convertido en el 1-0 del Getafe.

No se pierda: Colombianos en la élite del fútbol europeo: Luis Díaz, Jhon Lucumí y las nuevas promesas

Su aporte ofensivo no terminó allí y, cuando el partido entraba en sus últimos instantes, volvió a aparecer para ponerle cifras definitivas al compromiso.

Al minuto 90, Mojica recibió el balón y sacó un potente remate de primera, seco y cruzado, que terminó en el fondo de la portería para el 3-1.

Mire, también: Carlos Alcaraz confirmó la noticia que los amantes del tenis esperaban: estará en el US Open

Una actuación completa para el colombiano en la Conference League, con un gol y una asistencia que resultaron determinantes en la victoria del Getafe ante el conjunto serbio.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Getafe

Conference League

Mojica

Johan Mojica

Gol Mojica

Getafe Mojica

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.