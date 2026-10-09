Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en Bundesliga

Después de varias semanas sin competir con Bayern Múnich, Luis Díaz está listo para regresar a la acción en la Bundesliga , cuando el vigente campeón visite este sábado 10 de octubre al Augsburgo, una de las sorpresas del inicio de temporada en Alemania. El compromiso, correspondiente a la quinta jornada, representa una nueva prueba para el conjunto bávaro, que busca acercarse al liderato y retomar su buen momento tras la goleada conseguida antes del parón internacional.

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El atacante colombiano aprovechó el parón de selecciones para continuar mejorando su puesta a punto, por lo que espera regresar renovado para el compromiso frente al Augsburgo. Su vuelta se produce después de un periodo sin actividad competitiva con el Bayern, que llega a esta jornada con la intención de prolongar su buen rendimiento.

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Antes de la pausa internacional, el conjunto bávaro goleó 7-0 a Unión Berlín, un resultado que le permitió subir al segundo lugar de la tabla, a dos puntos del líder Borussia Dortmund.

Kompany destacó la motivación de sus futbolistas para retomar la competición y aseguró que el equipo está enfocado nuevamente en los retos que tiene por delante.

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"Los jugadores estaban realmente motivados. Ahora vuelve a centrarse todo en el Bayern. Quieren demostrar una y otra vez su calidad en los entrenamientos y después contra el Augsburgo", señaló el entrenador.

Luis Díaz descansó durante la fecha FIFA

Una de las particularidades del regreso de Luis Díaz con Bayern Múnich es que el colombiano no participó en los amistosos de la Selección Colombia durante la reciente fecha FIFA. Su ausencia respondió a una decisión acordada entre el jugador, el seleccionador Néstor Lorenzo y el club alemán, con el objetivo de darle un periodo de descanso después de una exigente acumulación de partidos.

Al presentar la convocatoria para los compromisos frente a México, Paraguay y Perú, Lorenzo explicó que había conversado con el extremo guajiro y que lo notaba cansado. Por esa razón, acordaron que no hiciera parte del grupo durante esta ventana internacional, en la que el entrenador también aprovechó para observar nuevos jugadores.

La pausa llegó después de una primera temporada con Bayern Múnich y de la participación del atacante con Colombia en el Mundial de 2026, dos etapas que se sumaron a un calendario exigente. El descanso buscaba permitirle recuperarse físicamente antes de afrontar los nuevos desafíos con el conjunto bávaro.

El regreso también llega en un momento en el que Díaz busca recuperar el nivel que mostró durante su primera campaña en Alemania. Desde el comienzo de la temporada 2026-2027, en agosto, el colombiano ha tenido dificultades para encontrar su mejor versión, mientras el Bayern también afrontó algunos tropiezos en el arranque de la Bundesliga.

Por eso, el duelo ante Augsburgo representa una oportunidad para retomar sensaciones y volver a ser determinante en el ataque del campeón alemán. Después de varias semanas de descanso y trabajo en Múnich, la expectativa está puesta en que Luis Díaz vuelva a marcar diferencias y recupere el protagonismo que tuvo en su primera temporada con el Bayern.

Augsburgo sueña con sorprender al campeón

El desafío no será sencillo para Bayern Múnich. Su rival suma siete puntos y ocupa la cuarta posición de la Bundesliga, después de conseguir una victoria y un empate en sus dos presentaciones como local.

En la jornada anterior, Augsburgo perdió 3-2 frente al Werder Bremen con un gol recibido en el tiempo de adición, por lo que buscará recuperarse ante uno de los principales candidatos al título.

Kompany reconoció las fortalezas del equipo que tendrá enfrente y advirtió sobre sus cualidades defensivas y ofensivas.

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"Defiende de forma muy compacta y por ser muy peligroso con balón. Tiene mucha calidad individual, más de la que la gente a veces piensa. Ha comenzado la temporada con buen impulso", explicó el técnico del Bayern.

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El conjunto visitante, por su parte, mantiene el invicto fuera de casa, con una victoria y un empate. Ahora intentará sumar nuevamente como visitante para seguir presionando al Borussia Dortmund en la parte alta de la clasificación.

El último antecedente favorece al Augsburgo

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con victoria del Augsburgo por 2-1, el 24 de enero de 2026. Arthur Chaves y Han-Noah Massengo marcaron los goles del equipo local, mientras que Hiroki Ito anotó el descuento para el Bayern.

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Con ese recuerdo como antecedente, el equipo de Múnich tendrá una nueva oportunidad para buscar la revancha y sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por el primer puesto.

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Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia

Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

sábado 10 de octubre de 2026. Estadio: WWK Arena.

WWK Arena. Hora: 8:30 a. m., hora colombiana.

8:30 a. m., hora colombiana. Transmisión: Disney+ Plan Premium.

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