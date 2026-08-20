Así fue el debut goleador de Johan Mojica con Getafe, su nuevo equipo en España

Johan Mojica, celebrando su primer gol con Getafe. Foto: EFE - SERGIO PÉREZ

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Johan Mojica fue protagonista en la victoria 3-1 del Getafe sobre Partizan de Belgrado por la Conference League.

El colombiano tuvo participación directa en dos de los tres goles del conjunto español: dio la asistencia que abrió el marcador y, sobre el final del encuentro, se encargó de sentenciar el resultado.

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La primera aparición decisiva de Mojica llegó apenas a los nueve minutos. El lateral lanzó un centro directo y largo que terminó convertido en el 1-0 del Getafe.

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Su aporte ofensivo no terminó allí y, cuando el partido entraba en sus últimos instantes, volvió a aparecer para ponerle cifras definitivas al compromiso.

Al minuto 90, Mojica recibió el balón y sacó un potente remate de primera, seco y cruzado, que terminó en el fondo de la portería para el 3-1.

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Una actuación completa para el colombiano en la Conference League, con un gol y una asistencia que resultaron determinantes en la victoria del Getafe ante el conjunto serbio.

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